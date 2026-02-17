Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Magyar Péter beismerte: részt vett egy drogos buliban. Kinek állhat komolyan érdekében, hogy ilyen botránnyal tartsa sakkban a Tisza elnökét? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Egy irányítható emberről van szó

Ha ezt a drogügyet „egy lépés távolságból nézzük”, vélhetően „azért ez az ijedtség Magyar Péter és Radnai Márk részéről, mert zsarolhatóak ezek az emberek” – fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.