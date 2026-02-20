Ft
tisza párt Lakos Eszter Béketanács Magyar Péter

Nem kellett sokáig várni: a Tisza Párt EP-képviselője máris támadja a Béketanácsot

2026. február 20. 18:15

Lakos Eszter az összes érvet felsorakoztatta Donald Trump kezdeményezése ellen, amiről már kiderült, alaptalan állítás.

2026. február 20. 18:15
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével a „Béketanács" találkozóján, a Davosi Világgazdasági Fórum (WEF) éves ülésén, 2026. január 22-én.

Bírálta a Donald Trump amerikai elnök áltat alapított Béketanácsot és egyben Orbán Viktor miniszterelnök részvételét, valamint Magyarország szerepét is a Tisza Párt EP-képviselője. 

Lakos Eszter – hasonlóan a brüsszeli elit narratívájához – közösségi oldalán kifogásolta, hogy a NATO és az ENSZ mellett az amerikai elnök egy új nemzetközi szervezetet alapított, amelynek célja eredetileg a gázai háború lezárása és az újjáépítés.

Noha Magyar Péter EP-képviselője megpróbálja súlytalannak beállítani az amerikai békekezdeményezést, ezt cáfolja, hogy mintegy 45 ország képviseltette magát a csütörtöki alakuló ülésen, azaz széleskörű nemzetközi támogatottságot élvez a Béketanács.

Bírálta Orbán Viktort, amiért alapító tagként – hazánk képviseletében – részt vett a csütörtöki alakuló ülésen Washingtonban.

Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely alapító tagként kapott meghívást az Egyesült Államoktól a Béketanácsba. 

Bulgária is kérte felvételét a szervezetbe, az EU és az uniós országok nagy része pedig megfigyelőként vesz részt a Béketanácsban, felvetve a későbbi csatlakozás lehetőségét.

Lakos Eszter azt is kifogásolta, hogy a tagoknak – így Magyarországnak is – évi egymilliárd dollárral kell hozzájárulniuk a Béketanács erőfeszítéseihez, így újabb jelentős összegű tagdíjat kell fizetnünk egy nemzetközi szervezetben való tagságért.

A Tisza Párt képviselőjének állítását ugyanakkor Magyar Levente cáfolta:

Magyarországnak nem kerül pénzbe a Béketanácsban való részvétel 

– válaszolta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára korábban Hadházy Ákos parlamenti képviselő kérdésére.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

