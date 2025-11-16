Ft
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi labdarúgás Tisza Párt Stefano Bottoni Magyar Péter vb-selejtező Orbán Viktor

Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik „egy suttyó paraszt volt”, a foci pedig „nemzetbetegség” – így értékelte az magyar–ír meccset a tiszás történész

2025. november 16. 20:42

Stefano Bottoni a közösségi médiában ócsárolta a magyar válogatottat.

2025. november 16. 20:42
null

Miért néz valaki focit, ha nem szereti? – merülhet fel a kérdés akkor, amikor olyan kommenteket olvasunk valakitől, mint a mostani Magyarország–Írország világbajnoki selejtező kapcsán olvashattunk a Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottonitól.

Szoboszlai Dominik az írek elleni selejtezőn – Ezzel a képpel nyomatékosította a mondandóját a Magyar Péterért és a Tisza Pártért rajongó történész
Szoboszlai Dominik az írek elleni selejtezőn – Ezzel a képpel nyomatékosította a mondandóját a Magyar Péterért és a Tisza Pártért rajongó történész
Forrás: Facebook

A magyar-olasz történész, aki látványosan nem a sportág szerelmese, meglehetősen éles hangon kritizálta a nemzeti válogatottat, és természetesen a kormányt. Mert a mostani vereség is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában:

Ez Marco Rossi szövetségi kapitánynak szólt

A kommentek között ugyanakkor kifejtette, hogy

Szoboszlai Dominik csapatkapitány „egy suttyó paraszt volt”.

Ezt pedig a csapatkapitánynak címezte

Ezt a kommentet a fent látható illusztráció kíséretében osztotta meg.

Bottoni egy másik hozzászólásában azt fejtegette, hogy

Rossi az elmúlt egy-két évben Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen rakta össze a válogatottat.

Hozzátette:

Az egész foci egy nemzetbetegséggé vált, és ez is rá fog égni.”

 

A történész egyébként még a nyáron tűnt fel a Tisza Párt környékén. Ekkor két fővárosi Tisza Sziget fórumán értekezett arról, hogy Magyar Pétert „nem pusztán a karizmája vagy jogi tudása különbözteti meg másoktól, hanem az, hogy”

  • páratlan munkabírása van,
  • közvetlen, emberközeli politikát folytat,
  • újfajta kampánymódszerekkel (országjárások, személyes találkozók) építi a közösséget.

Mint a rendezvényről szóló posztban szerepel:

Bottoni szerint a Tisza előretörése nem csupán politikai siker, hanem a társadalom változás iránti igényének tükre: az emberek egy igazságosabb, szolidárisabb Magyarországot akarnak.”

A történész szerint Magyar Péter „nemcsak kívülről bírálja a rendszert, hanem belülről ismeri azt”, és épp ez teszi hitelessé.

Legalább annyira éles meglátások, mint a labdarúgással kapcsolatos kommentjei.

***

Fotó: Stefano Bottoni / Facebook 

