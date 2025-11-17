Ft
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Schilling Árpád

Schilling Árpád vérszemet kapott a válogatott veresége után – a posztja alatt mindenki bátran kiélheti magyarellenes érzelmeit

2025. november 17. 18:11

Szinte felfoghatatlan az a mélység, ahova képesek alámerülni a liberális megmondóemberek.

2025. november 17. 18:11
null

Nehéz megérteni, hogyan képesek egyes ellenzéki közszereplők nyíltan örülni a magyar válogatott vasárnapi, írek elleni kudarcának – de úgy tűnik, mindig van lejjebb. Hont András publicista ennek kapcsán találóan jegyezte meg: 

Örömöt lelni abban, hogy más magyarok éppen csalódottak, már a kóros perverzió határát súrolja.”

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, a Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottoni történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot, amire csak rátett egy lapáttal, miután este az olaszok is kikaptak hazai pályán.

A Tisza párt házi bohócaként tetszelgő, önmagát humoristának tartó Bruti is úgy érezte, hogy mindenképpen érdemes belerúgni még párat a földön fekvőkbe, szerinte a vereség után már „legalább lesz ok énekelni a Nélküledet”.

A sorból természetesen nem maradhatott ki Schilling Árpád sem. A liberális rendező „soha nem éltem át ehhez fogható tragédiát” kezdetű gúnyos hangvételű posztjának már a második mondatában feltűnnek olyan kifejezések mint a „rasszizmus, az antiszemitizmus, a homofóbia, és egyéb kirekesztések”. Ha valaki úgy érzi, hogy képes végigolvasni Schilling posztját, alább megteheti:

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

 

 

Összesen 34 komment

Töki
2025. november 17. 19:55
Ki ez a tornából felmentett kutya geci???? Haljál éhen te hót csicska!!!
1
0
tapir32
2025. november 17. 19:52
Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége! Önsorsrontó aki Magyar Pétert támogatja!
0
0
google-2
2025. november 17. 19:44
Ez legyen a legnagyobb örömötök, nemzetrontók!
0
0
tapir32
•••
2025. november 17. 19:38 Szerkesztve
Liberálfasiszta!
0
0
