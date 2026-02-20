Nem kellett sokáig várni: a Tisza Párt EP-képviselője máris támadja a Béketanácsot

Bírálta a Donald Trump amerikai elnök áltat alapított Béketanácsot és egyben Orbán Viktor miniszterelnök részvételét, valamint Magyarország szerepét is a Tisza Párt EP-képviselője.

Lakos Eszter – hasonlóan a brüsszeli elit narratívájához – közösségi oldalán kifogásolta, hogy a NATO és az ENSZ mellett az amerikai elnök egy új nemzetközi szervezetet alapított, amelynek célja eredetileg a gázai háború lezárása és az újjáépítés.