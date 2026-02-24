Nézhet ki a fejéből Putyin és Zelenszkij: mutatjuk, mit értek el négy év háborúval

A 2022-es fordulatok lényege, hogy a háború ekkor vált végleg kétarcúvá: a térképen már nem a gyors „nyilazások” domináltak, hanem az, hogy hol sikerül megtartani a logisztikát, és hol omlik össze egy védelmi vonal. 2023-tól a harc középpontja egyre inkább a Donbasz lett: hosszú hónapokig tartó, ember- és eszközigényes ütközetek döntöttek települések sorsáról. Ezt az időszakot jelképezi Szoledar és Bahmut elfoglalása, majd 2024-ben Avgyijivka elvesztése:

olyan nyereségek, amelyekért mindkét oldal rendkívül magas árat fizetett.

Közben a front nem csak Ukrajnában kapott új dimenziót: 2024-ben ukrán erők meglepetésszerűen be tudtak hatolni Oroszország kurszki térségébe, ami azt jelezte, hogy a határ menti sáv sem zárt fal. Ez nem váltotta ki a térkép azonnali, nagy átrajzolását, de a háború földrajzi kiterjedéséről adott új üzenetet. 2025-ben a területi változások mértéke tovább zsugorodott. A nyereségek döntően Donyeck megyéhez kötődtek, és a legfontosabb csomópontok körül sűrűsödtek. Pokrovszk különösen beszédes példa lett:

a lassú, napi átlagban néhány tucat méteres előrehaladás végül mégis elvezetett ahhoz, hogy a város 2025 decemberének elején orosz kézre kerüljön.

A kép ettől még nem egy „elsöprő” orosz előretörés: a nyereségek összességükben csekélyek Ukrajna méretéhez mérten, miközben Kijev több szakaszon képes volt stabilizálni a védelmet és visszanyomni kisebb egységeket.