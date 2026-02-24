Ft
kormány tisza párt nagy ádám fidesz Magyar Péter orbán viktor

Fókuszcsoport Ádám ezt is benézte: az utca embere nem kér Magyar Péterből (VIDEÓ)

2026. február 24. 16:16

Sőt, mint kiderült elégedett is nemzeti kormánnyal.

2026. február 24. 16:16
null

A Fókuszcsoportos Nagy Ádám ismét gondolt egyet, és elment megkérdezni az utca emberét a magyar közélet szereplőiről.

Egy idősebb férfi a Youtube-csatorna alapítójának többek között arról beszélt, hogy meghallgatta mind Orbán Viktor, mind Magyar Péter beszédét, és arra a megállapításra jutott, hogy 

csak toronymagas különbség van közöttük”.

Ezután az utca embere visszakérdezett a balliberális influenszernél, hogy Magyar Péter mihez ért egyáltalán, „a nőket meggyalázza” – tette hozzá, sőt, megjegyzést is tett a Tisza Párt elnökének magasságára. „Nem vettétek észre, hogy aki kicsi, az mind agresszív” – jelentette ki a stáb tagjainak.

A férfi valamivel később azt is elárulta, hogy nyugdíjas, és a Fidesznél dupla nyugdíjat kap. Ekkor Nagy Ádám azt a kérdést tette fel, hogy elégedett-e a kormánnyal, mire azt a választ kapta, hogy igen, az, majd beleegyezett abba, hogy a nyilatkozata bekerüljön a Fókuszcsoport videós összeállításába.

A vonatkozó videórészletet alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

csulak
2026. február 24. 17:42
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Dixtroy
2026. február 24. 17:42
Fika Csoki Ádi ismét biztos kézzel nyúlt a szarzsákba, mindent jól megmarkolászott, mire a legígéretesebb terméket kihúzta és majszolni kezdte. "És senki se szólt Illetékes elvtársnak, hogy az szar és nem fabulon."
berzerk
2026. február 24. 17:27
Gusztustalan kis buzi geci, aki a féreg családjával abból él, hogy a Fidesz kormány alatt a Fidesz kormányt köpködi - és annak a szavazóit. Bízom benne, hogy egyszer összefutok ezzel a kis tetűvel.
google-2
2026. február 24. 17:03
Nem fókuszcsoportos, hanem kiscsoportos az Ádám.
