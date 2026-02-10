Sokkoló vallomás az olimpián: élő adásban ismerte be a bronzérmes sílövő, hogy megcsalta a barátnőjét (VIDEÓ)

Liu Shaoang magyart vert, nagyot fordult a világ Pekinghez képest
A milánói–cortinai téli olimpián a férfi sílövők 20 kilométeres, egyéni indításos versenyében bronzérmet szerző Sturla Holm Laegreid nemcsak sportteljesítményével került a figyelem középpontjába. A 28 éves norvég versenyző a norvég köztévé élő adásában meglepő őszinteséggel beszélt magánéleti válságáról, miközben láthatóan könnyeivel küzdött – számolt be róla a Nemzeti Sport.
„Van valaki, akivel meg szerettem volna osztani ezt a sikert, de valószínűleg nem nézi ezt a futamot” – kezdte vallomását Laegreid, majd így folytatta: „Hat hónapja ismertem meg életem szerelmét, aki a legszebb, egyben legcsodálatosabb személy a világon. Három hónapja életem legnagyobb hibáját követtem el azzal, hogy hűtlen voltam hozzá, s erről egy hete számoltam be neki.”
A sílövő elárulta, hogy a történtek mélyen megviselték, és az elmúlt napokat rendkívül nehéz lelkiállapotban élte meg.
„Ez volt életem legrosszabb hete. Enyém volt az, ami számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleményük, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok” – fogalmazott az olimpikon, aki pályafutása első egyéni olimpiai érmét szerezte meg.
Laegreid később egy sajtótájékoztatón is megerősítette, tudatos döntés volt részéről, hogy a nyilvánosság elé állt a történettel.
„Az én döntésem volt. (...) Úgy döntöttem, hogy elmondom a világnak, mit tettem”
– mondta, hozzátéve: „Lehet, hogy önző döntés volt ezt nyilatkozni a tévében, de fejben nem vagyok itt.”
A norvég sílövő hangsúlyozta, reméli, vallomásával nem árnyékolta be Johan-Olav Botn olimpiai aranyérmét, miközben maga továbbra is súlyos belső küzdelmet él meg.
