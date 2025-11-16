Magyarország–Írország: Lukács Dániel nem volt fáradt – gólszerzőnk nem tudja, miért cserélte le őt Marco Rossi

Tényleg nagyon szomorú vagyok. Hiába találtam be, nehéz bármit is mondani” – értékelt a fájdalmas találkozó után az újságírók előtt a Puskás Akadémia támadója. – „Nyilván nagyon örültem a gólomnak, főleg, hogy bennem volt, talán lesen vagyok, de szerencsére belógott valaki, úgyhogy az egy nagyon boldog pillanat volt.”

De elmúlt és egy darabig biztosan nem fog visszatérni.

„Komor a hangulat az öltözőben, mindenkit nagyon csalódott, nagyon szerettük volna megcsinálni, de most nem sikerült. Tudtuk, hogy a végén rugdosni fogják befelé a labdákat. Tudtuk, hogy ebben nagyon jók, és sajnos ki is jött nekik.”

Magyarország–Írország: Lukácsot korán lecserélte Rossi

Remek teljesítményt nyújtott Lukács, ezért is lepődtünk meg sokan, hogy már a 63. percben lecserélte őt Marco Rossi szövetségi kapitány Schäfer Andrással egyetemben. Kíváncsiak voltunk, hogy ennek vajon a fáradtság lehetett az oka?