Sokak szívéből szólt az utca embere: „szerinted nyerhet egy ilyen majom?” (VIDEÓ)

Semmiből sem tanulnak: Magyar Pétert ott választották meg a tiszások listavezetőjüknek, ahol Márki-Zay és a Gyurcsány-lista kampánydalát forgatták
Még a látszatra sem adnak: nem is titkolják, hogy ők pontosan ugyanazok.
Nagy Ádám, a Fókuszcsoport alapítója nem igazán tudott vitába szállni az idős férfival, és nem sikerült megvédenie Magyar Péterék álláspontját sem.
Pár napja kering a közösségi médiában egy olyan videó, melyben az utca embere alaposan beolvas Magyar Péternek és a Tisza Pártnak.
A felvételen Nagy Ádám, Tisza-párti influenszer látható, ahogy egy idősebb férfivel beszélget a közelgő magyarországi választásokról, és nem utolsó sorban Magyar Péter esélyeiről.
A férfi emlékeztette a megmondóembert arra, hogy a Tisza Párt vezetője azzal robbant be a magyar közéletbe, hogy hangfelvételeket készített a volt feleségéről. „Egy nulla ember. (...)
Szerinted nyerhet egy ilyen majom?”
– tette fel a kérdést.
Majd azzal folytatta, hogy „képes volna egy miniszterelnöki dolgot betölteni egy ilyen szarházi”. Az utca embere Nagytól azt is megkérdezte, hogy milyen helyzete lenne neki, ha ez a „szarházi” (Magyar Péter – szerk.) lenne a kormányfő.
A rögtönzött interjú alany azt is elmondta, hogy a Tisza-vezér egy mondaton belül képes „hülyeségeket” beszélni.
A Fókuszcsoport YouTube-csatorna alapítója próbálta azzal védeni Magyart és közösségét, hogy a kiszivárgott, baloldali fordulatot prognosztizáló adócsomag sem igaz. Erre az idős férfi csak legyintett. Majd hozzáfűzte, hogy a Tisza Párt elnökét az EU és „az a szőke picsa és a Weber szarházi irányítja”.
Búcsúzás előtt az interjúalany Nagy azon kijelentésére is reagált, hogy Magyar Péter a mérések szerint vezet. „A f@szt vezet!”. Majd emlékeztetett arra, hogy négy éve Márki-Zay Péterre is azt mondták, hogy nagyon vezet, aztán a veresége után egyedül ment fel a színpadra, csak a a családja állt ott mögötte. „Seggre esett” – zárta gondolatait a szókimondó úr.
A fent idézett mondatok az alábbi bejegyzésben hangzottak el:
