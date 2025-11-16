Ft
11. 16.
vasárnap
11. 16.
vasárnap
Marco Rossi Lukács Dániel Magyarország

Magyarország–Írország: Lukács Dániel nem volt fáradt – gólszerzőnk nem tudja, miért cserélte le őt Marco Rossi

2025. november 16. 19:29

Lukács Dániel 5. meccsén másodszor volt eredményes a magyar válogatottban, mégsem tud örülni. Magyarország–Írország: így értékelt az első magyar gól szerzője.

2025. november 16. 19:29
null
Nagy-Pál Tamás

Élete leggyönyörűbb napja lehetett volna, hiszen a 3. percben megszerezte a vezetést a Puskás Arénában Szoboszlai Dominik beadása után a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn. Ehelyett élete egyik legszomorúbb napja lett, hiszen már jól tudjuk sajnos: a vendégek 3–2-re nyertek, és ők mehetnek a világbajnoki pótselejtezőre. 

Magyarország–Írország
Magyarország–Írország: itt még hatalmas volt a boldogság. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Lukács Dánielről beszélünk természetesen, aki alig 2 hónapja mutatkozott be a nemzeti csapatban, és nem rajta múlt, hogy még a második helyet sem sikerült megszerezni egy világverőnek éppen nem titulálható csoportban, hiszen első 5 válogatott meccsén 2 gólt és egy gólpasszt is elért.

Jobban örültem volna, ha nyerünk, és nem rúgok gólt…

Tényleg nagyon szomorú vagyok. Hiába találtam be, nehéz bármit is mondani” – értékelt a fájdalmas találkozó után az újságírók előtt a Puskás Akadémia támadója. – „Nyilván nagyon örültem a gólomnak, főleg, hogy bennem volt, talán lesen vagyok, de szerencsére belógott valaki, úgyhogy az egy nagyon boldog pillanat volt.”

De elmúlt és egy darabig biztosan nem fog visszatérni.

„Komor a hangulat az öltözőben, mindenkit nagyon csalódott, nagyon szerettük volna megcsinálni, de most nem sikerült. Tudtuk, hogy a végén rugdosni fogják befelé a labdákat. Tudtuk, hogy ebben nagyon jók, és sajnos ki is jött nekik.”

Magyarország–Írország: Lukácsot korán lecserélte Rossi

Remek teljesítményt nyújtott Lukács, ezért is lepődtünk meg sokan, hogy már a 63. percben lecserélte őt Marco Rossi szövetségi kapitány Schäfer Andrással egyetemben. Kíváncsiak voltunk, hogy ennek vajon a fáradtság lehetett az oka?

Nem tudom, így döntött a kapitány. Mi nem kértünk cserét, az biztos, így döntöttek.”

Végül arról is beszélt szűkszavúan, hogy mi vár rájuk a folytatásban:

„Most kiderül, milyen jó sportemberek vagyunk. Aztán jövőre meglátjuk, hogy mi lesz.”

Nehéz ebben a szituációban ennél okosabbat mondani – inkább a könnyek beszélnek.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

