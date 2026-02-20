Nem kertelt Szijjártó Péter: az ukránok mindent meg fognak tenni a választás befolyásolása érdekében

Szijjártó ukrán „politikai zsarolást” emlegetett, amelynek célja, hogy a magyar kormányzat változtassa meg az álláspontját, illetve hogy ellátási válságot teremtsenek a választás előtt. „De azért ugye mi sem ma jöttünk le a falvédőről, tehát számítottunk ezekre a lépésekre, felkészültünk,

Magyarországon biztonságban van az energiaellátás, biztonságban van az üzemanyagellátás”

– fejtette ki. Valamint emlékeztetett rá, hogy válaszként leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, nem engedve a zsarolásnak.

Ezután arra is kitért, hogy az is külső beavatkozásnak számít, hogy az ukránok „informatikai támogatást nyújtanak pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül” a Tisza Pártnak, azt a veszélyt állítva elő, hogy magyar emberek adatai kerültek az ukrán államhoz kötődő cégek, szervek, intézmények tulajdonába. A miniszter sorsdöntőnek nevezte a választást nem csak Magyarország, hanem Ukrajna szempontjából is.

„Nekünk fontos, hogy ők ne jöhessenek be az EU-ba, a pénzünket ne vigyék oda, és minket ne vigyenek be a háborúba. Nekik meg mi a fontos? Hogy a pénzünket elvihessék, hogy bejöhessenek az EU-ba, és menjünk mi is velük a háborúba. Két kibékíthetetlen, egymással teljesen ellentétes érdek. Ezért arra kell számítani, hogy ők is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az ő szempontjukból jó kimenetel történjen a választás végén” – mondta.