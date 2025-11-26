„Nem értek egyet Orbán Viktorral; meglepett” – pengeváltás a legmagasabb szinten

Nem értek vele egyet. Egyrészt ez nem új dolog, 2014 óta működik fiatal- és magyarszabály az MLSZ-ben, pluszpénzzel ösztönözve a klubokat. Az akadémiai rendszerben még szigorúbb szabályozás van: öt magyarnak és két fiatalnak kell játszania, különben nem kapják meg az akadémiai támogatást. A jelenleg érvényes »öt magyar, két fiatal« szabály a sportállamtitkárságé és nem az MLSZ-é. A mi új rendszerünk csak 2026–2027-től lép életbe, és nem kötelező: pluszpénzt adunk annak, aki pályára tesz öt magyart és egy U21-est. Nem büntetünk, hanem ösztönzünk. De valószínűleg átveszünk egy elemet: nem ugyanannak kell végig a pályán lennie, ugyanannak a játékosnak, hanem összpercet határozunk meg. Ez rugalmasabb lesz az edzők számára.