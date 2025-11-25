Csányi Sándor: „A minimumcélt sem sikerült teljesíteni” – ezt várja az MLSZ Marco Rossitól

A válasz, amire egy ország várt: hivatalosan is eldőlt Marco Rossi jövője!
Az MLSZ csütörtöki elnökségén döntött.
Az MLSZ elnöke érveket és kritikákat is megfogalmazott azt követően, hogy megerősítették pozíciójában a válogatott szövetségi kapitányát. Marco Rossi értékelését elfogadták, de lesz még egy részletesebb szakmai beszámoló, és egyértelműen változásokat várnak a jövőben a stábtól.
Mint ismert, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) csütörtök délután megerősítette pozíciójában a válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit. Az elnökségi ülés után közvetlenül Csányi Sándor MLSZ-elnök az M4 Sportnak adott interjút a közelmúlt legfajsúlyosabb kérdéseivel kapcsolatban, elsőként természetesen arról, miért döntöttek úgy, hogy az olasz szakember folytassa a munkát a nemzeti együttes élén, s kitöltse a májusban 2030-ig meghosszabbított szerződését.
Csányi Sándor kiemelte, hogy Rossi 82 mérkőzésen irányította már egyhuzamban a válogatottat, ez a magyar csapat történetében a legnagyobb szám megszakítás nélkül. Mint mondta, ez alatt az időszak alatt
voltak a reméltnél jobb és a reméltnél rosszabb eredmények is: a két Eb-kijutás és a Nemzetek Ligája A-divíziójába lépés mindenképpen a pozitívumok közé tartozik, ugyanakkor a világbajnoki pótselejtezőről lemaradással a minimumcélt sem sikerült teljesíteni.
Az MLSZ első embere – aki maga is nagyon nehezen élte meg a vb-selejtezős kudarcot – hozzátette, elfogadták Marco Rossi évértékelőjét és szakmai beszámolóját, ám ezt követően lesz még egy további, részletesebb beszámoló is. Ami már most biztos, hogy bizonyos területeken szükséges változtatásokat vár el a szövetség a stábtól, ezt a részt viszont változatlanul meghagyják a kapitánynak, akiben továbbra is bíznak. "Bízom benne, hogy a jövőben egy jobb felkészüléssel, jobb teammel jobban sikerül majd" – mondta Csányi, aki változatlanul nem mondott le a világbajnoki álomról.
Nagyon megviselte a vereség az MLSZ elnökét.
