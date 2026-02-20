Ft
02. 20.
péntek
válogatott akadémia Szalai Ádám

Erre már nagyon várt mindenki: komoly változások jöhetnek a magyar futballakadémiáknál

2026. február 20. 19:35

Több kiemelt hazai labdarúgó akadémián a képzés módszertana és struktúrája is átalakul. Erről a Sportintézet módszertani igazgatóhelyettese, Szalai Ádám beszélt.

2026. február 20. 19:35
null

A korábbi kiváló labdarúgó, a magyar válogatott egykori csapatkapitánya, Szalai Ádám jelenleg a Sportintézet módszertani igazgató-helyetteseként dolgozik. A munkájával kapcsolatban adott egy hosszabb interjút az Inforádiónak, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

„Sokszor hallottam korábban, hogy megpróbálunk változtatni a dolgokon, de utána mégsem érünk el eredményt – mondta a Mainz és a Hoffenheim volt csatára. –Én ezt nem így látom. Ha folyamatosan ütjük az ajtót az ötletekkel, akkor igenis lehet változtatni, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez nem mindenkinél ugyanazt a reakciót váltja ki.” 

Szalai úgy véli, őszinte párbeszédre törekszik mindenkivel, és lát már pozitív jeleket a magyar akadémiáknál.

„Ami a fiatalperceket illeti, ha az idény végéig így alakul, akkor 54-55 ezer játékpercük lesz az U21-es fiataloknak az NB I-ben, ami az elmúlt évekhez képest előrelépésnek tekinthető. A korábbi idényekben ugyanis csak 20-30-40 ezer játékpercet tölthettek a pályán a fiatal labdarúgók” – árulta el Szalai, aki jelenleg a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzői posztját is betölti Marco Rossi szövetségi kapitány mellett.

Szalai Ádám
Szalai Ádám Marco Rossi stábjában is dolgozik / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szalai Ádám változást ígér az akadémiákon

Ugyanakkor hozzátette: nem csak a játékidő növelésére szeretnének fókuszálni, hanem a minőséget is fontosnak tartják a szakmai és képzési munka új szintre emeléséhez. 

Így például a 9 kiemelt akadémiánál több is akad majd, ahol az új szabályozási rendszer miatt a képzés módszertana és struktúrája is átalakul, de ennek részleteit csak március közepén fogja elárulni. Szerinte fontos lenne, hogy az akadémiával rendelkező klubok labdarúgókat tudjanak értékesíteni, hogy gazdaságilag a mostaninál fenntarthatóbbak legyenek.

Szalai a nemzeti csapatban végzett munkájáról is beszélt.

„Próbálok sokat tanulni Marco Rossitól. Sok feladatom van az edzések levezénylésében, és persze Rossi kikéri a véleményemet több dologban. Persze, helyén kezelem a helyzetet, hiszen ha valaki másfél-két éve együtt edzősködik a szakmai stábbal, még nem szabad azt gondolnia, hogy meghatározó véleménye lehet.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 7 komment

Búvár Kund
2026. február 20. 20:36
Hajrá Ádám! Tanulj sokat! Tapasztalatod van! Én benned látom a jövő szakmai vezetőjét! Hogy szakmai igazgatóként vagy szövetségi kapitányként, nem tudom, de úgy gondolom, rád hosszú távon kell építkeznie a sportágnak!
galancza-2
2026. február 20. 20:15
ádibádi!Menj a tetves pics@ába.Lezülöttél a bundázó, mixelő,vedelő,lötyögő hazai szakik szintjére.Én a bizonyos beszéded után sok éven át nagyon tisztetelek,de az elmúlt 3 évben belezülöttél a bundázó,mixelő,lötyő,vedelő,naplopó hazai szakik világába.A mostani handabanda mondataid alapján ugyanolyan sz@r alak vagy mint kaszinós gyuri, boborján, gézafijam,pinyő,stb, meg akik nevelték őket.Továbbra is totálisan megbukik a külföldre igazoló játékosaink 95%-a. Ugyan úgy ahogy 10-20-40 éve. A mostani hazai szakik 100%-a éppen olyan futballgyilkos kretén minden korosztálynál, mint 10- 40 éve. ádibádi! A mostani szöveged csak ócska terelés,mentegetőzés. A fiatal játékpercek csak a szánalmas szabály miatt növekedtek.A bajnokság szinvonala semmivel sem jobb mint tavaly. Jövöre pedig süllyedni fog,mert magyar szinten hatalmas pént keresnek a fiatalok elvárás nélkül,így nincs szakmai motivációjuk.Kivételek persze nagyon ritkán lehetnek,pl:T.Alex. ádibádi! Lesüllyedtél faxrajzoló sanyi szintjére.
jamborz
2026. február 20. 20:02
Sajnos sok edző korrupt. A gyerek akkor játszik, ha a szülő zsebbe fizet. Ha nem, a gyerek 'kispadozik' - függetlenül attól, mennyire tehetséges. Ezt kéne megszüntetni!
nuevoreynuevaley
2026. február 20. 19:52
aprilis 13-tol nincs allami penz az lesz am a valtozas
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!