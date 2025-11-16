Videón mutatjuk, ahogy Csányi Sándor könnyek közt nyilatkozik, miután elbukta a világbajnokságot a magyar válogatott

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Csányi Sándor könnyek közt próbált meg válaszolni az újságírók kérdéseire. Szomorú pillanatok a Magyarország–Írország után.
Labdarúgó, szurkoló, újságíró – mindenki nehezen találta a szavakat a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező után, miután a magyar válogatott a 96. percben kapott góllal 3–2-es vereséget szenvedett, és elbukta a pótselejtező lehetőségét. A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor is így volt ezzel – de becsületére legyen mondva, hogy a játékosok nagy részével ellentétben odaállt az újságírók hada elé (a csapatból ezt egyébként csak Lukács Dániel és Dibusz Dénes tette meg).
Ezt is ajánljuk a témában
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Odaállt, viszont rögtön láttuk, hogy az MLSZ-elnök nincs a legjobb állapotban:
kisírt szemeiben hatalmas könnycseppek csillogtak.
„Nagyon reménykedtem, hogy legalább a pótselejtező meglesz, és talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball, nagyon csalódott vagyok. Talán a koncentráció hiányzott a végén” – mondta el Csányi, majd amikor a kolléga a könnyes szemeiről kérdezte, otthagyta az újságírókat.
Néhányan félszemmel látták, hogy a paraván mögé érve már nem tudta tartani magát, és eltörött a mécses…
Van egy sanda gyanúnk, hogy ezen az estén messze nem Csányi Sándor az egyetlen magyar, aki hasonlóan érzi magát.
Nyitókép: Mandiner