Javában zajlanak az előkészületek Trump és Zelenszkij találkozójára – mutatjuk hol lesz, mikor, és kik vesznek részt rajta

Kedden, Párizsban találkoznak az európai vezetők és amerikai tisztviselők, hogy a 20 pontos béketervről, továbbá az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákról tárgyaljanak – írja a Bloomberg. A lap információi szerint a vezetők amerikai katonák Ukrajnában való állomásoztatásáról is egyeztetnek majd.

Azt is leírták, hogy a tárgyalás során szóba kerül majd, hogyan ehetne összhangba hozni Washington újabb javaslatait a Hajlandók Koalíciójának eddig kidolgozott terveivel.

A találkozó résztvevői a forrás szerint: