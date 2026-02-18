Zelenszkij továbbra is ellenáll és igazságtalanságot harsog – nekiment Trumpnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Donald Trump „igazságtalan” nyomást gyakorol Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb lezárják a közel négy éve tartó orosz–ukrán háborút – számolt be a The Guardian. Az ukrán államfő úgy fogalmazott:

reméli, hogy Trump nyilvános kijelentései csupán tárgyalási taktikát jelentenek, nem pedig végleges amerikai álláspontot.

Mindez éppen akkor hangzott el, amikor Genfben orosz, ukrán és amerikai delegációk ültek tárgyalóasztalhoz.