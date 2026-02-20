Schilling Árpád képmutatónak nevezte a legnagyobb élő német rendezőt, Wim Wenderst, amiért nem hajlandó politizálni a berlini filmfesztiválon

Ezt követően nekiszegezték a kérdést, hogy mi a véleménye arról, hogy Németország szelektív empátiát gyakorol azáltal, hogy Izraelt támogatja a háborúban, Wenders azonban visszautasította,

hogy akár a filmiparnak, akár a fesztiválnak aktív politikai állásfoglalást kellene tanúsítania.

„Távol kell maradnunk a politikától, mert ha kifejezetten politikai filmeket készítünk, belépünk a politika terébe. De mi a politika ellensúlya vagyunk, a politika ellentéte. Nekünk az emberek munkáját kell elvégeznünk, nem a politikusokét” – fogalmazott nagyon egyértelműen.

Ezt követően Schilling Árpád rendező a Facebookon élesen bírálta a talán legnagyobb élő német filmrendezőt. A terjedelmes posztjában azt írta, amikor Wim Wenders zsűrielnökként azzal magyarázza a gázai konfliktussal kapcsolatos hallgatásukat, hogy a művészek tartsák magukat távol a politikától, akkor szerinte joggal merül fel a kérdés, hogy ezt mégis hogyan gondolja.

„Egyrészt a fesztivál teljesen nyíltan vállal szolidaritást az orosz agresszió, vagy az iráni iszlamista rezsim áldozataival. Másrészt épp ezen a fesztiválon kapta meg két éve a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat a No Other Land című – az Oscar-díjat is besöprő, palesztin és izraeli filmesek által készített – film, amelyet mindenkinek ajánlok a figyelmébe, akit érdekel, hogy mi történik a térségben. Harmadrészt, és számomra ez a leginkább figyelemre méltó aspektusa az ügynek,