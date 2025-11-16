Magyarország–Írország: Lukács Dániel nem volt fáradt – gólszerzőnk nem tudja, miért cserélte le őt Marco Rossi

Csodálatos kezdés után büntetőből egyenlítettek az írek (VIDEÓ)
A döntetlen nekünk jó.
Lukács Dániel 5. meccsén másodszor volt eredményes a magyar válogatottban, mégsem tud örülni. Magyarország–Írország: így értékelt az első magyar gól szerzője.
Élete leggyönyörűbb napja lehetett volna, hiszen a 3. percben megszerezte a vezetést a Puskás Arénában Szoboszlai Dominik beadása után a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn. Ehelyett élete egyik legszomorúbb napja lett, hiszen már jól tudjuk sajnos: a vendégek 3–2-re nyertek, és ők mehetnek a világbajnoki pótselejtezőre.
Lukács Dánielről beszélünk természetesen, aki alig 2 hónapja mutatkozott be a nemzeti csapatban, és nem rajta múlt, hogy még a második helyet sem sikerült megszerezni egy világverőnek éppen nem titulálható csoportban, hiszen első 5 válogatott meccsén 2 gólt és egy gólpasszt is elért.
Jobban örültem volna, ha nyerünk, és nem rúgok gólt…
Tényleg nagyon szomorú vagyok. Hiába találtam be, nehéz bármit is mondani” – értékelt a fájdalmas találkozó után az újságírók előtt a Puskás Akadémia támadója. – „Nyilván nagyon örültem a gólomnak, főleg, hogy bennem volt, talán lesen vagyok, de szerencsére belógott valaki, úgyhogy az egy nagyon boldog pillanat volt.”
De elmúlt és egy darabig biztosan nem fog visszatérni.
„Komor a hangulat az öltözőben, mindenkit nagyon csalódott, nagyon szerettük volna megcsinálni, de most nem sikerült. Tudtuk, hogy a végén rugdosni fogják befelé a labdákat. Tudtuk, hogy ebben nagyon jók, és sajnos ki is jött nekik.”
Remek teljesítményt nyújtott Lukács, ezért is lepődtünk meg sokan, hogy már a 63. percben lecserélte őt Marco Rossi szövetségi kapitány Schäfer Andrással egyetemben. Kíváncsiak voltunk, hogy ennek vajon a fáradtság lehetett az oka?
Nem tudom, így döntött a kapitány. Mi nem kértünk cserét, az biztos, így döntöttek.”
Végül arról is beszélt szűkszavúan, hogy mi vár rájuk a folytatásban:
„Most kiderül, milyen jó sportemberek vagyunk. Aztán jövőre meglátjuk, hogy mi lesz.”
Nehéz ebben a szituációban ennél okosabbat mondani – inkább a könnyek beszélnek.
Nagyon megviselte a vereség az MLSZ elnökét.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert