A minimálbérért dolgozók arányát több tényező is befolyásolja. Azokban az országokban, ahol a gazdaság jelentős része a turizmusra épül – például Franciaországban vagy Görögországban –, gyakran magasabb a minimálbéres foglalkoztatás aránya, mivel a jövedelem egy része borravalóból származik. Szintén növelheti ezt az arányt az adóelkerülés vagy a rejtett gazdaság jelenléte, amire Bulgária és Románia esetében gyakran hivatkoznak. A munkaerőpiac feszessége is meghatározó tényező, a túlkínálattal jellemezhető országokban ugyanis a munkavállalók alacsonyabb bérezés mellett is elfogadják az állásokat, ami magasabb minimálbéres arányt eredményez. Ezzel szemben a feszes munkaerőpiacon a vállalkozások kénytelenek versenyezni a munkavállalókért. Ilyenkor a bérek gyorsabban emelkednek, és kevesebben maradnak a legalsó bérsávban.

A fenti grafikon azt szemlélteti, hogy az egyes országokban mekkora a minimálbéren foglalkoztatottak aránya a teljes munkavállalói körön belül. A különbségek jelentősek, ami alátámasztja, hogy a minimálbér szerepe gazdaságonként eltérő. A magasabb arány nem feltétlenül jelent alacsony bérszínvonalat, hiszen utalhat eltérő szerkezeti sajátosságokra is. A turizmusra épülő gazdaságokban vagy a kevésbé feszes munkaerőpiacon nagyobb lehet ez a csoport. Más országokban a minimálbér inkább referenciaérték, mint ténylegesen elterjedt fizetési kategória.

Magyarország esetében az arány az uniós középmezőnyben helyezkedik el.

Ez összhangban áll a bérfelzárkóztatási törekvésekkel. A kormány azon állítása tehát, miszerint a 2026. január 1-jei, 11 százalékos emelés európai összevetésben is jelentős előrelépést jelent, a növekedési ütem alapján részben megalapozottnak tekinthető, hiszen a dinamika valóban az uniós élmezőnybe sorolja Magyarországot. Ugyanakkor az összehasonlítás azt is megmutatja, hogy a kedvező százalékos adat nem azonos a bérszint abszolút felzárkózásával, és a hosszú távú értékelés szempontjából az a döntő, hogy ez a növekedési tempó fenntartható-e, illetve képes-e érdemi konvergenciát biztosítani az európai bérszintekhez. A következő évek valódi kérdése így már nem pusztán a növekedés üteme, hanem annak tartóssága is lesz az európai versenyben.”