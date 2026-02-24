Fókuszcsoport Ádám ezt is benézte: az utca embere nem kér Magyar Péterből (VIDEÓ)

Sokak szívéből szólt az utca embere: „szerinted nyerhet egy ilyen majom?” (VIDEÓ)
Nagy Ádám, a Fókuszcsoport alapítója nem igazán tudott vitába szállni az idős férfival, és nem sikerült megvédenie Magyar Péterék álláspontját sem.
Sőt, mint kiderült elégedett is nemzeti kormánnyal.
A Fókuszcsoportos Nagy Ádám ismét gondolt egyet, és elment megkérdezni az utca emberét a magyar közélet szereplőiről.
Egy idősebb férfi a Youtube-csatorna alapítójának többek között arról beszélt, hogy meghallgatta mind Orbán Viktor, mind Magyar Péter beszédét, és arra a megállapításra jutott, hogy
csak toronymagas különbség van közöttük”.
Ezután az utca embere visszakérdezett a balliberális influenszernél, hogy Magyar Péter mihez ért egyáltalán, „a nőket meggyalázza” – tette hozzá, sőt, megjegyzést is tett a Tisza Párt elnökének magasságára. „Nem vettétek észre, hogy aki kicsi, az mind agresszív” – jelentette ki a stáb tagjainak.
A férfi valamivel később azt is elárulta, hogy nyugdíjas, és a Fidesznél dupla nyugdíjat kap. Ekkor Nagy Ádám azt a kérdést tette fel, hogy elégedett-e a kormánnyal, mire azt a választ kapta, hogy igen, az, majd beleegyezett abba, hogy a nyilatkozata bekerüljön a Fókuszcsoport videós összeállításába.
A vonatkozó videórészletet alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó
