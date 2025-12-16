Kiderült, kik vásárolhatnak elsőként jegyet a magyar fociválogatott meccseire

a megújult MLSZ Szurkolói Klubba egy év alatt közel 270.000 szurkoló regisztrált.

A magyar válogatott a legnépszerűbb Európában

Az első évben 400 pontot lehetett gyűjteni, az aranyszinthez pedig legalább 300 pont elérésére volt szükség, míg az idei esztendőben szintén négy pontgyűjtő mérkőzést jelölt ki az MLSZ (a Törökország, a Svédország és az Örményország elleni válogatott találkozók mellett a MOL Magyar Kupa döntője volt a negyedik ilyen meccs). Ez azért lényeges, mert a férfi A-válogatott 2026-os hazai mérkőzésein ismét előnyt élveznek a jegy-, illetve bérletvásárlásnál a Szurkolói Klub aranyszintes tagjai, az értékesítés során őket követik a további SZK-tagok, majd az alapregisztrációval rendelkező drukkerek.

Az MLSZ a 2025-ös jegyvásárlási adatok megvizsgálása után azt a döntést hozta, hogy 2026-ban azok lesznek az aranyszintesek, akik 2024-ben és 2025-ben összesen legalább 600 pontot gyűjtöttek: ez tehát azt jelenti, hogy jövőre azok a szurkolók lesznek aranyszintesek, akik az elmúlt 2 év 8 „pontgyűjtő” mérkőzésén legalább 6-ra kilátogattak.

A legmagasabb hazai nézőszámot válogatott mérkőzésen a magyar drukkerek produkálták 2025-ben: a portugálok elleni vb-selejtezőre 61 473-an látogattak ki a Puskás Arénába, a három itthoni vb-selejtezőnkön összesen 178 169 szurkoló volt, míg az átlagos hazai nézőszám idén – az összes hazai vb-selejtezőt és barátságos mérkőzést figyelembe véve – 58 589 fő volt meccsenként.