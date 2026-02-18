Zelenszkij továbbra is ellenáll és igazságtalanságot harsog – nekiment Trumpnak

Az ukrán elnök szerint nem méltányos, hogy Trump nyilvánosan elsősorban Ukrajnát sürgeti engedményekre, miközben Moszkvát ritkábban bírálja hasonló hangnemben.
Trump az elmúlt napokban többször kijelentette, hogy Ukrajnának gyorsan lépnie kell a tárgyalások sikere érdekében. Egy, az elnöki különgépen adott nyilatkozatában úgy fogalmazott:
Ukrajnának gyorsan az asztalhoz kell ülnie.”
Washington ezzel egyértelműen jelezte, hogy a háború lezárását sürgeti, és Kijevtől is kompromisszumkészséget vár.
A genfi tárgyalások első napjáról kevés konkrétum szivárgott ki. Az ukrán főtárgyaló, Rusztem Umerov szerint a felek elsősorban „gyakorlati kérdésekről és a lehetséges döntések mechanizmusáról” egyeztettek.