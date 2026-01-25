Állami ismerkedőshow, randiguruk és házasságközvetítők – Kínában egyre több férfi harcol egyre kevesebb nő kegyeiért

ahol a sikeres találatért rózsák, plüssállat meg enyhén diktatórikus házassági felszólítás jár. Vagy azokról a szülőkről, akik hétvégenként az erre rendszeresített parkokban komplett használati utasítással és oda-vissza igényleltárral a kezükben kínálgatják egymásnak a házasulandó korú gyerekeiket.

De talán még ez is jobb megoldásnak látszik, mint amit az elvileg a kevesebb számuk miatt e tekintetben alkuképesebb pozícióban lévő fiatal kínai nők millió tesznek, akik virtuális randijátékokba menekülnek a „mindenféle elvárásokat”, támasztó, pénzben sem dúskáló férfiak elől – „a virtuális barátom legalább mindig meghallgat, dicsér, mellette az lehetek, aki vagyok”, fogalmazza meg valahogy egyikőjük.

A film másik alapkonfliktusa egyébként éppen ez: a végcélt illetően mi a hatékonyabb, ha az ember színleléssel, hazugságokkal, néhány órára lízingelt külsőségekkel megpróbálja „eladni magát”, vagy éppen ellenkezőleg, felvállalva akár a csúnyaságát, bénaságát, bátortalanságát, szegénységét is addig vár, míg nem jön valaki, aki így is megszereti. De hogy szeretné meg, ha annyira jelentéktelen, hogy nem is veszi észre az óriási tömegben? Ki kell tűnni mindenáron,

aminek a legjobb eszköze a WeChat-álomvilág megteremtése

luxushotelekben elkészített képekkel meg cuki huskyk között fotózkodva, a többi kis gyakorlással majd jön magától – mondja erre a mi randigurunk, némileg joggal. Miközben persze neki sem éppen a soha véget nem érő idill felé halad az élete. A nőket szintén randitanácsadással segítő feleségével pont ellentétesen gondolkoznak a siker titkáról; Hao lassan a magánéletbe is átszivárgó, gyermeteg praktikái és állandó „megjátszása” végül a párkapcsolatukat is válságba sodorja.