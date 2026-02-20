Ft
genf münchen volodimir zelenszkij béke orosz-ukrán háború egyesült államok

Zelenszkijnél leszállt a vörös köd: Ukrajna hallani sem akar tárgyalásról, kidobták az ablakon a béketerveket

2026. február 20. 11:14

Az ukrán elnök utasítást adott a következő három év haditerveinek kidolgozására.

2026. február 20. 11:14
null

Volodimir Zelenszkij a müncheni biztonságpolitikai konferenciát követően utasítást adhatott egy új, három évre szóló hadműveleti stratégia kidolgozására – erről beszélt a The Wall Street Journal újságírója, Bojan Pancevski egy Spotify-on közzétett podcastben, kijevi forrásokra hivatkozva.

A beszámoló szerint az ukrán elnök egy zárt körű megbeszélésen közölte legközelebbi tanácsadóival, hogy a tárgyalások kudarcot vallottak, és Ukrajnának fel kell készülnie a harcok elhúzódására. Pancevski állítása alapján a jelenlévőket meglepte a kijelentés, mivel korábban még a diplomáciai megoldás lehetősége is napirenden volt.

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
A források szerint Kijevben a közelmúltban egy esetleges békemegállapodásról szóló népszavazás és akár elnökválasztás előkészítése is szóba került. Az újságíró úgy véli, az álláspont hirtelen megváltozása összefügghet az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által felajánlott biztonsági garanciákkal, amelyeket Zelenszkij elégtelennek ítélhetett.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök élesen bírálta az amerikai vezetőt a genfi tárgyalások idején. A lap szerint Zelenszkij igazságtalannak nevezte Trump békerendezési megközelítését, és arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna nem felejti el az Egyesült Államok szerepét a háborúban.

A genfi konferencia Zelenszkij számára  tehát nem hozott áttörést. A nmet sajtó beszámolói szerint: miután az amerikai fél nem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, az ukrán vezetés egyre inkább az Európai Unióhoz való csatlakozás felé fordul, amely szintén biztosíthat kollektív védelmi mechanizmusokat.

A fenti értesülések hivatalos megerősítést nem kaptak, ugyanakkor jól jelzik, hogy a háború lezárásának kilátásai továbbra is Ukrajna miatt bizonytalanok, és a diplomáciai erőfeszítések mellett a katonai tervezés is kiemelt szerepet kap Kijevben.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

