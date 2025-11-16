Ft
11. 16.
vasárnap
Magyarország Csányi Sándor MLSZ

Videón mutatjuk, ahogy Csányi Sándor könnyek közt nyilatkozik, miután elbukta a világbajnokságot a magyar válogatott

2025. november 16. 18:55

Csányi Sándor könnyek közt próbált meg válaszolni az újságírók kérdéseire. Szomorú pillanatok a Magyarország–Írország után.

2025. november 16. 18:55
null
Nagy-Pál Tamás

Labdarúgó, szurkoló, újságíró – mindenki nehezen találta a szavakat a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező után, miután a magyar válogatott a 96. percben kapott góllal 3–2-es vereséget szenvedett, és elbukta a pótselejtező lehetőségét. A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor is így volt ezzel – de becsületére legyen mondva, hogy a játékosok nagy részével ellentétben odaállt az újságírók hada elé (a csapatból ezt egyébként csak Lukács Dániel és Dibusz Dénes tette meg).

Magyarország–Írország
Magyarország–Írország: Szoboszlai Dominiket is megviselte a vereség. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Odaállt, viszont rögtön láttuk, hogy az MLSZ-elnök nincs a legjobb állapotban: 

kisírt szemeiben hatalmas könnycseppek csillogtak.

„Nagyon reménykedtem, hogy legalább a pótselejtező meglesz, és talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball, nagyon csalódott vagyok. Talán a koncentráció hiányzott a végén” – mondta el Csányi, majd amikor a kolléga a könnyes szemeiről kérdezte, otthagyta az újságírókat. 

Néhányan félszemmel látták, hogy a paraván mögé érve már nem tudta tartani magát, és eltörött a mécses… 

Magyarország–Írország: videón Csányi Sándor kisírt szemei

Van egy sanda gyanúnk, hogy ezen az estén messze nem Csányi Sándor az egyetlen magyar, aki hasonlóan érzi magát.

Nyitókép: Mandiner

