Zelenszkij nyelt egy nagyot és kimondta, amit már rég várnak: egyezség születhet az oroszokkal

Közölte, hogy az ukrán válaszok a legösszetettebb kérdésekre már készen állnak, és a prioritásokat is már meghatározták a következő tárgyalási fordulóra.

„Tovább dolgozunk annak érdekében, hogy a vezetők készen álljanak találkozni és megoldani azokat a kérdéseket, amelyeket egyelőre a csapatok szintjén nem sikerült rendezni. A csúcstalálkozó sok szempontból döntő lehet, és Ukrajna készen áll egy ilyen formátumra. A csapatnak biztosítania kell a feltételeket a humanitárius ügyekben való előrelépéshez is. A hadifoglyok cseréjének folytatódnia kell, és arra számítunk, hogy a csere a közeljövőben lehetségessé válik” – fejtette ki Zelenszkij.

Az elnök külön kiemelte az európai partnerek szerepét.

Kifejezte meggyőződését, hogy Európa szerepe a tárgyalási folyamatban növekedni fog.

Zelenszkij közvetlenül a Genfben tartott tárgyalási forduló befejezése után azt mondta, hogy a katonai kérdésekben – főként a tűzszünet ellenőrzése terén – a felek előrelépést értek el, míg a politikai kérdésekben - a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzékeny ügyek kapcsán – az álláspontok továbbra is eltérnek.