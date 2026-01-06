Javában zajlanak az előkészületek Trump és Zelenszkij találkozójára – mutatjuk hol lesz, mikor, és kik vesznek részt rajta

Nógrádi György bemondta az all int: Zelenszkij bajban, ez most az ukrajnai front legfontosabb híre
Putyin aligha lehet elégedett.
Az európai országok egy többnemzeti „biztosító erő” létrehozását tervezik.
Kedden, Párizsban találkoznak az európai vezetők és amerikai tisztviselők, hogy a 20 pontos béketervről, továbbá az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákról tárgyaljanak – írja a Bloomberg. A lap információi szerint a vezetők amerikai katonák Ukrajnában való állomásoztatásáról is egyeztetnek majd.
Azt is leírták, hogy a tárgyalás során szóba kerül majd, hogyan ehetne összhangba hozni Washington újabb javaslatait a Hajlandók Koalíciójának eddig kidolgozott terveivel.
A találkozó résztvevői a forrás szerint:
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök mellett részt vesz utóbbi két megbízottja Steve Witkoff, valamint Jared Kushner.
Továbbá Emmanuel Macron francia államfő, Keir Starmer brit miniszterelnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, és Alexus Frynkewich a NATO európai főparancsnoka is tiszteletüket teszik az eseményen.
Arról egyenlőre nincs további információ, hogy az amerikai katonák milyen feladatot látnának el, és hol állomásoznának, ha megszületik a békemegállapodás az orosz féllel. Az európai országok egy többnemzeti „biztosító erő” létrehozását tervezik ami szerint:
az ukrán hadsereg védené a frontvonalat, míg más nemzetek katonái háttértámogatást nyújtanának.
Továbbá az Egyesült Államok hírszerzési információkkal is segítené a tűzszünet betartásának ellenőrzését, a szabályszegések felderítésére drónokat és műholdakat vetnének be.
