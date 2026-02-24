Végig ez volt a terv: kiderült, hogy már réges-rég készítik az európaiakat a háborúra – aljas módszerekkel

Ahogy arról a Mandiner tavaly beszámolt: a francia kormány minden háztartáshoz eljutatott egy húszoldalas ismertetőt, amelyben arról tájékoztatták az ország lakosságát, hogy mit kell tenni háborús vészhelyzet vagy természeti katasztrófa esetén.

A franciák által tervezett oktatóanyag készítésekor sok elemet átemeltek a svéd verzióból. Azokra a lehetséges vészhelyzetekre készítik fel a lakosságot, amelyek a kormány szerint jelenleg a legnagyobb valószínűséggel következhetnek be. Ezek között szerepel a fegyveres konfliktus Franciaország területén – külön kitérve egy esetleges orosz támadásra.