Csányi Sándor: „A minimumcélt sem sikerült teljesíteni” – ezt várja az MLSZ Marco Rossitól

voltak a reméltnél jobb és a reméltnél rosszabb eredmények is: a két Eb-kijutás és a Nemzetek Ligája A-divíziójába lépés mindenképpen a pozitívumok közé tartozik, ugyanakkor a világbajnoki pótselejtezőről lemaradással a minimumcélt sem sikerült teljesíteni.

Az MLSZ első embere – aki maga is nagyon nehezen élte meg a vb-selejtezős kudarcot – hozzátette, elfogadták Marco Rossi évértékelőjét és szakmai beszámolóját, ám ezt követően lesz még egy további, részletesebb beszámoló is. Ami már most biztos, hogy bizonyos területeken szükséges változtatásokat vár el a szövetség a stábtól, ezt a részt viszont változatlanul meghagyják a kapitánynak, akiben továbbra is bíznak. "Bízom benne, hogy a jövőben egy jobb felkészüléssel, jobb teammel jobban sikerül majd" – mondta Csányi, aki változatlanul nem mondott le a világbajnoki álomról.