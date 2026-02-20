Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Itt vannak a friss adatok: abban a körzetben is vezet a Fidesz, amelyikre senki sem gondolt volna!
Három választókerületről szerzett meg exkluzív információkat a Mandiner.
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
A brüsszeli elit és Magyar Péter is képviseltette magát a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Vajon tudott arról a Tisza elnöke, hogy Ukrajna a Barátság olajvezeték leállítására készül? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!
Az elmúlt néhány napban
azt a nagyon erős üzenetet küldték Magyar Péternek, hogy „zsarolható vagy, és utána Münchenben mindenki megbeszélte vele, hogy akkor mi az elvárás”
– fogalmazott a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel.
„Érdemes nézni, hogy ő az elmúlt napokban erre az egész Barátság-kőolajvezeték-elzárásra semmit nem reagált komolyan. Az árnyék-kormányában – vagy mi ez a testület körülötte – vannak olyanok, akik nyugati olajat és gázt akarnának eladni Magyarországnak. Ezt eddig is tudtuk. De
amikor ilyen nyomás helyeződik Magyarországra, akkor ő nem a horvát miniszterelnöknek üzen erőset, hogy nyisd ki az Adria vezetéket, nem Zelenszkijtől követeli, hogy a Barátság-kőolajvezetéken változatlanul jöhessen az orosz olaj, hanem úgy tesz, mintha ezek a problémák nem lennének. Ezt csak akkor csinálja meg valaki, ha nyomást alá helyezték, irányítható és megmondták neki, hogy ez a feltétele a hivatalban maradásának”
– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.
Azt is vélelmezem, hogy itt az elmúlt napokban nagyon komoly küzdelem zajlott a paraván mögött a Tisza-párton belül, hogy ki legyen a miniszterelnök-jelölt, és ez még nem is dőlt el teljesen. Nincs országos listája a Tiszának”
– tette hozzá, felidézve, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy a listavezető lesz a miniszterelnök-jelölt.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP