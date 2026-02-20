Nem kellett sokáig várni: a Tisza Párt EP-képviselője máris támadja a Béketanácsot

Trump a Béketanács első ülésén: „A célunk a béke! Ez egy olyan szó, amit könnyű kimondani, de ezt az állapotot nehéz megteremteni”
„Nagyszerűen fog menni, Viktor!” – így dicsérte Orbánt az amerikai elnök, amikor a magyar választásokról beszélt.
Lakos Eszter az összes érvet felsorakoztatta Donald Trump kezdeményezése ellen, amiről már kiderült, alaptalan állítás.
Bírálta a Donald Trump amerikai elnök áltat alapított Béketanácsot és egyben Orbán Viktor miniszterelnök részvételét, valamint Magyarország szerepét is a Tisza Párt EP-képviselője.
Lakos Eszter – hasonlóan a brüsszeli elit narratívájához – közösségi oldalán kifogásolta, hogy a NATO és az ENSZ mellett az amerikai elnök egy új nemzetközi szervezetet alapított, amelynek célja eredetileg a gázai háború lezárása és az újjáépítés.
Noha Magyar Péter EP-képviselője megpróbálja súlytalannak beállítani az amerikai békekezdeményezést, ezt cáfolja, hogy mintegy 45 ország képviseltette magát a csütörtöki alakuló ülésen, azaz széleskörű nemzetközi támogatottságot élvez a Béketanács.
Bírálta Orbán Viktort, amiért alapító tagként – hazánk képviseletében – részt vett a csütörtöki alakuló ülésen Washingtonban.
Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely alapító tagként kapott meghívást az Egyesült Államoktól a Béketanácsba.
Bulgária is kérte felvételét a szervezetbe, az EU és az uniós országok nagy része pedig megfigyelőként vesz részt a Béketanácsban, felvetve a későbbi csatlakozás lehetőségét.
Lakos Eszter azt is kifogásolta, hogy a tagoknak – így Magyarországnak is – évi egymilliárd dollárral kell hozzájárulniuk a Béketanács erőfeszítéseihez, így újabb jelentős összegű tagdíjat kell fizetnünk egy nemzetközi szervezetben való tagságért.
A Tisza Párt képviselőjének állítását ugyanakkor Magyar Levente cáfolta:
Magyarországnak nem kerül pénzbe a Béketanácsban való részvétel
– válaszolta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára korábban Hadházy Ákos parlamenti képviselő kérdésére.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP