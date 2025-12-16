Kiderült, kik vásárolhatnak elsőként jegyet a magyar fociválogatott meccseire

„Legyen újra miénk a Grund!” – üzenték miközben zengett a Nélküled (VIDEÓ)
Az MLSZ bejelentette, hogy a 2026-os évre vonatkozóan 600 pontra nő az MLSZ Szurkolói Klub Aranyszintjének ponthatára. Ők ismét előnyt élveznek majd a magyar válogatott hazai mérkőzéseinek jegyvásárlásakor.
A Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) hivatalosan is bejelentette, hogy a 2026-os évre vonatkozóan 600 pontra nő az MLSZ Szurkolói Klub Aranyszintjének ponthatára. Ez azt jelenti, hogy magyar válogatott azon drukkerei, akik az elmúlt két év mérkőzésein összesen legalább 600 pontot gyűjtöttek, 2026-ban aranyfokozatú tagként élvezhetik az elsőbbségi jegyvásárlási jogot a férfi A-válogatott hazai mérkőzéseire.
A pontgyűjtő rendszer lényege, hogy a klubtagok az MLSZ által meghatározott mérkőzéseken való részvételért és helyszíni szurkolásért kapnak pontokat; ezek az összegyűjtött pontok az adott év után aktiválódnak, és több évig érvényesek maradnak a rendszerben. A döntés célja, hogy a legelkötelezettebb szurkolók garantáltabb hozzáférést kapjanak a válogatott hazai találkozóinak meccsjegyeihez, különösen a népszerű Eb-, vb-selejtezők és Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt. Az aranyszintű tagság nemcsak elővásárlási jogot biztosít, hanem lényegében jegygaranciát is jelent a klubtagok számára. Mint az MLSZ kiemeli, a 2024 decemberében megújított rendszernek és a digitális fejlesztéseknek köszönhetően egyszerűbbé vált a regisztráció folyamata, így
a megújult MLSZ Szurkolói Klubba egy év alatt közel 270.000 szurkoló regisztrált.
Az első évben 400 pontot lehetett gyűjteni, az aranyszinthez pedig legalább 300 pont elérésére volt szükség, míg az idei esztendőben szintén négy pontgyűjtő mérkőzést jelölt ki az MLSZ (a Törökország, a Svédország és az Örményország elleni válogatott találkozók mellett a MOL Magyar Kupa döntője volt a negyedik ilyen meccs). Ez azért lényeges, mert a férfi A-válogatott 2026-os hazai mérkőzésein ismét előnyt élveznek a jegy-, illetve bérletvásárlásnál a Szurkolói Klub aranyszintes tagjai, az értékesítés során őket követik a további SZK-tagok, majd az alapregisztrációval rendelkező drukkerek.
Az MLSZ a 2025-ös jegyvásárlási adatok megvizsgálása után azt a döntést hozta, hogy 2026-ban azok lesznek az aranyszintesek, akik 2024-ben és 2025-ben összesen legalább 600 pontot gyűjtöttek: ez tehát azt jelenti, hogy jövőre azok a szurkolók lesznek aranyszintesek, akik az elmúlt 2 év 8 „pontgyűjtő” mérkőzésén legalább 6-ra kilátogattak.
A legmagasabb hazai nézőszámot válogatott mérkőzésen a magyar drukkerek produkálták 2025-ben: a portugálok elleni vb-selejtezőre 61 473-an látogattak ki a Puskás Arénába, a három itthoni vb-selejtezőnkön összesen 178 169 szurkoló volt, míg az átlagos hazai nézőszám idén – az összes hazai vb-selejtezőt és barátságos mérkőzést figyelembe véve – 58 589 fő volt meccsenként.
