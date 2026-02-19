Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyorskorcsolya Liu Shaoang Kína

Magyarul üzent az óriási csalódás után a kínai színekre váltó Liu Shaoang

2026. február 19. 22:04

„Nem került új érem a gyűjteményembe, de...” – fogalmazott az olimpiai bajnoki gyorskorcsolyázó. Liu Shaoang igyekezett pozitív maradni.

2026. február 19. 22:04
null

Pocsékul sikerült eddig a milánói téli olimpia Liu Shaoang számára. Az előző ötkarikás játékokon még magyar válogatott szerelésben induló gyorskorcsolyázó 2022-ben jelentette be, hogy kínai színekben folytatja a pályafutását, így most először készülhetett olimpiára az ázsiai ország képviseletében. Testvére, Liu Shaolin Sándor is hasonló utat járt be, de őt ráadásul nem is nevezték a kínai utazó keretbe.

LIU Shaoang; LIU Shaolin Sándor
Itt már kínai színekben Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

Liu Shaoangnak nem sikerült jól az idei olimpia

Hiába bíztak benne Kínában, az idei téli olimpián ázsiaiként 4., 6., 6., 7. helyet szerzett a különböző versenyszámokban, és a váltóval is maximum ötödikként zárhat. Egyértelmű csalódás, amely után magyarul is üzent Liu Shaoang.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

A harmadik olimpiám. Olimpiai bajnokként érkeztem és olimpiai bajnokként távozom.

Nem került új érem a gyűjteményembe, de az ide vezető út és az emlékek örökre velem maradnak” – fogalmazott Liu Shaoang, aki 2018-ban Phjongcshangban az 5000 méteres váltó tagjaként, 2022-ben Pekingben pedig 500 méteren szerzett olimpiai aranyérmet.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. február 20. 00:31
Isten nem ver bottal.
Válasz erre
1
0
hlaci83
2026. február 20. 00:18
Itthon imádtuk volna őket, de elbaszták. Vezekeljenek csak ott, ahová mentek. Biztos megérte.
Válasz erre
1
0
Sróf
2026. február 19. 23:32
Biztos kedves gesztus, de azért kicsit kínzó kérdés, hogy magyarul mindezt kiknek üzente.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!