Videón mutatjuk, ahogy Csányi Sándor könnyek közt nyilatkozik, miután elbukta a világbajnokságot a magyar válogatott

„Nagyon reménykedtem, hogy legalább a pótselejtező meglesz, és talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball, nagyon csalódott vagyok. Talán a koncentráció hiányzott a végén” – mondta el Csányi, majd amikor a kolléga a könnyes szemeiről kérdezte, otthagyta az újságírókat.

Néhányan félszemmel látták, hogy a paraván mögé érve már nem tudta tartani magát, és eltörött a mécses…

Magyarország–Írország: videón Csányi Sándor kisírt szemei

Van egy sanda gyanúnk, hogy ezen az estén messze nem Csányi Sándor az egyetlen magyar, aki hasonlóan érzi magát.