Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Ha Brüsszel a jelenlegi irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve – értékeltek az elemzők. És bizonyítékoknak sincsenek híján.
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Magyar Péter beismerte: részt vett egy drogos buliban. Kinek állhat komolyan érdekében, hogy ilyen botránnyal tartsa sakkban a Tisza elnökét? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Ha ezt a drogügyet „egy lépés távolságból nézzük”, vélhetően „azért ez az ijedtség Magyar Péter és Radnai Márk részéről, mert zsarolhatóak ezek az emberek” – fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.
„Megijedtek egy ágy képétől. Azaz az elmúlt két évben is történtek olyan dolgok, amik számukra kellemetlenek, és amiknek a nyilvánosságra hozatalával, vagy annak a megüzenésével, hogy »tudjuk, hogy mit csináltál tavaly nyáron« sakkban lehet tartani a Tisza elnökét” – fejtette ki.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:
„Magyar Péter zsarolható a mentelmi jogával az Európai Parlament részéről, de a drogügy azt mutatja, hogy ennél többel is”, és „ezáltal egy irányítható emberről van szó.”
„Nagyon intenzív titkosszolgálati akciókat látunk, és
könnyen meglehet, hogy Magyarország határait meghaladóan próbálják befolyásolni, irányítani, megüzenni Magyar Péternek, hogy ki is az úr a házban”
– tette hozzá.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
