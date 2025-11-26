„Nem értek egyet Orbán Viktorral; meglepett” – pengeváltás a legmagasabb szinten

A válasz, amire egy ország várt: hivatalosan is eldőlt Marco Rossi jövője!
Az MLSZ csütörtöki elnökségén döntött.
Az MLSZ vezetője szerint amíg ő az elnök, nem lesz ilyen. Csányi Sándor egyértelművé tette, hogy nincs tervben Magyarországon hivatásos futball-liga, és a miniszterelnök fiatalpercekre vonatkozó kritikájára is reagált.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kedd délutáni elnökségi ülésén megerősítette pozíciójában Marco Rossi szövetségi kapitányt. Ezt követően adott exkluzív interjút az M4 Sportnak Csányi Sándor MLSZ-elnök. A szervezet 72 éves vezetője – aki maga is nagyon nehezen élte meg a vb-selejtezős kudarcot – megerősítette, elfogadták Rossi évértékelőjét és szakmai beszámolóját, ám ezt követően lesz még egy további, részletesebb jelentés is. Ami már most biztos, hogy bizonyos területeken szükséges változtatásokat vár el a szövetség a nemzeti csapat stábjától, ezt a részt viszont változatlanul meghagyják az olasz-magyar szakvezetőnek, akiben továbbra is bíznak, és ezért arra számítanak, kitölti 2030-ig szóló szerződését.
Az interjú során Csányi többször is elmondta, nem ért egyet Orbán Viktor miniszterelnökkel – például a hivatásos ligát illetően sem.
Hallottam én is, hogy a miniszterelnök szerint gondolkodni kell róla, de őszintén szólva meglepett. A történetet messziről kell nézni: 1998 és 2004 között volt Magyarországon hivatásos liga. Több Kft.-t is létrehoztak, pénzügyi káosz alakult ki, a vezetők közül többen börtönbe kerültek. Amíg én elnök vagyok, nem lesz hivatásos futball-liga Magyarországon. Ez 2010-ben is feltételem volt a megválasztásomkor
– egyértelműsítette a Magyar Labdarúgó-szövetség első embere.
Később a kormányfő „fiatalperces” kritikájára is kitért. Mint ismert, ezzel kapcsolatban Orbán így fogalmazott a Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal történt beszélgetése alkalmával: „Nem szeretem egyáltalán, sőt rühellem, ha szabad ilyet mondani. Nem is értem. Az MLSZ erőlteti a fiatalszabályt, amivel sosem értettem egyet. (...) Mi egy ösztönzőrendszert működtetünk, nem pedig egy fiatalszabályt, ami azt mondja, hogy ennyi fiatalnak kell lennie. Az ötmagyaros szabály szerintem jó dolog, az MLSZ-féle fiatalszabállyal sosem szimpatizáltam, az akadémiák által javasolt rugalmas fiatal szabályrendszer viszont szerintem jó.”
Erre reagált most Csányi Sándor:
Nem értek vele egyet. Egyrészt ez nem új dolog, 2014 óta működik fiatal- és magyarszabály az MLSZ-ben, pluszpénzzel ösztönözve a klubokat. Az akadémiai rendszerben még szigorúbb szabályozás van: öt magyarnak és két fiatalnak kell játszania, különben nem kapják meg az akadémiai támogatást. A jelenleg érvényes »öt magyar, két fiatal« szabály a sportállamtitkárságé és nem az MLSZ-é. A mi új rendszerünk csak 2026–2027-től lép életbe, és nem kötelező: pluszpénzt adunk annak, aki pályára tesz öt magyart és egy U21-est. Nem büntetünk, hanem ösztönzünk. De valószínűleg átveszünk egy elemet: nem ugyanannak kell végig a pályán lennie, ugyanannak a játékosnak, hanem összpercet határozunk meg. Ez rugalmasabb lesz az edzők számára.
Petrovics-Mérei Andrea, Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István beszélgetett a magyar foci helyzetéről.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher