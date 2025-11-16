Szoboszlai Dominik „egy suttyó paraszt volt”, a foci pedig „nemzetbetegség” – így értékelte az magyar–ír meccset a tiszás történész

Magyarország–Írország: Lukács Dániel nem volt fáradt – gólszerzőnk nem tudja, miért cserélte le őt Marco Rossi
Schäfer András is a sorsára jutott.
Stefano Bottoni a közösségi médiában ócsárolta a magyar válogatottat.
Miért néz valaki focit, ha nem szereti? – merülhet fel a kérdés akkor, amikor olyan kommenteket olvasunk valakitől, mint a mostani Magyarország–Írország világbajnoki selejtező kapcsán olvashattunk a Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottonitól.
A magyar-olasz történész, aki látványosan nem a sportág szerelmese, meglehetősen éles hangon kritizálta a nemzeti válogatottat, és természetesen a kormányt. Mert a mostani vereség is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában:
A kommentek között ugyanakkor kifejtette, hogy
Szoboszlai Dominik csapatkapitány „egy suttyó paraszt volt”.
Ezt a kommentet a fent látható illusztráció kíséretében osztotta meg.
Kende Péter tiszás, Stefano Bottoni őszinte vallomása: a „parádés” tűzijáték ezúttal a végére maradt a HVG Címlapestjén. Izzott a levegő, miután ismét terítékre került a magyar politika.
Bottoni egy másik hozzászólásában azt fejtegette, hogy
Rossi az elmúlt egy-két évben Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen rakta össze a válogatottat.
Hozzátette:
Az egész foci egy nemzetbetegséggé vált, és ez is rá fog égni.”
A történész egyébként még a nyáron tűnt fel a Tisza Párt környékén. Ekkor két fővárosi Tisza Sziget fórumán értekezett arról, hogy Magyar Pétert „nem pusztán a karizmája vagy jogi tudása különbözteti meg másoktól, hanem az, hogy”
Mint a rendezvényről szóló posztban szerepel:
Bottoni szerint a Tisza előretörése nem csupán politikai siker, hanem a társadalom változás iránti igényének tükre: az emberek egy igazságosabb, szolidárisabb Magyarországot akarnak.”
A történész szerint Magyar Péter „nemcsak kívülről bírálja a rendszert, hanem belülről ismeri azt”, és épp ez teszi hitelessé.
Legalább annyira éles meglátások, mint a labdarúgással kapcsolatos kommentjei.
Elárulta, mit mondott először a játékosainak.
***
Fotó: Stefano Bottoni / Facebook