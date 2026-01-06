Válás a mesterséges intelligencia miatt? – utánajártunk, mi az igazság

A digitális korszakban a hűtlenség fogalma átalakulóban van, a mesterséges intelligenciával, illetve a chatbottal történő "megcsalás" ugyanis olyan jelenségek, amelyek nem járnak fizikai viszony kialakulásával, mégis súlyosan rombolják a kötődés alapjait.

Az érzelmi megcsalás, a digitális megcsalás és a virtuális hűtlenség sok esetben ugyanolyan fájdalmas lehet a másik félnek, mint egy klasszikus félrelépés.

Ahogyan közimsert, az AI chatbotok képesek személyre szabott válaszokat adni, flört jellegű kommunikációt fenntartani, és folyamatos jelenlétet biztosítani. Ez az állandó online kapcsolat elvonhatja ily módon a figyelmet a valódi társ felől, miközben az érzelem és a szerelem érzése torz formában, de mégis kialakulhat.

A házasság intézménye mindig is alkalmazkodott a társadalmi változásokhoz, azonban az AI és a mesterséges intelligencia megjelenése új kihívást teremtett. A válás AI miatt vagy a válás chatbot miatt egyre több országban jelenik meg válóperes indokként. A mesterséges intelligencia okozta válás nem elsősorban technológiai, hanem érzelmi kérdés: a figyelem, az intimitás és a kötődés áthelyeződéséről szól.