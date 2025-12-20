Drámai kijelentés a válogatott mindig őszinte, korábbi csapatkapitányától – ezt nem akartuk hallani

Szalai Ádám, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) módszertani igazgatóhelyettese az Indexnek adott interjújában részletesen beszélt arról, hogyan látja a magyar utánpótlásfutball jelenlegi helyzetét, az NSMI rendszerének eredményeit és a jövőbeli stratégiai irányokat. A korábbi válogatott csatárklasszis kiemelte, hogy amikor 2023-ban munkába állt az új sportvezetői szerepben, „kutya kötelességének” érezte, hogy a magyar futball rendszerszintű problémáit ne csak kritikákként fogalmazza meg, hanem napi szinten is tegyen azért, hogy javuljon a helyzet.

Szalai Ádám szerint jelentős lemaradásban vagyunk utánpótlásszinten (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A magyar futballistákra nem jellemző módon teljes profi pályafutását légiósként lehúzó Szalai nem sokat szépített, és rögtön az elején kijelentette, hogy a hazai utánpótlásrendszer nemzetközi összevetésben jelentős elmaradásban van, különösen az U19-es és U21-es korosztályok játékperceinek tekintetében. A publikált adatokból kiderül: