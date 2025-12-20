Ft
módszertani központ Szalai Ádám Schalke MLSZ NB I

Drámai kijelentés a válogatott mindig őszinte, korábbi csapatkapitányától – ezt nem akartuk hallani

2025. december 20. 19:55

Az egykori válogatott klasszis szerint főleg az U19-es és U21-es korosztályban lesújtó a helyzet. A módszertani intézet igazgatóhelyettesként dolgozó Szalai Ádám ennek ellenére bizakodó, úgy látja, lassan, de javul a helyzet.

2025. december 20. 19:55
null

Szalai Ádám, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) módszertani igazgatóhelyettese az Indexnek adott interjújában részletesen beszélt arról, hogyan látja a magyar utánpótlásfutball jelenlegi helyzetét, az NSMI rendszerének eredményeit és a jövőbeli stratégiai irányokat. A korábbi válogatott csatárklasszis kiemelte, hogy amikor 2023-ban munkába állt az új sportvezetői szerepben, „kutya kötelességének” érezte, hogy a magyar futball rendszerszintű problémáit ne csak kritikákként fogalmazza meg, hanem napi szinten is tegyen azért, hogy javuljon a helyzet.

SZALAI Ádám
Szalai Ádám szerint jelentős lemaradásban vagyunk utánpótlásszinten (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A magyar futballistákra nem jellemző módon teljes profi pályafutását légiósként lehúzó Szalai nem sokat szépített, és rögtön az elején kijelentette, hogy a hazai utánpótlásrendszer nemzetközi összevetésben jelentős elmaradásban van, különösen az U19-es és U21-es korosztályok játékperceinek tekintetében. A publikált adatokból kiderül:

  • Az elmúlt öt évben a magyar U21-es játékosok az NB I-ben mindössze a lehetséges játékidő 8,3%-át kapták meg, ez kiemelten alacsony arány a régióban.
  • Az U19-es korosztályban Magyarország a legalacsonyabb játékpercet biztosító nemzet volt az elmúlt években.
  • A 2020 óta kiöregedett 880 utánpótlás-játékosból 22% abbahagyta a futballt, és mindössze 140 játékos lépett pályára NB I-es mérkőzésen.
TÓTH Alex
Tóth Alexé az elmúlt évek egyik kivételes magyar sikersztorija (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Szalai szerint a számok javulást mutatnak

Szalai leszögezte, az NSMI által bevezetett produktivitási rendszer célja, hogy az akadémiákat szakmai és gazdasági kontroll alá vonja, és valódi fejlesztést idézzen elő. Emellett hangsúlyozta, hogy a rendszer még nem ért el gyökeres változásokat, de

 már mostanra is hozott előrelépést,”

és a tehetséges magyar játékosok száma nőtt a profi szinten. A kritikák és klubvezetői aggályok ellenére Szalai diplomatikusan úgy fogalmazott:

A labdarúgás azért is szép, mert napi szinten sok különböző véleményt hallhatunk,”

ugyanakkor szerinte a viták nem változtatnak azon, hogy a produktivitási rendszer működik, és a számok javulást mutatnak. Kifejtette továbbá, hogy az NSMI célja a közös fejlesztési irányok kijelölése, összhangban a sportállamtitkársággal és a klubokkal. Hangsúlyozta, hogy a szakmai párbeszéd kulcsfontosságú, és nem az a cél, hogy „minden kérdést egyedül döntsünk el”.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

