Elutasítja az együttműködést az AfD-vel: töretlen Merz népszerűsége a pártjában

Akárcsak a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon a múlt hét végén, a német kancellár most is gazdasági reformokat sürgetett.
Továbbra is Friedrich Merz a Kereszténydemokrata Unió elnöke. Pártja stuttgarti kongresszusán a CDU-t 2022 januárja óta vezető kancellár a küldöttek túlnyomó többségének bizalmát nyerte el – írta az Infostart.
A lap hozzátette, hogy Merz újraválasztásban jóformán senki nem kételkedett, a kérdés csak az volt, hogy – akárcsak a legutóbbi elnökválasztáson – 90 százalékos támogatottságot kap-e. Az eredmény még az előzetes várakozásokat is felülmúlta,
a kancellár pártelnököt a leadott voksok 91, 2 százalékával választották újra.
Az ellenjelölt nélkül induló német kancellár harmadik egymást követő elnöki ciklusra kapott bizalmat pártjától. Beszédében a párt egységének megőrzését, a kormányzati felelősségvállalást és a gazdasági versenyképesség erősítését hangsúlyozta, továbbá kiállt a Keresztényszociális Unióval (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) alkotott kormánykoalíció folytatása mellett.
A szavazatszámlálás technikai hiba miatt órákat csúszott. Noha az ok egyelőre nem ismert, viszont feltűnő volt, hogy az elektronikus rendszerek működése már délelőtt fennakadásokba ütközött.
Ennek nyomán az a döntés született, hogy felhagynak a digitális voksolás szándékával, és visszatérnek az elmúlt években bevált, szavazócédulákkal történő voksolásra.
Akárcsak a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon a múlt hét végén, Merz most is gazdasági reformokat sürgetett, elutasította az antiszemitizmust, és
ismét kizárta az együttműködést a legnagyobb ellenzéki erővel, az Alternatíva Németországért párttal (AfD).
Merz pártja az idei tartományi választások előtt a közvélemény-kutatások szerint jelentős hátrányban van, és a kancellár elismerte, hogy a tavalyi választási kampányban bejelentett reformok megvalósítása lassabban haladt a korábban jelzettnél. Ígéretet tett a bürokrácia csökkentésére, az energiaárak mérséklésére és a beruházások ösztönzésére, hangsúlyozva, hogy a gazdasági jólét Németország biztonságának alapja.
Arra is figyelmeztetett, hogy a világ a nagyhatalmi versengés új korszakába lépett.
További jóléti reformokat is kilátásba helyezett, és közölte: új nyugdíjreform-javaslatokat terjesztenek elő, miután tavaly éles parlamenti vita bontakozott ki a kérdésben, saját pártjának fiatalabb tagjai részéről is.
A CDU-kongresszuson részt vett Angela Merkel korábbi kancellár is, akit a küldöttek hosszan tartó tapssal fogadtak. Megjelenését a német sajtó a párt egységét jelképező gesztusként értékelte.
Az idei tartományi választások jövő hónapban Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban kezdődnek, majd az év későbbi részében további voksolások következnek, köztük Szász-Anhalt tartományban, ahol az AfD az első kormányzati szerepében reménykedik.
