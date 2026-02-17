Most érkezett: a brit és a német vezérkari főnök egyszerre mondta ki a rettegett mondatot – már nincs visszaút

Sir Richard Knighton, az Egyesült Királyság vezérkari főnöke és Carsten Breuer tábornok, a német hadsereg főparancsnoka közös cikket jelentetett meg a német Weltben és a brit Guardianben, amelyben mindketten arról írtak, készülni kell egy esetleges háborúra, mert veszélyben a béke. „Biztonságunk bizonytalanabb, mint évtizedek óta bármikor. De ha együttműködünk és erőt mutatunk, Nagy-Britannia, Németország és Európa többi része megőrizheti a békét” – írták.

Úgy fogalmazott a két katona, hogy szembe kell nézni az Európa biztonságát érintő kellemetlen igazságokkal és az előttünk álló fenyegetések radikális váltást követelnek a védelmi és biztonságpolitikánkban. Azt írják, hogy Oroszország újrafegyverkezik, tanultak az ukrán háborúból, ami szerintük növelheti a NATO-országokkal való konfliktus kockázatát.