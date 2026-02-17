Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

2026. február 17. 19:04

Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.

2026. február 17. 19:04
null

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Magyar Péter beismerte: részt vett egy drogos buliban. Kinek állhat komolyan érdekében, hogy ilyen botránnyal tartsa sakkban a Tisza elnökét? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Egy irányítható emberről van szó

Ha ezt a drogügyet „egy lépés távolságból nézzük”, vélhetően „azért ez az ijedtség Magyar Péter és Radnai Márk részéről, mert zsarolhatóak ezek az emberek” – fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.

„Megijedtek egy ágy képétől. Azaz az elmúlt két évben is történtek olyan dolgok, amik számukra kellemetlenek, és amiknek a nyilvánosságra hozatalával, vagy annak a megüzenésével, hogy »tudjuk, hogy mit csináltál tavaly nyáron« sakkban lehet tartani a Tisza elnökét” – fejtette ki.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

„Magyar Péter zsarolható a mentelmi jogával az Európai Parlament részéről, de a drogügy azt mutatja, hogy ennél többel is”, és „ezáltal egy irányítható emberről van szó.”

„Nagyon intenzív titkosszolgálati akciókat látunk, és 

könnyen meglehet, hogy Magyarország határait meghaladóan próbálják befolyásolni, irányítani, megüzenni Magyar Péternek, hogy ki is az úr a házban”

– tette hozzá.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
civilina-2
2026. február 17. 20:10
Magyar Péter 2024. augusztus 2-3-án is tudatmódosult állapotban volt. Minden cselekedetéből erre lehet következtetni. A híveivel ugyanazt csinálja, mint a volt feleségével és a családjával, csak a szadizmusát éli ki rajtuk. A szerencsétlen birkái onnan birkáznak másokat.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. február 17. 20:06
Volt olyan hír, hogy az a szobát kiadó tulaj ukrán maffiózó. Az nem lehet, hogy a tiszafostost így akarják zsarolhatóvá, fogottá tenni az ukránok? Még inkább magukhoz kötni, hogy mindent megtegyen értük, Magyarország ellen.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. február 17. 20:06
Z. Kapitány már tűkön ül, mikor fogjak levenni a bolond peter magyart a sakktábláról!!! A sakk játszmákhoz ész kell, neki meg csak egoja van!!! De az mérhetetlenül nagy!!! 💯❗
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. február 17. 20:00
Z. Lassan már követni sem lehet a rosszakaróit, hogy hány helyről is zsarolhatják!!! 💯👌👏❗😝😆
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!