Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború volodimir zelenszkij igazságtalan nyomás donald trump donbasz

Zelenszkij továbbra is ellenáll és igazságtalanságot harsog – nekiment Trumpnak

2026. február 18. 10:42

Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre – még akkor sem, ha az Egyesült Államok gyors megállapodást sürget.

2026. február 18. 10:42
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Donald Trump „igazságtalan” nyomást gyakorol Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb lezárják a közel négy éve tartó orosz–ukrán háborút – számolt be a The Guardian. Az ukrán államfő úgy fogalmazott: 

reméli, hogy Trump nyilvános kijelentései csupán tárgyalási taktikát jelentenek, nem pedig végleges amerikai álláspontot. 

Mindez éppen akkor hangzott el, amikor Genfben orosz, ukrán és amerikai delegációk ültek tárgyalóasztalhoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán társadalom elutasítana minden olyan béketervet, amely olyan területek feladását követelné Kijevtől, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, különösen a kelet-ukrajnai Donbasz térségében.

Az ukrán elnök szerint nem méltányos, hogy Trump nyilvánosan elsősorban Ukrajnát sürgeti engedményekre, miközben Moszkvát ritkábban bírálja hasonló hangnemben.

Trump az elmúlt napokban többször kijelentette, hogy Ukrajnának gyorsan lépnie kell a tárgyalások sikere érdekében. Egy, az elnöki különgépen adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: 

Ukrajnának gyorsan az asztalhoz kell ülnie.” 

Washington ezzel egyértelműen jelezte, hogy a háború lezárását sürgeti, és Kijevtől is kompromisszumkészséget vár.

A genfi tárgyalások első napjáról kevés konkrétum szivárgott ki. Az ukrán főtárgyaló, Rusztem Umerov szerint a felek elsősorban „gyakorlati kérdésekről és a lehetséges döntések mechanizmusáról” egyeztettek. 

Orosz hivatalos nyilatkozat nem érkezett, de orosz források szerint a hatórás egyeztetések rendkívül feszült légkörben zajlottak. A tárgyalások második, egyben záró napján folytatódnak az egyeztetések, amelyek a háború eddigi egyik legkényesebb diplomáciai fordulópontját jelenthetik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 91 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nnjohn
2026. február 18. 12:45
Mondom én, az lesz, hogy Trump az oroszok oldalán elfoglalja a teljes Dombaszt, és innentől coki Zelenszkijnek.
Válasz erre
0
0
Teréz Pitykéz
2026. február 18. 12:36
Akkor még van élő ukrán… nincs baj…
Válasz erre
0
0
johngo
2026. február 18. 12:36
Honnan tudja Zelenszkij, hogy az ukrán társadalom mit utasítana el és mit nem? Talán meg kéne kérdezni a népet, de azt ott ugye nem lehet, mert a végén Putyinbarát lenne az ukrán nép.
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2026. február 18. 12:28 Szerkesztve
Ez a zselé egy hülye! Oroszország már elég sok területet elfoglalt, de azokat visszaadja, cserébe a teljes Donbasszért, ahol még egy kisebb terület ukrán kézen van. Mindegy, az orosz fog tovább haladni, de ahogy elnézem zselé idegállapotát, még több anyagot kell neki adni, hogy bírja a dolgokat, mert látszik, hogy nagyon kivan! Ukrajna vesztes a háborúban!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!