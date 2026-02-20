Elutasítja az együttműködést az AfD-vel: töretlen Merz népszerűsége a pártjában

Továbbra is Friedrich Merz a Kereszténydemokrata Unió elnöke. Pártja stuttgarti kongresszusán a CDU-t 2022 januárja óta vezető kancellár a küldöttek túlnyomó többségének bizalmát nyerte el – írta az Infostart.

A lap hozzátette, hogy Merz újraválasztásban jóformán senki nem kételkedett, a kérdés csak az volt, hogy – akárcsak a legutóbbi elnökválasztáson – 90 százalékos támogatottságot kap-e. Az eredmény még az előzetes várakozásokat is felülmúlta,