Zelenszkijnél leszállt a vörös köd: Ukrajna hallani sem akar tárgyalásról, kidobták az ablakon a béketerveket

A források szerint Kijevben a közelmúltban egy esetleges békemegállapodásról szóló népszavazás és akár elnökválasztás előkészítése is szóba került. Az újságíró úgy véli, az álláspont hirtelen megváltozása összefügghet az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által felajánlott biztonsági garanciákkal, amelyeket Zelenszkij elégtelennek ítélhetett.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök élesen bírálta az amerikai vezetőt a genfi tárgyalások idején. A lap szerint Zelenszkij igazságtalannak nevezte Trump békerendezési megközelítését, és arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna nem felejti el az Egyesült Államok szerepét a háborúban.