Hírek
Vélemények
Hetilap
sturla holm laegreid videó hűtlenség olimpia

Sokkoló vallomás az olimpián: élő adásban ismerte be a bronzérmes sílövő, hogy megcsalta a barátnőjét (VIDEÓ)

2026. február 10. 21:25

Bizarr jelenet.

2026. február 10. 21:25
A milánói–cortinai téli olimpián a férfi sílövők 20 kilométeres, egyéni indításos versenyében bronzérmet szerző Sturla Holm Laegreid nemcsak sportteljesítményével került a figyelem középpontjába. A 28 éves norvég versenyző a norvég köztévé élő adásában meglepő őszinteséggel beszélt magánéleti válságáról, miközben láthatóan könnyeivel küzdött – számolt be róla a Nemzeti Sport

„Van valaki, akivel meg szerettem volna osztani ezt a sikert, de valószínűleg nem nézi ezt a futamot” – kezdte vallomását Laegreid, majd így folytatta: „Hat hónapja ismertem meg életem szerelmét, aki a legszebb, egyben legcsodálatosabb személy a világon. Három hónapja életem legnagyobb hibáját követtem el azzal, hogy hűtlen voltam hozzá, s erről egy hete számoltam be neki.” 

A sílövő elárulta, hogy a történtek mélyen megviselték, és az elmúlt napokat rendkívül nehéz lelkiállapotban élte meg.

„Ez volt életem legrosszabb hete. Enyém volt az, ami számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleményük, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok” – fogalmazott az olimpikon, aki pályafutása első egyéni olimpiai érmét szerezte meg.

Laegreid később egy sajtótájékoztatón is megerősítette, tudatos döntés volt részéről, hogy a nyilvánosság elé állt a történettel. 

„Az én döntésem volt. (...) Úgy döntöttem, hogy elmondom a világnak, mit tettem”

– mondta, hozzátéve: „Lehet, hogy önző döntés volt ezt nyilatkozni a tévében, de fejben nem vagyok itt.” 

A norvég sílövő hangsúlyozta, reméli, vallomásával nem árnyékolta be Johan-Olav Botn olimpiai aranyérmét, miközben maga továbbra is súlyos belső küzdelmet él meg.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

VeressZoltán
2026. február 10. 23:15
A nők legtöbbjét érzelmileg letarolja az ilyen teátrális, emocionális kiborulás. A csaj megbocsájt.
yalaelnok
2026. február 10. 22:25
egy rakás szar
Csubszi
2026. február 10. 22:22
Bunkó!
Ekrü123
2026. február 10. 22:18
Szóval nem elég, hogy megcsalta "élete szerelmét", hanem még ország-világ előtt meg is alázza...Ha volt halvány esélye, hogy a nő megbocsát, annak most vége.
