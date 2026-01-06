Ft
Márki-Zay Péter riadót fújt: Magyar Péter akkorát fog bukni áprilisban, mint ő 2022-ben

2026. január 06. 11:25

Márki-Zay Péter 40 százalékot tesz a Fidesz győzelmére, és bár szerinte az újabb kétharmad nem valószínű, azt is hozzátette, hogy 2022-ben sem volt az – a hódmezővásárhelyi politikus úgy látja, „meredek”, hogy még a Mediánnal is jelentősen erősödött a Fidesz.

2026. január 06. 11:25
null

Csupán 20 százalék esélyt lát arra a 2022-es választáson miniszterelnök-jelöltként csúfos vereséget szenvedő Márki-Zay Péter, hogy a Tisza Párt kerül hatalomra az áprilisi választásokat követően.

A vadabbnál vadabb nyilatkozatairól elhíresült hódmezővásárhelyi politikus Facebook-oldalán azt írta:

Szerintem a Medián a leginkább elfogulatlan kutató, ezért általában nekik hiszek. Hogy a Tisza előnye az ő kutatásukban tízenvalahány százalékról 5 százalékra csökkent az ősszel, az a Fidesz Tisza-adós kampányával és az általa a Fidesz mögé felzárkózó bizonytalanokkal magyarázható ugyan, de még akkor is meredek.

Márki-Zay Péter 40 százalékot tesz a Fidesz győzelmére, és bár szerinte az újabb kétharmad nem valószínű, azt is hozzátette, hogy 2022-ben sem volt az, ám végül a „háborús hisztéria” meghozta az eredményét.

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

