02. 20.
péntek
02. 20.
péntek
Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt szijjártó péter brüsszel európai parlament magyarország Magyar Péter ukrajna választás

Nem kertelt Szijjártó Péter: az ukránok mindent meg fognak tenni a választás befolyásolása érdekében

2026. február 20. 20:01

A külügyminiszter azt is elárulta, hol fog eldőlni a választás.

2026. február 20. 20:01
null

Ukrajna mindent meg fog tenni a magyarországi választás befolyásolása érdekében, mivel az eredmény nem csak hazánk, hanem a szomszédos ország szempontjából is sorsdöntő – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Kisvárdán.

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a szuverén magyar kormány továbbra is ellenálljon a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, amellyel hazánk álláspontját akarják megtörni a háború, a migráció és a genderpolitika ügyében, hiszen ezekben a kérdésekben Magyarország akadályt jelent. 

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

„Ezért döntést hoztak, hogy akkor indítanak ők is egy pártot a magyarországi választáson, olyan pártot, amely viszont igent mond ezekre a kérdésekre. Úgyhogy ebből lett a Tisza Párt” – húzta alá. „És hogy ezt hogy tudták elérni? Úgy, hogy a Tisza Párt elnökét fogják a markukban. Ugyanis a Tisza Párt elnökével szemben Magyarországon azért nem indulhatnak el jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát. 

Az Európai Parlament többsége, Manfred Weber és Ursula von der Leyen politikai brigádja fogja a kezében a Tisza Párt elnökét a mentelmi jogával”

 – folytatta.

Minden eddiginél durvább beavatkozásokra kell készülni

„Szóval a helyzet az, hogy nyilvánvalóan a Tisza Párt és annak vezetője nincs, nem lesz, nem lenne abban a helyzetben, hogy nemet mondjon ezen törekvésekre. Ezért arra kell felkészülnünk, hogy 

a választásig hátralévő időszakban minden eddiginél sokkal durvább beavatkozások fognak történni”

 – tette hozzá. 

Majd rámutatott, hogy ezeknek a beavatkozásoknak van egy nyilvánosság előtt látható része, meg van egy nyilvánosság előtt nem látható része, amelyek ellen védekezni fognak minden eszközzel. 

Szijjártó Péter felidézte Friedrich Merz német kancellár friss nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy az áprilisi magyarországi kormányváltás után minden másként lesz, és úgy vélekedett, hogy ez rendkívül világos jele annak, hogy 

fennáll egy Brüsszel-Berlin-Kijev a Tisza Párt hatalomban segítése érdekében. 

Politikai okok miatt nem jön olaj a vezetéken

„Az ukránok is ezt csinálják. Itt van az olajszállítás leállítása. Annak a vezetéknek, amely Oroszországból Ukrajnán keresztül Magyarországra kőolajat hoz, az ég egy adta világon semmi baja nincsen. Kizárólag politikai oka van annak, hogy azon a vezetéken a szállítást leállították" – jelentette ki. 

Szijjártó ukrán „politikai zsarolást” emlegetett, amelynek célja, hogy a magyar kormányzat változtassa meg az álláspontját, illetve hogy ellátási válságot teremtsenek a választás előtt. „De azért ugye mi sem ma jöttünk le a falvédőről, tehát számítottunk ezekre a lépésekre, felkészültünk, 

Magyarországon biztonságban van az energiaellátás, biztonságban van az üzemanyagellátás” 

– fejtette ki. Valamint emlékeztetett rá, hogy válaszként leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, nem engedve a zsarolásnak. 

Ezután arra is kitért, hogy az is külső beavatkozásnak számít, hogy az ukránok „informatikai támogatást nyújtanak pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül” a Tisza Pártnak, azt a veszélyt állítva elő, hogy magyar emberek adatai kerültek az ukrán államhoz kötődő cégek, szervek, intézmények tulajdonába. A miniszter sorsdöntőnek nevezte a választást nem csak Magyarország, hanem Ukrajna szempontjából is. 

„Nekünk fontos, hogy ők ne jöhessenek be az EU-ba, a pénzünket ne vigyék oda, és minket ne vigyenek be a háborúba. Nekik meg mi a fontos? Hogy a pénzünket elvihessék, hogy bejöhessenek az EU-ba, és menjünk mi is velük a háborúba. Két kibékíthetetlen, egymással teljesen ellentétes érdek. Ezért arra kell számítani, hogy ők is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az ő szempontjukból jó kimenetel történjen a választás végén” – mondta.

Itt dől el majd a választás áprilisban

Ez a választás a választókerületekben fog eldőlni, vidéken. 

Tizenhat választókerület van Budapesten, kilencven választókerület van vidéken, és ezek a vidéki választókerületek fogják eldönteni, hogy milyen parlamenti többség lesz április 12-e után a parlamentben”. 

„Egy olyan parlamenti többség, amely azt támogatja, hogy az eddigi szuverén magyar politikát folytassuk, vagy olyan parlamenti többség, amely azt mondja, hogy térjünk át a brüsszeli útra, és amit Brüsszel akar, kér, azt teljesítsük mi is. Ha mi nyerjük a választókerületek többségét, mi leszünk többségben” – összegzett Szijjártó Péter.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 4 komment

tikkadt-szocske
2026. február 20. 20:36 Szerkesztve
Soha, senki nem hozott még fel semmilyen érvet amellett, hogy Hoholia mivel érdemelte volna ki az EU tagságot. Beleértve a neoliberális baloldal összes szócsövét. Tehát marad a kérdés : mi a fészkes fenének KELL ezeket felvenni ebbe a lerohadt gittegyletbe? Ja, hogy létezik egy szűk kör, a Nemlétező Háttérhatalom ( Bogár Laci bácsi találó elnevezése ) aki majd hatalmasat szakít ezzel a biznisszel? Hát miért nem ezzel teccet kezdeni?
Búvár Kund
2026. február 20. 20:29
A egész Tisza - projekt már fél évvel Madjar színre lépése előtt létezett. Kapitány már akkor itt járt "építkezni". Csak épp az arcot keresték hozzá, meg a szikrát. Miután megtalálták az "arcot", begyújtották a szikrát! Persze vigyázva, hogy az arc csak később lépjen színre...
states-2
2026. február 20. 20:24
A valóság, hogy a baloldal már megint bukni fog, mert képtelen saját erőből miniszterelnök-jelöltet állítani. Helyette kikukázott a Fideszből egy pszichopata drogos stricit.
clansman
2026. február 20. 20:24
Én sem kertelek. Peti, gáz? Áram? Mikor ? Meddig tart még, hogy megértsétek a hohol állat. Nem lehet vele úriemberkedni!
