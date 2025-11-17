Schilling Árpád vérszemet kapott a válogatott veresége után – a posztja alatt mindenki bátran kiélheti magyarellenes érzelmeit

A „suttyó paraszttól” a lúzereken át a falábú válogatottig – így „szurkoltak” a nemzeti csapatnak az ellenzéki oldalon
Egészen felháborító tartalom.
Szinte felfoghatatlan az a mélység, ahova képesek alámerülni a liberális megmondóemberek.
Nehéz megérteni, hogyan képesek egyes ellenzéki közszereplők nyíltan örülni a magyar válogatott vasárnapi, írek elleni kudarcának – de úgy tűnik, mindig van lejjebb. Hont András publicista ennek kapcsán találóan jegyezte meg:
Örömöt lelni abban, hogy más magyarok éppen csalódottak, már a kóros perverzió határát súrolja.”
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, a Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottoni történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot, amire csak rátett egy lapáttal, miután este az olaszok is kikaptak hazai pályán.
Ezt is ajánljuk a témában
Egészen felháborító tartalom.
A Tisza párt házi bohócaként tetszelgő, önmagát humoristának tartó Bruti is úgy érezte, hogy mindenképpen érdemes belerúgni még párat a földön fekvőkbe, szerinte a vereség után már „legalább lesz ok énekelni a Nélküledet”.
Ezt is ajánljuk a témában
A sorból természetesen nem maradhatott ki Schilling Árpád sem. A liberális rendező „soha nem éltem át ehhez fogható tragédiát” kezdetű gúnyos hangvételű posztjának már a második mondatában feltűnnek olyan kifejezések mint a „rasszizmus, az antiszemitizmus, a homofóbia, és egyéb kirekesztések”. Ha valaki úgy érzi, hogy képes végigolvasni Schilling posztját, alább megteheti:
Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd