Erre már nagyon várt mindenki: komoly változások jöhetnek a magyar futballakadémiáknál

„Ami a fiatalperceket illeti, ha az idény végéig így alakul, akkor 54-55 ezer játékpercük lesz az U21-es fiataloknak az NB I-ben, ami az elmúlt évekhez képest előrelépésnek tekinthető. A korábbi idényekben ugyanis csak 20-30-40 ezer játékpercet tölthettek a pályán a fiatal labdarúgók” – árulta el Szalai, aki jelenleg a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzői posztját is betölti Marco Rossi szövetségi kapitány mellett.

Szalai Ádám Marco Rossi stábjában is dolgozik / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szalai Ádám változást ígér az akadémiákon

Ugyanakkor hozzátette: nem csak a játékidő növelésére szeretnének fókuszálni, hanem a minőséget is fontosnak tartják a szakmai és képzési munka új szintre emeléséhez.