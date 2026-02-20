Ft
02. 20.

magyar kormány háború Tisza Párt fidesz vélemény ukrajna oroszország

Erről mi lenne a véleményünk?

2026. február 20. 17:22

Képzeljük el a következőt: a Tisza arra építi a kampányát, hogy aki a Fideszre szavaz, a háborúra szavaz, mert ha a Fidesz nyer, a magyar kormány Oroszország oldalán háborúba lép.

2026. február 20. 17:22
Török Gábor
Török Gábor
„Sokszor mondom: a helyzet megfordítása időnként hasznos lehet. Képzeljük el a következőt: a Tisza arra építi a kampányát, hogy aki a Fideszre szavaz, a háborúra szavaz, mert ha a Fidesz nyer, a magyar kormány Oroszország oldalán és Ukrajna ellen háborúba lép és a magyar fiatalok bizony mehetnek a frontra. Nyilvánvaló, hogy ez fog történni – mondanák –, hiszen minden ukránellenes és oroszbarát megszólalás már most is ezt a háborút készíti elő.

Erről mi lenne a véleményünk?”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

