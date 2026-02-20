Ft
Rendkívüli!

Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

2026. február 20. 20:06

A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.

2026. február 20. 20:06
null

A brüsszeli elit és Magyar Péter is képviseltette magát a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Vajon tudott arról a Tisza elnöke, hogy Ukrajna a Barátság olajvezeték leállítására készül? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

Mráz: Megmondták neki, mi a feltétele a hivatalban maradásának

 Az elmúlt néhány napban

azt a nagyon erős üzenetet küldték Magyar Péternek, hogy „zsarolható vagy, és utána Münchenben mindenki megbeszélte vele, hogy akkor mi az elvárás”

– fogalmazott a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel.

Érdemes nézni, hogy ő az elmúlt napokban erre az egész Barátság-kőolajvezeték-elzárásra semmit nem reagált komolyan. Az árnyék-kormányában – vagy mi ez a testület körülötte – vannak olyanok, akik nyugati olajat és gázt akarnának eladni Magyarországnak. Ezt eddig is tudtuk. De

amikor ilyen nyomás helyeződik Magyarországra, akkor ő nem a horvát miniszterelnöknek üzen erőset, hogy nyisd ki az Adria vezetéket, nem Zelenszkijtől követeli, hogy a Barátság-kőolajvezetéken változatlanul jöhessen az orosz olaj, hanem úgy tesz, mintha ezek a problémák nem lennének. Ezt csak akkor csinálja meg valaki, ha nyomást alá helyezték, irányítható és megmondták neki, hogy ez a feltétele a hivatalban maradásának”

– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

Azt is vélelmezem, hogy itt az elmúlt napokban nagyon komoly küzdelem zajlott a paraván mögött a Tisza-párton belül, hogy ki legyen a miniszterelnök-jelölt, és ez még nem is dőlt el teljesen. Nincs országos listája a Tiszának”

– tette hozzá, felidézve, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy a listavezető lesz a miniszterelnök-jelölt.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

 

tapir32
2026. február 20. 20:35
A német legfelsőbb bíróság megállapította, hogy az északi áramlat felrobbantása terrorcselekmény volt amit az ukránok követtek el. A Transparency és társintézményei terroristákat pénzeltek. Az USAID-on keresztül is került pénz terroristáknak. Erkölcsi fertő az EP, ahol Magyar Pétert, a rablót és Ilaria Salist, a terroristát megtűrik a korrupt alakokról nem is szólva.
tapir32
2026. február 20. 20:21
Kapitány a nyitott piacgazdaság mindenütt megbukott, elavult koncepcióját erőlteti. Anakronisztikusak az elképzelései. Ma már a kínai típusú, az állam segítette, felügyelte protekcionista gazdasági modell a nyerő. A gazdaság van az emberekért és nem fordítva. A gazdaságpolitikai döntéseknek nem kell a nyitott piacgazdaság elképzeléseinek megfelelnie. Az utóbbiak alapjáról a gazdaságpolitikát támadni butaság és demagógia! Kapitány szellemi fejlődésében visszamaradt kb. 100 évet. Az a gazdasági koncepció amit jelenleg képvisel, az értéktelen. Kapitányból hiányzik a gazdaság országos szintű átlátására való képesség. Európának nem Ukrajnára, hanem az orosz energiahordozókra és nyersanyagokra van szüksége.
states-2
2026. február 20. 20:19
A valóság, hogy a baloldal már megint bukni fog, mert képtelen saját erőből miniszterelnök-jelöltet állítani. Helyette kikukázott a Fideszből egy pszichopata drogos stricit.
bszakonyi
2026. február 20. 20:13
Elárulná már valaki hogy a poloska milyen minőségben tárgyalt a horvátokkal vagy a németekkel? Felelősségre vonás most is elmarad? Miféle jogállam a magyar? Ha alapítok egy pártot én is mehetek tárgyalni Merczel.?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!