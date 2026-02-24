Végig ez volt a terv: kiderült, hogy már réges-rég készítik az európaiakat a háborúra – aljas módszerekkel

Franciaországban már a háborúra készülnek: mindenkinél legyen otthon hat liter ivóvíz és zseblámpa
Ahogy arról a Mandiner tavaly beszámolt: a francia kormány minden háztartáshoz eljutatott egy húszoldalas ismertetőt, amelyben arról tájékoztatták az ország lakosságát, hogy mit kell tenni háborús vészhelyzet vagy természeti katasztrófa esetén.
A franciák által tervezett oktatóanyag készítésekor sok elemet átemeltek a svéd verzióból. Azokra a lehetséges vészhelyzetekre készítik fel a lakosságot, amelyek a kormány szerint jelenleg a legnagyobb valószínűséggel következhetnek be. Ezek között szerepel a fegyveres konfliktus Franciaország területén – külön kitérve egy esetleges orosz támadásra.
De nem a francia kormány az egyetlen, amely háborúval ijesztgeti a lakosságát, ez az utóbbi néhány évben általánosság vált, hogy az európai vezetők így tettek.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy nemrég Sir Richard Knighton, az Egyesült Királyság vezérkari főnöke és Carsten Breuer tábornok, a német hadsereg főparancsnoka közös cikket jelentetett meg a német Weltben és a brit Guardianben, amelyben mindketten arról írtak, készülni kell egy esetleges háborúra, mert veszélyben a béke.
„Biztonságunk bizonytalanabb, mint évtizedek óta bármikor. De ha együttműködünk és erőt mutatunk, Nagy-Britannia, Németország és Európa többi része megőrizheti a békét”
– írták.
Dmitro Kuleba, Ukrajna hajdani külügyminisztere nemrég egy interjúban az állította, hogy Európa háborúra készül. Mint fogalmazott,
minden józan ember Európában készül Oroszország feltartóztatására”.
Majd azzal folytatta, „ha hétköznapiasan, és nem diplomatikusan fogalmazunk, akkor készülnek az Oroszország elleni háborúra”.
A legnagyobb felháborodást egy francia tábornok okozta: Thierry Burkhard, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke kijelentette, hogy ha a diplomácia kudarcot vall és Oroszország fenyegetése közvetlenné válik, a francia katonáknak készen kell állniuk a „legvégső áldozatra”.
A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy a nyugati társadalmaknak újra meg kell tanulniuk a „nagy intenzitású konfliktus” fogalmát, amelyben elkerülhetetlen a francia véráldozat, ha meg akarják állítani az agressziót.
Ez a háborús készülődés nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul.
A 2025-ös hágai NATO-csúcson az országok megállapodtak egy új, 5%-os GDP-arányos védelmi kiadási célban.
Németország és Lengyelország is fegyverkezésbe kezdett. Tavaly a német–francia KNDS védelmi konszern bemutatta a Leopard 2 fő harckocsi legújabb, a Leopard 2A8 jelzésű változatát, amely a világ egyik legfejlettebb harckocsija.
Több ország elkezdte a fiatalok toborzását. Horvátország 2026 januárjától vezette be újra a kötelező katonai szolgálatot. Több nyugati ország egyelőre az önkéntességgel próbálkozik: Németországban és Franciaországban is túlságosan megosztó a sorkatonság.
Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP
Tóth Máté energiajogász szerint az Európai Unió vezetése megint fordítva ül a lovon, és figyelmen kívül hagyja az ok-okozati összefüggéseket.