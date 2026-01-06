Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
steve witkoff európai országok párizs orosz-ukrán háború donald trump katona

Javában zajlanak az előkészületek Trump és Zelenszkij találkozójára – mutatjuk hol lesz, mikor, és kik vesznek részt rajta

2026. január 06. 11:54

Az európai országok egy többnemzeti „biztosító erő” létrehozását tervezik.

2026. január 06. 11:54
null

Kedden, Párizsban találkoznak az európai vezetők és amerikai tisztviselők, hogy a 20 pontos béketervről, továbbá az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákról tárgyaljanak – írja a Bloomberg. A lap információi szerint a vezetők amerikai katonák Ukrajnában való állomásoztatásáról is egyeztetnek majd.

Azt is leírták, hogy a tárgyalás során szóba kerül majd, hogyan ehetne összhangba hozni Washington újabb javaslatait a Hajlandók Koalíciójának eddig kidolgozott terveivel.

A találkozó résztvevői a forrás szerint:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök mellett részt vesz utóbbi két megbízottja Steve Witkoff, valamint Jared Kushner.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Továbbá Emmanuel Macron francia államfő, Keir Starmer brit miniszterelnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, és Alexus Frynkewich a NATO európai főparancsnoka is tiszteletüket teszik az eseményen.

Arról egyenlőre nincs további információ, hogy az amerikai katonák milyen feladatot látnának el, és hol állomásoznának, ha megszületik a békemegállapodás az orosz féllel. Az európai országok egy többnemzeti „biztosító erő” létrehozását tervezik ami szerint: 

az ukrán hadsereg védené a frontvonalat, míg más nemzetek katonái háttértámogatást nyújtanának.

Továbbá az Egyesült Államok hírszerzési információkkal is segítené a tűzszünet betartásának ellenőrzését, a szabályszegések felderítésére drónokat és műholdakat vetnének be.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hlaci83
2026. január 06. 13:20
Kéne a zselére is egy szürke nike szabadidő ruha.
Válasz erre
3
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 06. 13:02
szép kis baleset ez a trump a venezuelai nép nevében bejelentette, hogy ott aztán választások nem lesznek gondolom ez az opció ukrajnában sem játszik már - már minthogy választások lesznek -- ki gondolta volna, hogy Trump egy őrült diktátor lesz
Válasz erre
2
3
pandalala
2026. január 06. 12:59
Meddig megy még ez a faxoskodás?? Nem az oroszokkal kéne előbb alapvető kérdésekben megegyezni?? .... Gittegylet, amit Zselé vezet ....
Válasz erre
4
0
pandalala
•••
2026. január 06. 12:54 Szerkesztve
" az ukrán hadsereg védené a frontvonalat, míg más nemzetek katonái háttértámogatást nyújtanának. " hülyéskedtek? ez már most is így van! .... ( Különben is, az oroszok számtalanszor megmondták h ők nem tűzszüneti tárgyalást akarnak, hanem béke megállapodást ... Békében olyan h "frontvonal" nincs is!! )
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!