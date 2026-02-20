Ft
02. 20.
péntek
kancellár afd cdu friedrich merz müncheni biztonságpolitikai fórum Németország kongresszus

Elutasítja az együttműködést az AfD-vel: töretlen Merz népszerűsége a pártjában

2026. február 20. 21:33

Akárcsak a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon a múlt hét végén, a német kancellár most is gazdasági reformokat sürgetett.

2026. február 20. 21:33
null

Továbbra is Friedrich Merz a Kereszténydemokrata Unió elnöke. Pártja stuttgarti kongresszusán a CDU-t 2022 januárja óta vezető kancellár a küldöttek túlnyomó többségének bizalmát nyerte el – írta az Infostart.

A lap hozzátette, hogy Merz újraválasztásban jóformán senki nem kételkedett, a kérdés csak az volt, hogy – akárcsak a legutóbbi elnökválasztáson – 90 százalékos támogatottságot kap-e. Az eredmény még az előzetes várakozásokat is felülmúlta, 

a kancellár pártelnököt a leadott voksok 91, 2 százalékával választották újra.

Az ellenjelölt nélkül induló német kancellár harmadik egymást követő elnöki ciklusra kapott bizalmat pártjától. Beszédében a párt egységének megőrzését, a kormányzati felelősségvállalást és a gazdasági versenyképesség erősítését hangsúlyozta, továbbá kiállt a Keresztényszociális Unióval (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) alkotott kormánykoalíció folytatása mellett.

A szavazatszámlálás technikai hiba miatt órákat csúszott. Noha az ok egyelőre nem ismert, viszont feltűnő volt, hogy az elektronikus rendszerek működése már délelőtt fennakadásokba ütközött.

Ennek nyomán az a döntés született, hogy felhagynak a digitális voksolás szándékával, és visszatérnek az elmúlt években bevált, szavazócédulákkal történő voksolásra.

Gazdasági reformokat sürgetett

Akárcsak a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon a múlt hét végén, Merz most is gazdasági reformokat sürgetett, elutasította az antiszemitizmust, és 

ismét kizárta az együttműködést a legnagyobb ellenzéki erővel, az Alternatíva Németországért párttal (AfD).

Merz pártja az idei tartományi választások előtt a közvélemény-kutatások szerint jelentős hátrányban van, és a kancellár elismerte, hogy a tavalyi választási kampányban bejelentett reformok megvalósítása lassabban haladt a korábban jelzettnél. Ígéretet tett a bürokrácia csökkentésére, az energiaárak mérséklésére és a beruházások ösztönzésére, hangsúlyozva, hogy a gazdasági jólét Németország biztonságának alapja.

Arra is figyelmeztetett, hogy a világ a nagyhatalmi versengés új korszakába lépett.

További jóléti reformokat is kilátásba helyezett, és közölte: új nyugdíjreform-javaslatokat terjesztenek elő, miután tavaly éles parlamenti vita bontakozott ki a kérdésben, saját pártjának fiatalabb tagjai részéről is.

Merkel is megjelent a kongresszuson

A CDU-kongresszuson részt vett Angela Merkel korábbi kancellár is, akit a küldöttek hosszan tartó tapssal fogadtak. Megjelenését a német sajtó a párt egységét jelképező gesztusként értékelte.

Az idei tartományi választások jövő hónapban Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban kezdődnek, majd az év későbbi részében további voksolások következnek, köztük Szász-Anhalt tartományban, ahol az AfD az első kormányzati szerepében reménykedik.

(MTI)

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

Összesen 10 komment

Interista
2026. február 20. 22:20
Merz egy jó csicska. A szektás libsik kis csicskája. És hogy mekkora lúzer? Házon belüli szavazás, nincs ellenjelölt és így sincs meg a 100%. Még a levegő is kapott ellenében 8,8%-ot. 🤔🤔🤔😄😂😅
pandalala
2026. február 20. 22:04
" a német kancellár most is gazdasági reformokat sürgetett " a cucilizmusban is pont ez volt ... bele is döglöttek (*) az elvtársak (*) pontosabban: személy szerint, átmentették magukat a kapitalizmusba ....
pandalala
2026. február 20. 21:59
Merz népszerűtlensége töretlen :-D
Bastyaelvtars
2026. február 20. 21:47
Ezen miért kell meglepődni? Világosan megmondta az összes német párt hogy az afd-s nácikkal nincs együttműködés. Évek óta tartják magukat ehhez. Ebben nem lesz változás.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!