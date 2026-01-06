Ft
város kolozsvár építészet épület románia

Ezt látnia kell: az amerikai vlogger szerint Kolozsvár építészetében több a magyar vonás, mint a román (VIDEÓ)

2026. január 06. 12:31

A vlogger elmondta, hogy az erdélyi város épületei egy teljesen más hangulatot tükröznek Románia többi részéhez képest.

2026. január 06. 12:31
null

Kolozsvár építészete ugyanolyan, mint Budapesté – ezzel címmel tett közzé egy videót az oba.travels közösségi oldalán. A vlogger a kolozsvári túrájáról készült rövid videójában kiemelte, hogy a környező épületek Budapestre emlékeztetik.

A vlogger hozzátette, hogy az erdélyi város épületei egy teljesen más hangulatot tükröznek Románia többi részéhez képest.

Ezt is ajánljuk a témában

Kolozsvár építészetében erősen jelen van a magyar hangulat, ugyanakkor a román kommunizmus öröksége is érezhető”

– összegzett az amerikai vlogger.

Nyitókép forrása: MTI/Kiss Gábor

