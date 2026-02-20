Mindenkit megnyugtatott az angol közgazdász Liverpoolban: ezért nem veszi meg a Real Szoboszlait

Marco Rossi szavai álomszerződést érhetnek Szoboszlai Dominiknek
De vajon a Liverpoolban vagy a Real Madridban?
Egy angol közgazdász szerint a Real Madrid ezen a nyáron nem fogja megvenni a Liverpool magyarját 100 millió fontért. Magyar kollégája ugyanakkor úgy véli, Szoboszlai Dominik még ennél is sokkal többet ér.
Liverpoolban aggódnak, Madridban meg reménykednek. Elég volt egy hete egy ártatlan megjegyzés a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányától, Marco Rossitól, és már mindenki azt találgatja, vajon Szoboszlai Dominiket megveszi-e a nyáron gyerekkori kedvenc csapata, a spanyol Real Madrid.
Most a Football Insider szakértője, Stefan Borson fejtette ki a véleményét az esettel kapcsolatban, igencsak megnyugtatva a Vörösök szurkolóit.
„Szerintem nem valószínű a klubváltás – jelentette ki az angol pénzügyi szakember. – A Liverpool nagyjából százmillió fontot kérne el érte, ha el akarná adni, amit valószínűtlennek tartok. Ha mégis, akkor arra sem látok sok esélyt, hogy a Real Madrid ennyi pénzt költene el a magyarra ezen a nyáron.
De a Liverpool is kétszer meggondolná, mert hiába kapsz Szoboszlaiért százmillió fontot, pótolni kellene, és nem teljesen világosan, hogyan tudnák ezt megoldani.”
Borson szerint ráadásul a Real hiába áll nagyon jól pénzügyileg azután, hogy a felújított stadionja is hatalmas bevételeket generál, mégis látszik, hogy az elmúlt években már sokkal körültekintőbb az átigazolásokat és a transzferdíjakat illetően.
Jól megnézik, hogy mire költik a pénzüket, és már ingyen is igazolnak játékosokat. Pletykák ugyan keringenek, de a százmillió fontos üzlet Szoboszlaiért valószínűtlen”
– zárta a brit szakember.
Szoboszlai áráról egyébként hasonlóan gondolkozik itthon Szabados Gábor sportközgazdász is, aki szerint jóval több mint 100 millió eurót is elkérhetnek a magyar válogatott csapatkapitányáért.
„Azok a szurkolók, akik követik Szoboszlai Dominik mérkőzéseit a Liverpoolban, talán nem lepődnek meg ezen: egyre több olyan nyilatkozat van, amelyek tényleg a világ legjobbjai közé sorolják” – fogalmazott az InfoRádióban Szabados.
Hozzátette, a magyar játékos piaci értékét az is jelentősen befolyásolja, hogy
Mint mondta, ez is mutatja a képességét, hogy a későbbiekben mire lehet képes bármelyik másik top csapatnál. Márpedig a hozzá hasonlóak a legkeresettebb labdarúgók.
A szakember arról is beszélt, hogy Szoboszlai Dominik nagyon jó korban van, bőven lehet még hátra a pályafutásából 10 év, és egy esetleges vevőnek így van ideje arra, hogy az átigazolásával visszakeresse azt a pénzt, amit belé fektet. Ezek tehát azok a tényezők, amik egyesülnek egy játékos piaci értékében.
A sportközgazdász szerint nagy dilemma előtt állna a Liverpool ha ajánlatot kapnak legjobb játékosáért.
Persze lenne az az összeg, amire az angol klub rábólintana”
– jegyezte meg.
Véleménye szerint Szoboszlai Dominiket jelenleg bőven 100 millió euró felett lehetne csak kivásárolni a 2028 nyarán lejáró szerződéséből, de persze sok tényezőt kell az eladó klubnak ilyenkor figyelembe vennie, nem csak a piaci értéket.
Mint mondta, számít, hogy milyen helyzetben vannak a tárgyaló felek, de az is, hogy mennyi idő van hátra az adott játékos szerződéséből.
Nem csoda, hogy a Liverpool már most szeretné meghosszabbítani a még több, mint két évig érvényes kontraktusát, hiszen azzal a kivásárlási árát is növelni tudná.
