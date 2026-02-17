Marco Rossi szavai álomszerződést érhetnek Szoboszlai Dominiknek

Marco Rossi elintézte, hogy Liverpool után Madridban is mindenki Szoboszlai Dominikről beszéljen
Játékosa gyerekkori álmáról mesélt.
Egy spanyol portál állítja, Marco Rossi szavai álomszerződést érhetnek. Liverpoolban most jöttek rá igazán, hogy akár el is veszíthetik Szoboszlai Dominiket.
Mint beszámoltunk róla, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi gyakorlatilag ledobta az atombombát azzal pár napja, hogy egy katari médiumnak arról beszélt: Szoboszlai Dominiknek gyerekkora óta a Real Madrid a kedvenc csapata.
Itt Magyarországon persze erre nem csodálkoztunk rá annyira, de a spanyol média felkapta a kijelentést, és már azt vizionálja, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya Madridba igazolhat. A Királyi Gárda szurkolói el is özönlötték Szoboszlai közösségi oldalait, kommentekben könyörögnek neki, hogy igazoljon a spanyol fővárosba, miközben a Liverpool fanatikusai próbálják lehűteni a kedélyeket.
A Liverpool-szurkolók is harcba szálltak magyar játékosukért.
A spanyol Defensa Central saját információira hivatkozva most arról ír: Rossi nyilatkozata álomszerződést érhet Szoboszlainak.
Mielőtt belekezdenénk, meg kell jegyezni, hogy a portál állításait sokszor fenntartásokkal kell kezelni – de az is előfordul, hogy beletrafálnak.
A spanyol újságíró szerint az olasz szakember kijelentése bekapcsolta a vészvillogót Liverpoolban, és még nagyobb erőket mozgosítanak, hogy meghosszabbítsák 25 éves középpályásuk szerződését.
A klub állítólag már korábban megkezdte a tárgyalásokat egy új kontraktusról, ami heti 250 ezer fontos, azaz több mint száz millió forintos fizetést garantálna Szoboszlainak, ami heti szinten 130 ezer fonttal, vagyis 56 millió forinttal több, mint amennyit most kap.
A portál szerint a Liverpool évadjának legjobbja ezzel szemben heti 300 ezer fontot, vagyis 130 millió forintot szeretne keresni – emiatt a különbség miatt nem történt még meg a hosszabbítás. Rossi kijelentése azonban új alapokra helyezhetett mindent, és most már a Vörösök tudják, ha a Real érdeklődése valós, el is veszíthetik alapemberüket, vagyis jobban járnak, ha megadják, amit kér.
Szoboszlai Dominik jelenlegi szerződése 2028-ig érvényes a Liverpoollal.
