01. 29.
csütörtök
magyar péter Magyar Péter hazugságai európai parlament mentelmi jog

Magyar Péter egyik legnagyobb hazugsága a mentelmi joga körül kerekedett (VIDEÓ)

2026. január 29. 06:58

A Tisza Párt elnöke a 2024-es európai parlamenti választási kampányban még azt állította, megszünteti a mentelmi jogot. Diszkóbotránya után pedig már nem volt hajlandó Magyar lemondani róla. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 3. rész.

2026. január 29. 06:58
Kovács András
Kovács András

Különös fordulatokkal lehet leírni Magyar Péter és a mentelmi jog kapcsolatát. 

Magyar
A 2024-es EP-kampányban még eltörölte volna Magyar Péter a mentelmi jogot, de ebben is hazudott
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar még 2024. április 25-én egy Tamásiban rendezett fórumon azt mondta: 

És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. […] Szóval, nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak, ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük.

Később egy derecskei fórumon 2024. május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt, azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát, de már azzal viccelődőtt, hogy lehet, hogy neki szüksége lenne a mentelmi jogra: 

A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.

A Magyar Nemzet szerint viszont 2024. augusztus végén az ATV-ben már úgy fogalmazott: 

„Ha megkeresnek és megmondják, hogy milyen eljárás van, és milyen bizonyítékok, akkor majd eldöntöm. Ha egy politikailag motivált eljárásról van szó, ami egyébként minden eljárásra jellemző jelenleg velem szemben, akkor nyilván nem. Hogyha olyan bizonyítékaik vannak, amelyeket jelenleg hazudik a propagandamédia, akkor ezt megfontolom, 

de egyébként én nem mondhatok le, az Európai Parlament fog erről dönteni.”

Magyar diszkóbotránya

Emlékezetes, a politikus még 2024 júniusűban, az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen olyan vállalhatatlanul viselkedett, hogy végül a biztonsági őrök vezették ki. A politikus balhéjáról megrázó videók kerültek elő. De a TISZA Párt alelnöke a szemtanúk szerint még a szórakozóhely előtt is folytatta a sokak szerint vállalhatatlannak tartott viselkedését. Sőt, összetűzésbe került egy férfival, aki róla felvételeket készített, a telefont pedig elvette tőle, majd a Dunába dobta. 

  • A 100 ezer forintot meghaladó értékű telefont búvárok szedték ki a Dunából, majd működőképesen visszaadták a sértettnek. 
  • A helyszínt a közterületi kamerák felvételei alapján azonosították, a készülékről pedig sikerült lementeni a tárolt videó-felvételeket, amelyeket a hatóságok felhasználnak a nyomozás során.

Ugyanis a rendőrség garázdaság és rongálás gyanúja miatt nyomozást indított, nem sokkal később pedig Magyar Péter diszkóbotrányának ügye a Központi Nyomozó Főügyészséghez került, mivel a TISZA Párt vezetőjének mentelmi joga van. 

Vele szemben csak a főügyészség indíthat nyomozást azután, hogy az Európai Parlament felfüggeszti a mentelmi jogát. Az EP végül nem függesztette fel Magyar mentelmi jogát. 

 

 

