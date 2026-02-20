Ft
02. 20.
péntek
Rendkívüli!

Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt nagy ádám Magyar Péter utca embere vélemény választás

Sokak szívéből szólt az utca embere: „szerinted nyerhet egy ilyen majom?” (VIDEÓ)

2026. február 20. 19:46

Nagy Ádám, a Fókuszcsoport alapítója nem igazán tudott vitába szállni az idős férfival, és nem sikerült megvédenie Magyar Péterék álláspontját sem.

2026. február 20. 19:46
null

Pár napja kering a közösségi médiában egy olyan videó, melyben az utca embere alaposan beolvas Magyar Péternek és a Tisza Pártnak.

A felvételen Nagy Ádám, Tisza-párti influenszer látható, ahogy egy idősebb férfivel beszélget a közelgő magyarországi választásokról, és nem utolsó sorban Magyar Péter esélyeiről.

A férfi emlékeztette a megmondóembert arra, hogy a Tisza Párt vezetője azzal robbant be a magyar közéletbe, hogy hangfelvételeket készített a volt feleségéről. „Egy nulla ember. (...)

Szerinted nyerhet egy ilyen majom?”

 – tette fel a kérdést.

Majd azzal folytatta, hogy „képes volna egy miniszterelnöki dolgot betölteni egy ilyen szarházi”. Az utca embere Nagytól azt is megkérdezte, hogy milyen helyzete lenne neki, ha ez a „szarházi” (Magyar Péter – szerk.) lenne a kormányfő. 

A rögtönzött interjú alany azt is elmondta, hogy a Tisza-vezér egy mondaton belül képes „hülyeségeket” beszélni. 

A Fókuszcsoport YouTube-csatorna alapítója próbálta azzal védeni Magyart és közösségét, hogy a kiszivárgott, baloldali fordulatot prognosztizáló adócsomag sem igaz. Erre az idős férfi csak legyintett. Majd hozzáfűzte, hogy a Tisza Párt elnökét az EU és „az a szőke picsa és a Weber szarházi irányítja”.

Búcsúzás előtt az interjúalany Nagy azon kijelentésére is reagált, hogy Magyar Péter a mérések szerint vezet. „A f@szt vezet!”. Majd emlékeztetett arra, hogy négy éve Márki-Zay Péterre is azt mondták, hogy nagyon vezet, aztán a veresége után egyedül ment fel a színpadra, csak a a családja állt ott mögötte. „Seggre esett” – zárta gondolatait a szókimondó úr. 

A fent idézett mondatok az alábbi bejegyzésben hangzottak el:

Nyitókép: képernyőfotó

