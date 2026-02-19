Magyarul üzent az óriási csalódás után a kínai színekre váltó Liu Shaoang

Liu Shaoang posztja lavinát indított Kínában
Inspirálónak és szívmelengetőnek nevezik a gesztusát.
„Nem került új érem a gyűjteményembe, de...” – fogalmazott az olimpiai bajnoki gyorskorcsolyázó. Liu Shaoang igyekezett pozitív maradni.
Pocsékul sikerült eddig a milánói téli olimpia Liu Shaoang számára. Az előző ötkarikás játékokon még magyar válogatott szerelésben induló gyorskorcsolyázó 2022-ben jelentette be, hogy kínai színekben folytatja a pályafutását, így most először készülhetett olimpiára az ázsiai ország képviseletében. Testvére, Liu Shaolin Sándor is hasonló utat járt be, de őt ráadásul nem is nevezték a kínai utazó keretbe.
Hiába bíztak benne Kínában, az idei téli olimpián ázsiaiként 4., 6., 6., 7. helyet szerzett a különböző versenyszámokban, és a váltóval is maximum ötödikként zárhat. Egyértelmű csalódás, amely után magyarul is üzent Liu Shaoang.
A harmadik olimpiám. Olimpiai bajnokként érkeztem és olimpiai bajnokként távozom.
Nem került új érem a gyűjteményembe, de az ide vezető út és az emlékek örökre velem maradnak” – fogalmazott Liu Shaoang, aki 2018-ban Phjongcshangban az 5000 méteres váltó tagjaként, 2022-ben Pekingben pedig 500 méteren szerzett olimpiai aranyérmet.
Fotó: MTI/Illyés Tibor