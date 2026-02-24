Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
évforduló stagnálás előrenyomulás frontvonal orosz-ukrán háború ukrajna

Nézhet ki a fejéből Putyin és Zelenszkij: mutatjuk, mit értek el négy év háborúval

2026. február 24. 16:40

Négy éve indult meg Oroszország teljes körű inváziója Ukrajna ellen. Az orosz–ukrán háború frontvonala azóta többször is jelentősen átrajzolódott, majd hosszú szakaszokon lelassult. Összegyűjtöttük, hogyan mozdult a térkép 2022 óta, és hol áll most a harc.

2026. február 24. 16:40
null

2022. február 24-e óta az orosz–ukrán háború nemcsak Ukrajna térképét, hanem a hadviselés ritmusát is átformálta. A konfliktus első heteiben gyors mozgások, nagy kockázatú manőverek és többtengelyű támadás jellemezte a harcot. Négy évvel később a front többnyire leragadt, miközben a mindennapi veszteségtermelés és a hátország elleni csapások intenzitása tartósan magas.

A villámkezdet kifulladt, majd jöttek az ukrán visszacsapások

Az invázió kezdetén Oroszország egyszerre több irányból nyomult előre: északról Kijev felé, keletről a Donbaszba, délről a Krím felől. A legmélyebb benyomulás idején, 2022 márciusában az orosz ellenőrzés nagyjából Ukrajna területének 27 százalékáig futott fel. A lendület azonban nem maradt tartós: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

2022 második felében Ukrajna látványos ellentámadásai megingatták az orosz állásokat Harkiv megyében, és az orosz erők kivonultak Herszon városából.

A 2022-es fordulatok lényege, hogy a háború ekkor vált végleg kétarcúvá: a térképen már nem a gyors „nyilazások” domináltak, hanem az, hogy hol sikerül megtartani a logisztikát, és hol omlik össze egy védelmi vonal. 2023-tól a harc középpontja egyre inkább a Donbasz lett: hosszú hónapokig tartó, ember- és eszközigényes ütközetek döntöttek települések sorsáról. Ezt az időszakot jelképezi Szoledar és Bahmut elfoglalása, majd 2024-ben Avgyijivka elvesztése: 

olyan nyereségek, amelyekért mindkét oldal rendkívül magas árat fizetett.

Közben a front nem csak Ukrajnában kapott új dimenziót: 2024-ben ukrán erők meglepetésszerűen be tudtak hatolni Oroszország kurszki térségébe, ami azt jelezte, hogy a határ menti sáv sem zárt fal. Ez nem váltotta ki a térkép azonnali, nagy átrajzolását, de a háború földrajzi kiterjedéséről adott új üzenetet. 2025-ben a területi változások mértéke tovább zsugorodott. A nyereségek döntően Donyeck megyéhez kötődtek, és a legfontosabb csomópontok körül sűrűsödtek. Pokrovszk különösen beszédes példa lett: 

a lassú, napi átlagban néhány tucat méteres előrehaladás végül mégis elvezetett ahhoz, hogy a város 2025 decemberének elején orosz kézre kerüljön.

A kép ettől még nem egy „elsöprő” orosz előretörés: a nyereségek összességükben csekélyek Ukrajna méretéhez mérten, miközben Kijev több szakaszon képes volt stabilizálni a védelmet és visszanyomni kisebb egységeket.

Hol tart most az orosz–ukrán háború frontvonala?

A negyedik évforduló környékén a kiindulópont továbbra is az, hogy Oroszország Ukrajna területének nagyjából ötödét tartja ellenőrzés alatt. A frontvonal nem omlott össze, de nem is fagyott be: az elmozdulások többnyire korlátozottak, miközben a harc sűrűsége és a bevetett eszközök száma magas. Több tengelyen zajlanak támadások, beszivárgások, ellenlökések és dróncsapások, gyakran úgy, hogy a terep tényleges ellenőrzése nem változik.

A 2026. február 20–23. közötti értékelések alapján az Institute for the Study of War (ISW) részletesen szétválasztja az orosz állításokat és a vizuálisan megerősített mozgásokat. Ez azért lényeges, mert az orosz vezérkar 2026 elejére több száz négyzetkilométeres és több tucat települést érintő előrenyomulásról beszél, miközben az ISW csak ennek egy részét tudja alátámasztani nyílt forrású bizonyítékokkal. A különbség jól mutatja: a kommunikációs térben zajló „győzelmi narratíva” nem azonos a frontvonal tényleges alakulásával.

  • Szumi térsége (északi határ):
    Az orosz erők továbbra is támadják a határ menti településeket, „biztonsági övezet” kialakítására hivatkozva. Az ISW ugyanakkor nem rögzített megerősített, jelentős előrenyomulást. A harc itt inkább nyomásgyakorlás és kisebb falvak körüli mozgás, mintsem mély betörés. Az orosz hivatalos területfoglalási számok az elemzés szerint túlzók.
  • Észak-Harkiv megye:
    A cél továbbra is az ukrán erők visszaszorítása a határtól és Harkiv város fenyegetése. Február végén több támadás zajlott Vovcsanszk és környéke irányában, de igazolt területnyereség nélkül. Az orosz taktika itt jellemzően kis rohamcsoportokra és dróncsapásokra épül. A frontvonal lényegében stabil.
  • Kupjanszk–Oszkil irány:
    Az orosz hadvezetés célja az Oszkil folyón való átkelés és nyugati irányú előretörés, de áttörésről nincs szó. Mindkét fél hajtott végre kisebb előrenyomulásokat, a városon belül az orosz jelenlét korlátozott. Több beszivárgási kísérlet történt, amelyek nem változtatták meg érdemben a frontot. A folyóvonal és a dróntevékenység erősen korlátozza a mozgást.
  • Lyman–Szlovjanszk térsége (Donyeck megye északi része):
    Itt látszik a legnagyobb orosz erőkoncentráció. Az ISW szerint történt néhány megerősített előrenyomulás Zakitne és Kryva Luka térségében, és harc folyik Kalenykyért. A cél Lyman megkerülése és Szlovjanszk északi fenyegetése lehet. Ugyanakkor az előrehaladás fokozatos, nem áttörésszerű.
  • Kostyantynivka–Pokrovszk térsége:
    Folyamatos orosz támadások zajlanak, részben siklóbombák és drónok támogatásával. Az ISW rögzített korlátozott előrenyomulást egyes szakaszokon, de több helyen csak beszivárgási művelet történt. Az ukrán védelem több ponton stabilizálta a vonalat. A térség továbbra is az egyik legaktívabb donyecki szektor.
  • Zaporizzsja és a déli tengely:
    A déli front hullámzó képet mutat: az elmúlt hetekben az ISW több ukrán előrenyomulást rögzített Huljajpole és az adminisztratív határ térségében. A frontvonal több helyen „porózus”, a pozíciók nem mindenhol alkotnak összefüggő rendszert. Orosz részről intenzív légicsapások és dróntámadások jellemzőek. Stratégiai áttörés egyik oldalon sincs.
  • Herszon iránya:
    Szárazföldi nagy művelet nem zajlik, a front formálisan stabil. A harc inkább drón- és tüzérségi párbaj formájában jelenik meg a Dnyeper két partja között. Mindkét fél célzott csapásokat mér a túlparti logisztikai pontokra. A térség alacsonyabb intenzitású, de továbbra is aktív.

2026 februárjának végén nincs döntő irány, ahol a front látványosan elmozdulna. A legnagyobb nyomás Donyeck megye északi részén érzékelhető, míg délen ukrán ellenmozgások is láthatók. A frontvonal összességében lassan változik, de a harc intenzitása magas maradt.

Négy év után sincs áttörés az orosz–ukrán háborúban: a frontvonal lassan változik, miközben a harc intenzitása továbbra is magas.
Négy év után sincs áttörés az orosz–ukrán háborúban: a frontvonal lassan változik, miközben a harc intenzitása továbbra is magas.
Forrás: Genya SAVILOV / AFP

Miért ragadt le a front? A drónok által kikényszerített óvatosság

A front lassú mozgásának egyik kulcsa, hogy a mozgástér beszűkült. A Reuters helyszíni anyaga szerint a kis, de halálos FPV-drónok mindennapossá tették a „láthatatlan tüzérséget”

a harctér felett folyamatos a jelenlétük, és ettől a páncélosok, evakuációk, rotációk és utánpótlásmozgások is sokkal kockázatosabbak.

A riportban megszólaló ukrán harckocsizó, Valentin Bohdanov így fogalmazott: 

Nem mennek ki a nyílt terepre, mert az FPV-drónok és a nagyobb harci drónok azonnal szétlövik őket.

Ugyanitt a „Marine” hívónevű drónvadász azt mondta: 

Folyamatosan a levegőben vannak, és nem hagynak senkit elszökni.

Ezek a mondatok jól érzékeltetik, miért vált ritkábbá a látványos manőverezés, és miért került előtérbe a kisebb gyalogsági roham, a rejtett mozgás, a folyamatos felderítés és a precíziós csapások alkalmazása.

A frontvonal állása önmagában nem adja ki a háború egészét, mert a hátországot érő támadások is a hadműveleti célok részei. Az ISW február 22-i helyzetértékelése például egy nagyszabású, kombinált csapássorozatról ír február 21–22 éjjelén: több száz drón és rakéta indult, és az ukrán értékelések szerint a célok között megjelentek a vasúti infrastruktúra és a vízellátás elemei is, a korábbi, energiarendszer-központú mintázat mellett. Ez a logika illeszkedik ahhoz, hogy a fronton elért centik mögött sokszor a szállítási útvonalak és a városok működőképessége a valódi tét.

A negyedik évfordulón az orosz–ukrán háború összképe egyszerre statikus és dinamikus. Statikus, mert a frontvonal sok helyen csak kismértékben tolódik. Dinamikus, mert a súlypontok folyamatosan „izzanak”: Donyeck térsége (különösen a Lyman–Szlovjanszk előtere és a nagyvárosi öv felé vezető utak), Kupjanszk környéke, illetve Zaporizzsja iránya. A következő időszak kérdése az, hogy ezek közül hol tud bármelyik fél tartósan olyan helyzetet teremteni, amely már nem csak településnevek, hanem műveleti lehetőségek szintjén is elmozdítja a frontot.

Nyitókép: YASUYOSHI CHIBA / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2026. február 24. 18:20
a mandiner hozta szokásos primitív bunkó formáját a címadással.......ártatlan emberek milliói haltak meg, persze a mandi mindig ezen élvezkedett.....Viktor! Csak ilyen médiamunkásokra futja?
Válasz erre
0
0
but-head
2026. február 24. 18:03
Sok-sok évtizede - még a komcsi médiában is, különösen - az ilyen cikkekhez térképeket is mellékeltek. Miért nem lehet - mondjuk az egyik fénykép helyére - egy ilyen magyarázó ábrát is betenni?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 24. 17:36
nem erdekel orkrajna
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. február 24. 16:45
"2022. február 24-e óta az orosz–ukrán háború", hát már ez így nem igaz, nem kell minden hülyeséget a lipsiktöl átvenni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!