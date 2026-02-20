Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij tárgyalás béke csapat orosz-ukrán háború egyesült államok európa

Zelenszkij nyelt egy nagyot és kimondta, amit már rég várnak: egyezség születhet az oroszokkal

2026. február 20. 21:02

Az ukrán elnök szerint megmaradtak a háború méltó módon történő lezárásának reális lehetőségei.

2026. február 20. 21:02
null

Reményét fejezte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arra, hogy a háromoldalú, ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulója februárban megvalósul, és véleménye szerint ez lehet az, amely valóban eredményes lesz.

„Részletes beszámolót kaptunk a tárgyalóküldöttségünk munkájáról, a svájci találkozók eredményeiről. Megvitattuk például azokat a kérdéseket, amelyeket telefonon nem lehetett. Hálás vagyok a csapatnak az irányelvek keretein belül végzett pontos munkáért, valamint a türelmükért az orosz féllel folytatott megbeszéléseken, amelyek nem voltak egyszerűek és nem is mindig szakszerűek. Fontos, hogy az Egyesült Államok elnökének képviselői is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tárgyalások konstruktívak legyenek. Ukrajna ezt teljes mértékben támogatja: a mi hozzájárulásunk mindig csakis konstruktív” – írta Zelenszkij a Telegramon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

Az elnök szerint a háború méltó módon történő lezárásának reális lehetőségei megmaradtak. 

„Ezt nagyban segítheti a nemzetközi közösség nyomásgyakorlási képessége az agresszorral szemben, így a háborút megbízható béke válthatja fel” – hangsúlyozta.

Az ukrán válaszok készen állnak

Közölte, hogy az ukrán válaszok a legösszetettebb kérdésekre már készen állnak, és a prioritásokat is már meghatározták a következő tárgyalási fordulóra.

„Tovább dolgozunk annak érdekében, hogy a vezetők készen álljanak találkozni és megoldani azokat a kérdéseket, amelyeket egyelőre a csapatok szintjén nem sikerült rendezni. A csúcstalálkozó sok szempontból döntő lehet, és Ukrajna készen áll egy ilyen formátumra. A csapatnak biztosítania kell a feltételeket a humanitárius ügyekben való előrelépéshez is. A hadifoglyok cseréjének folytatódnia kell, és arra számítunk, hogy a csere a közeljövőben lehetségessé válik” – fejtette ki Zelenszkij.

Az elnök külön kiemelte az európai partnerek szerepét. 

Kifejezte meggyőződését, hogy Európa szerepe a tárgyalási folyamatban növekedni fog.

Zelenszkij közvetlenül a Genfben tartott tárgyalási forduló befejezése után azt mondta, hogy a katonai kérdésekben – főként a tűzszünet ellenőrzése terén – a felek előrelépést értek el, míg a politikai kérdésekben - a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzékeny ügyek kapcsán – az álláspontok továbbra is eltérnek.

(MTI)

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
[email protected]
2026. február 20. 22:14
Az a legeslegzavaróbb ebben a zelenszkijben, hogy EGYSZER "IGY" BESZÉL, MÁSSZOR "ÚGY", HARMADSZOR MEG "AMÚGY".....ÉS SOKSZOR, SŐT MAJDNEM MINDÉG SÚLYOS ELLENTMONDÁSBAN ÁLL EGYIK NYILATKOZÓ ÁLLITÁSA A MÁSIKKAL HARMADIKKAL.....És akkor a jóindulatot tanúsítani akaró, nomeg a BÉKÉT-BÉKESSÉGET nagyon váró európai kultúrember nem tudja mihez tartsa ....magát. merthogy mellik állitása az érvényes??? A legutóbbi? De hisz sokszor, sőt majdnem mindig A KÉT NAP MÚLVA JÖVŐ ÉS BIZAKODÁSRA ESETLEG OKOT ADHATÓ ÁLLITÁS KERESZTBEVERI(!!!) A RÖVIDDEL AZELŐTT ELHANGZÓ-T. Igy azután legjobb nem komolyan venni Zselé egyetlen bombasztikus dumáját sem!!!
Válasz erre
0
0
Interista
2026. február 20. 22:10
"Ezt nagyban segítheti a nemzetközi közösség nyomásgyakorlási képessége az agresszorral szemben, így a háborút megbízható béke válthatja fel” – hangsúlyozta." Ez akkor azt is jelentheti, hogy Ursula, Darth Weber, zeller és koalíciója, starmer, és rutte feladják magukat a nemzetközi bíróságon, háborús uszításért? Meglepő lenne. Annál gyávábbak. Felelősség vállalás sosem volt. Nem is ismerik a kifejezést sem. "az ukrán válaszok a legösszetettebb kérdésekre már készen állnak" Ezek arra gondolnak, hogy az oroszok majd kártérítést fizetnek a vesztes félnek. Vissza kapnak mindent amit eddig elbuktak, stb. Ha a delíriumot nem törlik ki a szemükből, akkor a háború folytatódik Ukrajna teljes pusztulásáig.
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. február 20. 22:09
Hazudik mint mindig.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. február 20. 22:03
Magyar - orosz határt! A béke záloga.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!