Erre már nagyon várt mindenki: komoly változások jöhetnek a magyar futballakadémiáknál

Drámai kijelentés a válogatott mindig őszinte, korábbi csapatkapitányától – ezt nem akartuk hallani
Az egykori válogatott klasszis szerint főleg az U19-es és U21-es korosztályban lesújtó a helyzet.
Több kiemelt hazai labdarúgó akadémián a képzés módszertana és struktúrája is átalakul. Erről a Sportintézet módszertani igazgatóhelyettese, Szalai Ádám beszélt.
A korábbi kiváló labdarúgó, a magyar válogatott egykori csapatkapitánya, Szalai Ádám jelenleg a Sportintézet módszertani igazgató-helyetteseként dolgozik. A munkájával kapcsolatban adott egy hosszabb interjút az Inforádiónak, amit a Magyar Nemzet szemlézett.
„Sokszor hallottam korábban, hogy megpróbálunk változtatni a dolgokon, de utána mégsem érünk el eredményt – mondta a Mainz és a Hoffenheim volt csatára. –Én ezt nem így látom. Ha folyamatosan ütjük az ajtót az ötletekkel, akkor igenis lehet változtatni, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez nem mindenkinél ugyanazt a reakciót váltja ki.”
Szalai úgy véli, őszinte párbeszédre törekszik mindenkivel, és lát már pozitív jeleket a magyar akadémiáknál.
„Ami a fiatalperceket illeti, ha az idény végéig így alakul, akkor 54-55 ezer játékpercük lesz az U21-es fiataloknak az NB I-ben, ami az elmúlt évekhez képest előrelépésnek tekinthető. A korábbi idényekben ugyanis csak 20-30-40 ezer játékpercet tölthettek a pályán a fiatal labdarúgók” – árulta el Szalai, aki jelenleg a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzői posztját is betölti Marco Rossi szövetségi kapitány mellett.
Ugyanakkor hozzátette: nem csak a játékidő növelésére szeretnének fókuszálni, hanem a minőséget is fontosnak tartják a szakmai és képzési munka új szintre emeléséhez.
Így például a 9 kiemelt akadémiánál több is akad majd, ahol az új szabályozási rendszer miatt a képzés módszertana és struktúrája is átalakul, de ennek részleteit csak március közepén fogja elárulni. Szerinte fontos lenne, hogy az akadémiával rendelkező klubok labdarúgókat tudjanak értékesíteni, hogy gazdaságilag a mostaninál fenntarthatóbbak legyenek.
Szalai a nemzeti csapatban végzett munkájáról is beszélt.
„Próbálok sokat tanulni Marco Rossitól. Sok feladatom van az edzések levezénylésében, és persze Rossi kikéri a véleményemet több dologban. Persze, helyén kezelem a helyzetet, hiszen ha valaki másfél-két éve együtt edzősködik a szakmai stábbal, még nem szabad azt gondolnia, hogy meghatározó véleménye lehet.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt