Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Chat GPT házasság hűtlenség válás

Válás a mesterséges intelligencia miatt? – utánajártunk, mi az igazság

2026. január 06. 12:43

Az elmúlt években a digitális technológia nemcsak a mindennapokat, hanem az emberi kapcsolatokat is alapjaiban formálta át. Utánajártunk, hogyan jelent meg az AI chatbotok szerepe a párkapcsolatokban.

2026. január 06. 12:43
null
Juhász Tamás

A mesterséges intelligencia térnyerése nemcsak gazdasági és kulturális, hanem párkapcsolati szinten is komoly változásokat hozott. A válás a mesterséges intelligencia miatt egyre gyakrabban bukkan fel jogi és pszichológiai diskurzusokban, utalva arra, hogy az AI jelenléte miként vehet részt a hűtlenség vagy megcsalás érzéséhez egy házasságon belül.

A válás a mesterséges intelligencia miatt ma már nem futurisztikus túlzás.
A válás a mesterséges intelligencia miatt ma már nem futurisztikus túlzás.

A Chatbot-alapú megoldások – köztük a ChatGPT – sok esetben AI-társ szerepbe kerülnek. Ezek az eszközök képesek figyelmet, visszajelzést és érzelem illúzióját nyújtani, ami különösen akkor válik veszélyessé, ha a párkapcsolat már eleve feszültségekkel terhelt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A kapcsolat így fokozatosan áthelyeződik offline térből online közegbe.

Válás a mesterséges intelligencia miatt?

A digitális korszakban a hűtlenség fogalma átalakulóban van, a mesterséges intelligenciával, illetve a chatbottal történő "megcsalás" ugyanis olyan jelenségek, amelyek nem járnak fizikai viszony kialakulásával, mégis súlyosan rombolják a kötődés alapjait.

Az érzelmi megcsalás, a digitális megcsalás és a virtuális hűtlenség sok esetben ugyanolyan fájdalmas lehet a másik félnek, mint egy klasszikus félrelépés.

Ahogyan közimsert, az AI chatbotok képesek személyre szabott válaszokat adni, flört jellegű kommunikációt fenntartani, és folyamatos jelenlétet biztosítani. Ez az állandó online kapcsolat elvonhatja ily módon a figyelmet a valódi társ felől, miközben az érzelem és a szerelem érzése torz formában, de mégis kialakulhat.

A házasság intézménye mindig is alkalmazkodott a társadalmi változásokhoz, azonban az AI és a mesterséges intelligencia megjelenése új kihívást teremtett. A válás AI miatt vagy a válás chatbot miatt egyre több országban jelenik meg válóperes indokként. A mesterséges intelligencia okozta válás nem elsősorban technológiai, hanem érzelmi kérdés: a figyelem, az intimitás és a kötődés áthelyeződéséről szól.

Szakértők szerint az AI válás hátterében gyakran a magány, a kommunikáció hiánya és a digitális tér túlzott dominanciája áll. A virtuális társ soha nem fáradt, nem kritikus, mindig elérhető – ez pedig hosszú távon torzítja az elvárásokat az offline kapcsolatban.

Digitális hűtlenség? Van visszaút?

A digitális hűtlenség és az online kapcsolat nem feltétlenül tudatos döntés eredménye. Sok esetben fokozatos csúszásról van szó, ahol a chatbot előbb csak beszélgetőtárs, majd érzelmi támasz, végül pedig a társ szerepét kezdi betölteni. Ez a folyamat különösen azért veszélyes, mert láthatatlanul zajlik, és gyakran csak akkor derül ki, amikor a kapcsolat már helyrehozhatatlanul sérült.

A házasságok stabilitását azonban nemcsak a tettek, hanem a figyelem iránya is meghatározza. A mesterséges intelligencia okozta válás nem elkerülhetetlen végkifejlet.

A tudatos kommunikáció, az offline jelenlét megerősítése és a digitális határok kijelölése segíthet megelőzni a súlyosabb következményeket. Az AI eszközök önmagukban nem ellenségek, de a kontroll nélküli használatuk könnyen alááshatja a házasság alapjait.

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
andover
2026. január 06. 13:16
Amelyik nő egy AI miatt el akar válni, attól jobb is megszabadulni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!