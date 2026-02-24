Nézhet ki a fejéből Putyin és Zelenszkij: mutatjuk, mit értek el négy év háborúval

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Négy éve indult meg Oroszország teljes körű inváziója Ukrajna ellen. Az orosz–ukrán háború frontvonala azóta többször is jelentősen átrajzolódott, majd hosszú szakaszokon lelassult. Összegyűjtöttük, hogyan mozdult a térkép 2022 óta, és hol áll most a harc.
2022. február 24-e óta az orosz–ukrán háború nemcsak Ukrajna térképét, hanem a hadviselés ritmusát is átformálta. A konfliktus első heteiben gyors mozgások, nagy kockázatú manőverek és többtengelyű támadás jellemezte a harcot. Négy évvel később a front többnyire leragadt, miközben a mindennapi veszteségtermelés és a hátország elleni csapások intenzitása tartósan magas.
Az invázió kezdetén Oroszország egyszerre több irányból nyomult előre: északról Kijev felé, keletről a Donbaszba, délről a Krím felől. A legmélyebb benyomulás idején, 2022 márciusában az orosz ellenőrzés nagyjából Ukrajna területének 27 százalékáig futott fel. A lendület azonban nem maradt tartós:
2022 második felében Ukrajna látványos ellentámadásai megingatták az orosz állásokat Harkiv megyében, és az orosz erők kivonultak Herszon városából.
A 2022-es fordulatok lényege, hogy a háború ekkor vált végleg kétarcúvá: a térképen már nem a gyors „nyilazások” domináltak, hanem az, hogy hol sikerül megtartani a logisztikát, és hol omlik össze egy védelmi vonal. 2023-tól a harc középpontja egyre inkább a Donbasz lett: hosszú hónapokig tartó, ember- és eszközigényes ütközetek döntöttek települések sorsáról. Ezt az időszakot jelképezi Szoledar és Bahmut elfoglalása, majd 2024-ben Avgyijivka elvesztése:
olyan nyereségek, amelyekért mindkét oldal rendkívül magas árat fizetett.
Közben a front nem csak Ukrajnában kapott új dimenziót: 2024-ben ukrán erők meglepetésszerűen be tudtak hatolni Oroszország kurszki térségébe, ami azt jelezte, hogy a határ menti sáv sem zárt fal. Ez nem váltotta ki a térkép azonnali, nagy átrajzolását, de a háború földrajzi kiterjedéséről adott új üzenetet. 2025-ben a területi változások mértéke tovább zsugorodott. A nyereségek döntően Donyeck megyéhez kötődtek, és a legfontosabb csomópontok körül sűrűsödtek. Pokrovszk különösen beszédes példa lett:
a lassú, napi átlagban néhány tucat méteres előrehaladás végül mégis elvezetett ahhoz, hogy a város 2025 decemberének elején orosz kézre kerüljön.
A kép ettől még nem egy „elsöprő” orosz előretörés: a nyereségek összességükben csekélyek Ukrajna méretéhez mérten, miközben Kijev több szakaszon képes volt stabilizálni a védelmet és visszanyomni kisebb egységeket.
A negyedik évforduló környékén a kiindulópont továbbra is az, hogy Oroszország Ukrajna területének nagyjából ötödét tartja ellenőrzés alatt. A frontvonal nem omlott össze, de nem is fagyott be: az elmozdulások többnyire korlátozottak, miközben a harc sűrűsége és a bevetett eszközök száma magas. Több tengelyen zajlanak támadások, beszivárgások, ellenlökések és dróncsapások, gyakran úgy, hogy a terep tényleges ellenőrzése nem változik.
A 2026. február 20–23. közötti értékelések alapján az Institute for the Study of War (ISW) részletesen szétválasztja az orosz állításokat és a vizuálisan megerősített mozgásokat. Ez azért lényeges, mert az orosz vezérkar 2026 elejére több száz négyzetkilométeres és több tucat települést érintő előrenyomulásról beszél, miközben az ISW csak ennek egy részét tudja alátámasztani nyílt forrású bizonyítékokkal. A különbség jól mutatja: a kommunikációs térben zajló „győzelmi narratíva” nem azonos a frontvonal tényleges alakulásával.
2026 februárjának végén nincs döntő irány, ahol a front látványosan elmozdulna. A legnagyobb nyomás Donyeck megye északi részén érzékelhető, míg délen ukrán ellenmozgások is láthatók. A frontvonal összességében lassan változik, de a harc intenzitása magas maradt.
A front lassú mozgásának egyik kulcsa, hogy a mozgástér beszűkült. A Reuters helyszíni anyaga szerint a kis, de halálos FPV-drónok mindennapossá tették a „láthatatlan tüzérséget”:
a harctér felett folyamatos a jelenlétük, és ettől a páncélosok, evakuációk, rotációk és utánpótlásmozgások is sokkal kockázatosabbak.
A riportban megszólaló ukrán harckocsizó, Valentin Bohdanov így fogalmazott:
Nem mennek ki a nyílt terepre, mert az FPV-drónok és a nagyobb harci drónok azonnal szétlövik őket.
Ugyanitt a „Marine” hívónevű drónvadász azt mondta:
Folyamatosan a levegőben vannak, és nem hagynak senkit elszökni.
Ezek a mondatok jól érzékeltetik, miért vált ritkábbá a látványos manőverezés, és miért került előtérbe a kisebb gyalogsági roham, a rejtett mozgás, a folyamatos felderítés és a precíziós csapások alkalmazása.
A frontvonal állása önmagában nem adja ki a háború egészét, mert a hátországot érő támadások is a hadműveleti célok részei. Az ISW február 22-i helyzetértékelése például egy nagyszabású, kombinált csapássorozatról ír február 21–22 éjjelén: több száz drón és rakéta indult, és az ukrán értékelések szerint a célok között megjelentek a vasúti infrastruktúra és a vízellátás elemei is, a korábbi, energiarendszer-központú mintázat mellett. Ez a logika illeszkedik ahhoz, hogy a fronton elért centik mögött sokszor a szállítási útvonalak és a városok működőképessége a valódi tét.
A negyedik évfordulón az orosz–ukrán háború összképe egyszerre statikus és dinamikus. Statikus, mert a frontvonal sok helyen csak kismértékben tolódik. Dinamikus, mert a súlypontok folyamatosan „izzanak”: Donyeck térsége (különösen a Lyman–Szlovjanszk előtere és a nagyvárosi öv felé vezető utak), Kupjanszk környéke, illetve Zaporizzsja iránya. A következő időszak kérdése az, hogy ezek közül hol tud bármelyik fél tartósan olyan helyzetet teremteni, amely már nem csak településnevek, hanem műveleti lehetőségek szintjén is elmozdítja a frontot.
Nyitókép: YASUYOSHI CHIBA / AFP