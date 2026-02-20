Sokak szívéből szólt az utca embere: „szerinted nyerhet egy ilyen majom?” (VIDEÓ)

– tette fel a kérdést.

Majd azzal folytatta, hogy „képes volna egy miniszterelnöki dolgot betölteni egy ilyen szarházi”. Az utca embere Nagytól azt is megkérdezte, hogy milyen helyzete lenne neki, ha ez a „szarházi” (Magyar Péter – szerk.) lenne a kormányfő.

A rögtönzött interjú alany azt is elmondta, hogy a Tisza-vezér egy mondaton belül képes „hülyeségeket” beszélni.

A Fókuszcsoport YouTube-csatorna alapítója próbálta azzal védeni Magyart és közösségét, hogy a kiszivárgott, baloldali fordulatot prognosztizáló adócsomag sem igaz. Erre az idős férfi csak legyintett. Majd hozzáfűzte, hogy a Tisza Párt elnökét az EU és „az a szőke picsa és a Weber szarházi irányítja”.

Búcsúzás előtt az interjúalany Nagy azon kijelentésére is reagált, hogy Magyar Péter a mérések szerint vezet. „A f@szt vezet!”. Majd emlékeztetett arra, hogy négy éve Márki-Zay Péterre is azt mondták, hogy nagyon vezet, aztán a veresége után egyedül ment fel a színpadra, csak a a családja állt ott mögötte. „Seggre esett” – zárta gondolatait a szókimondó úr.