Most érkezett: a brit és a német vezérkari főnök egyszerre mondta ki a rettegett mondatot – már nincs visszaút

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Európa két legnagyobb hadserege háborúra készül Oroszország ellen.
Sir Richard Knighton, az Egyesült Királyság vezérkari főnöke és Carsten Breuer tábornok, a német hadsereg főparancsnoka közös cikket jelentetett meg a német Weltben és a brit Guardianben, amelyben mindketten arról írtak, készülni kell egy esetleges háborúra, mert veszélyben a béke. „Biztonságunk bizonytalanabb, mint évtizedek óta bármikor. De ha együttműködünk és erőt mutatunk, Nagy-Britannia, Németország és Európa többi része megőrizheti a békét” – írták.
Úgy fogalmazott a két katona, hogy szembe kell nézni az Európa biztonságát érintő kellemetlen igazságokkal és az előttünk álló fenyegetések radikális váltást követelnek a védelmi és biztonságpolitikánkban. Azt írják, hogy Oroszország újrafegyverkezik, tanultak az ukrán háborúból, ami szerintük növelheti a NATO-országokkal való konfliktus kockázatát.
Ez egy olyan valóság, amelyre fel kell készülnünk; nem dőlhetünk hátra. Moszkva katonai fejlesztései, párosulva a kontinensünkön való háborúzási hajlandóságával, olyan fokozott kockázatot jelentenek, amely közös figyelmet követel”
– véli Knighton és Breuer.
Felidézik, hogy tavaly a NATO-tagállamok vezetői úgy határoztak, hogy 2035-re az országok a saját GDP-jük 5 százalékát védelmi és biztonsági célokra csoportosítják át, a két katonavezér úgy látja, hogy ezek nehéz döntések, amiket meg kellett hozni és nekik, mint Európa két legnagyobb katonai hatalmának vezetőiként kötelességük elmagyarázni, erre miért is volt szükség és miért kötelezték el magukat a hidegháború vége óta látott legnagyobb, tartós védelmi kiadásnövelés mellett.
Moszkva szándékai túlmutatnak a jelenlegi konfliktuson. A jó hír azonban az, hogy Európa erős, a NATO a történelem legsikeresebb katonai szövetsége, és ma egyesített katonai ereje felülmúlhatatlan”
– közölték, a két tábornok szerint ha széthúzónak és gyengének látja Oroszország Európát, akkor felbátorodhat és Ukrajnán túlra is kiterjesztheti agresszióját.
„Iparunknak képesnek kell lennie a tartós kibocsátásra – a lőszerek, rendszerek és platformok gyártására olyan ütemben, ahogy azt a modern konfliktusok megkövetelik” – folytatták.
Felidézik, hogy Nagy-Britannia jelenleg hat lőszergyárat épít, hogy folyamatosan képesek legyenek biztosítani a lőszereket, míg Berlin egy teljes harci dandárt állomásoztat a keleti szárnyon, valamint módosította az alkotmányát, hogy korlátlan finanszírozást tegyen elérhetővé a védelmi költségek számára.
Az Európai Unió ezen felül 150 milliárd eurót pumpál a védelmi ipar megerősítésére, a britek és a németek szerint ez a felelős nemzetek cselekedete, hiszen elszántak népük védelme és a béke megőrzése mellett.
Az erő elrettenti az agressziót. A gyengeség meghívót jelent rá”
– jegyezték meg.
Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP