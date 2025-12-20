Drámai kijelentés a válogatott mindig őszinte, korábbi csapatkapitányától – ezt nem akartuk hallani

Eljött az elszámoltatás ideje a magyar fociban – nincs több nyitott kérdés, tiszta vizet öntött a pohárba az államtitkárság
Szigorításról szó sincs, csak lefektetett, szerződésben rögzített feltételekről.
Az egykori válogatott klasszis szerint főleg az U19-es és U21-es korosztályban lesújtó a helyzet. A módszertani intézet igazgatóhelyettesként dolgozó Szalai Ádám ennek ellenére bizakodó, úgy látja, lassan, de javul a helyzet.
Szalai Ádám, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) módszertani igazgatóhelyettese az Indexnek adott interjújában részletesen beszélt arról, hogyan látja a magyar utánpótlásfutball jelenlegi helyzetét, az NSMI rendszerének eredményeit és a jövőbeli stratégiai irányokat. A korábbi válogatott csatárklasszis kiemelte, hogy amikor 2023-ban munkába állt az új sportvezetői szerepben, „kutya kötelességének” érezte, hogy a magyar futball rendszerszintű problémáit ne csak kritikákként fogalmazza meg, hanem napi szinten is tegyen azért, hogy javuljon a helyzet.
A magyar futballistákra nem jellemző módon teljes profi pályafutását légiósként lehúzó Szalai nem sokat szépített, és rögtön az elején kijelentette, hogy a hazai utánpótlásrendszer nemzetközi összevetésben jelentős elmaradásban van, különösen az U19-es és U21-es korosztályok játékperceinek tekintetében. A publikált adatokból kiderül:
Szalai leszögezte, az NSMI által bevezetett produktivitási rendszer célja, hogy az akadémiákat szakmai és gazdasági kontroll alá vonja, és valódi fejlesztést idézzen elő. Emellett hangsúlyozta, hogy a rendszer még nem ért el gyökeres változásokat, de
már mostanra is hozott előrelépést,”
és a tehetséges magyar játékosok száma nőtt a profi szinten. A kritikák és klubvezetői aggályok ellenére Szalai diplomatikusan úgy fogalmazott:
A labdarúgás azért is szép, mert napi szinten sok különböző véleményt hallhatunk,”
ugyanakkor szerinte a viták nem változtatnak azon, hogy a produktivitási rendszer működik, és a számok javulást mutatnak. Kifejtette továbbá, hogy az NSMI célja a közös fejlesztési irányok kijelölése, összhangban a sportállamtitkársággal és a klubokkal. Hangsúlyozta, hogy a szakmai párbeszéd kulcsfontosságú, és nem az a cél, hogy „minden kérdést egyedül döntsünk el”.
