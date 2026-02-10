Sokkoló vallomás az olimpián: élő adásban ismerte be a bronzérmes sílövő, hogy megcsalta a barátnőjét (VIDEÓ)

A milánói–cortinai téli olimpián a férfi sílövők 20 kilométeres, egyéni indításos versenyében bronzérmet szerző Sturla Holm Laegreid nemcsak sportteljesítményével került a figyelem középpontjába. A 28 éves norvég versenyző a norvég köztévé élő adásában meglepő őszinteséggel beszélt magánéleti válságáról, miközben láthatóan könnyeivel küzdött – számolt be róla a Nemzeti Sport.

„Van valaki, akivel meg szerettem volna osztani ezt a sikert, de valószínűleg nem nézi ezt a futamot” – kezdte vallomását Laegreid, majd így folytatta: „Hat hónapja ismertem meg életem szerelmét, aki a legszebb, egyben legcsodálatosabb személy a világon. Három hónapja életem legnagyobb hibáját követtem el azzal, hogy hűtlen voltam hozzá, s erről egy hete számoltam be neki.”