Magyar Péter egyik legnagyobb hazugsága a mentelmi joga körül kerekedett (VIDEÓ)

A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.

A Magyar Nemzet szerint viszont 2024. augusztus végén az ATV-ben már úgy fogalmazott:

„Ha megkeresnek és megmondják, hogy milyen eljárás van, és milyen bizonyítékok, akkor majd eldöntöm. Ha egy politikailag motivált eljárásról van szó, ami egyébként minden eljárásra jellemző jelenleg velem szemben, akkor nyilván nem. Hogyha olyan bizonyítékaik vannak, amelyeket jelenleg hazudik a propagandamédia, akkor ezt megfontolom,

de egyébként én nem mondhatok le, az Európai Parlament fog erről dönteni.”

Magyar diszkóbotránya