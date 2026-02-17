Marco Rossi szavai álomszerződést érhetnek Szoboszlai Dominiknek

A spanyol Defensa Central saját információira hivatkozva most arról ír: Rossi nyilatkozata álomszerződést érhet Szoboszlainak.

Mielőtt belekezdenénk, meg kell jegyezni, hogy a portál állításait sokszor fenntartásokkal kell kezelni – de az is előfordul, hogy beletrafálnak.

A spanyol újságíró szerint az olasz szakember kijelentése bekapcsolta a vészvillogót Liverpoolban, és még nagyobb erőket mozgosítanak, hogy meghosszabbítsák 25 éves középpályásuk szerződését.

Szoboszlai Dominik akár álomszerződést is kaphat. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ezt tudják Szoboszlai szerződéséről