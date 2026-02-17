Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva nagy britannia egyesült királyság carsten breuer németország európa oroszország

Most érkezett: a brit és a német vezérkari főnök egyszerre mondta ki a rettegett mondatot – már nincs visszaút

2026. február 17. 08:57

Európa két legnagyobb hadserege háborúra készül Oroszország ellen.

2026. február 17. 08:57
null

Sir Richard Knighton, az Egyesült Királyság vezérkari főnöke és Carsten Breuer tábornok, a német hadsereg főparancsnoka közös cikket jelentetett meg a német Weltben és a brit Guardianben, amelyben mindketten arról írtak, készülni kell egy esetleges háborúra, mert veszélyben a béke. „Biztonságunk bizonytalanabb, mint évtizedek óta bármikor. De ha együttműködünk és erőt mutatunk, Nagy-Britannia, Németország és Európa többi része megőrizheti a békét” – írták.

Úgy fogalmazott a két katona, hogy szembe kell nézni az Európa biztonságát érintő kellemetlen igazságokkal és az előttünk álló fenyegetések radikális váltást követelnek a védelmi és biztonságpolitikánkban. Azt írják, hogy Oroszország újrafegyverkezik, tanultak az ukrán háborúból, ami szerintük növelheti a NATO-országokkal való konfliktus kockázatát. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ez egy olyan valóság, amelyre fel kell készülnünk; nem dőlhetünk hátra. Moszkva katonai fejlesztései, párosulva a kontinensünkön való háborúzási hajlandóságával, olyan fokozott kockázatot jelentenek, amely közös figyelmet követel”

– véli Knighton és Breuer. 

Felidézik, hogy tavaly a NATO-tagállamok vezetői úgy határoztak, hogy 2035-re az országok a saját GDP-jük 5 százalékát védelmi és biztonsági célokra csoportosítják át, a két katonavezér úgy látja, hogy ezek nehéz döntések, amiket meg kellett hozni és nekik, mint Európa két legnagyobb katonai hatalmának vezetőiként kötelességük elmagyarázni, erre miért is volt szükség és miért kötelezték el magukat a hidegháború vége óta látott legnagyobb, tartós védelmi kiadásnövelés mellett.

Moszkva szándékai túlmutatnak a jelenlegi konfliktuson. A jó hír azonban az, hogy Európa erős, a NATO a történelem legsikeresebb katonai szövetsége, és ma egyesített katonai ereje felülmúlhatatlan”

– közölték, a két tábornok szerint ha széthúzónak és gyengének látja Oroszország Európát, akkor felbátorodhat és Ukrajnán túlra is kiterjesztheti agresszióját. 

„Iparunknak képesnek kell lennie a tartós kibocsátásra – a lőszerek, rendszerek és platformok gyártására olyan ütemben, ahogy azt a modern konfliktusok megkövetelik” – folytatták.

Felidézik, hogy Nagy-Britannia jelenleg hat lőszergyárat épít, hogy folyamatosan képesek legyenek biztosítani a lőszereket, míg Berlin egy teljes harci dandárt állomásoztat a keleti szárnyon, valamint módosította az alkotmányát, hogy korlátlan finanszírozást tegyen elérhetővé a védelmi költségek számára.

Az Európai Unió ezen felül 150 milliárd eurót pumpál a védelmi ipar megerősítésére, a britek és a németek szerint ez a felelős nemzetek cselekedete, hiszen elszántak népük védelme és a béke megőrzése mellett. 

Az erő elrettenti az agressziót. A gyengeség meghívót jelent rá”

– jegyezték meg. 

Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP

 

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johnny
2026. február 17. 11:36
Ha tetszik ha nem fidesz trollok de a igazuk van az erő elrettenti az agresszíót. Van az a mondás hogy ha békét akarsz készülj a háborúra talán nem ezért fejlesztik a magyar honvédséget is?
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. február 17. 11:34
Négy év alatt mindenüket adaajándékozták az ukrán náciknak. Most a fegyvergyártók teljes gözzel szerelik a fegyverrendszereket. Ha mindent úgy csinálnak mint eddig, akkor terv szerint 2030-ban talán bevetésre készek is lesznek. A Medve addigra lazán kiütheti öket....
Válasz erre
1
0
arpadan
2026. február 17. 11:31
Biztos, hogy az Egyesült Királyság vezérkari főnöke és a német hadsereg főparancsnoka annyira jelentéktelen figura ?
Válasz erre
3
0
baronet
2026. február 17. 11:15
Most érkezett a hülye mandicím, hogy két jelentéktelen figura mit nyilatkozgat, engedély nélkül. Rettegünk, mandi, rettegünk. Anyátokat rettegtessétek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!