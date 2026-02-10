Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia Liu Shao­ang Milánó-Cortina 2026 Magyarország rövidpályás gyorskorcsolya Kína Nógrádi Bence

Liu Shaoang magyart vert, nagyot fordult a világ Pekinghez képest

2026. február 10. 12:55

Végi Diána Laura kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres selejtezőjében a milánói téli olimpián, ugyanígy járt a vegyes váltónk mellett Nógrádi Bence is a férfi 1000 méteren, csak a dél-koreai születésű Moon Wonjun ünnepelhetett továbbjutást a magyar csapatból. Nógrádit ráadásul korábbi honfitársa, az immár kínai Liu Shaoang győzte le.

2026. február 10. 12:55
null

Végi Diána Laura kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres selejtezőjében a milánói téli olimpia keddi napján. A verseny a férfi 1000 méter selejtezőjével folytatódott, melyben Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun volt érdekelt a magyar csapatból. Nógrádi a harmadik futamban a győztes Liu Shaoang mögött a negyedik lett és nem jutott tovább, míg Wonjun az ötödikben harmadik lett, de idejével kvalifikálta magát a csütörtöki negyeddöntőbe – számolt be róla a Nemzeti Sport.

 

Liu Shaoang már Kína sikeréért hajt

A sportnapilap tudósítása szerint a honosított versenyzőnk remekül ment, akinek a futamában ott volt a világ talán jelenlegi legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázója, a kanadai William Dandjinou is, akit sokáig követett, majd az utolsó körben a dél-koreai Sin Dong Min ugyan megelőzte, ám gyors volt ez az ezer méter, így 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

a magyar színeket képviselő Moon Wonjun az időeredményének köszönhetően továbbment a csütörtöki negyeddöntőbe.

A külső, legelőnytelenebb négyes rajthelyén Végi ugyanakkor nem tudott változtatni a startnál, negyedikként fordult az első kanyarba. Másfél kör után kissé le is szakadt riválisaitól, így 44.164 másodperces idejével negyedikként haladt át a célvonalon. Az első Poutsma és a második Brunelle mellett időeredményével még Fan is a negyeddöntőbe jutott.

Az ötkarikás játékokon másodszor szereplő és ezúttal magyar zászlóvivő Nógrádi is igencsak nehéz feladat előtt állt a közel telt házas Forum di Milánóban, ugyanis a négy éve ezen a távon magyarként bronzérmes, de már a kínai színeket képviselő Liu Shaoanggal és az idén Eb-bronzérmes olasz Thomas Nadalinivel is meg kellett küzdenie, ráadásul a harmadik ellenfél, a japán Mijata Sogo is erősnek ígérkezett. 

Ezt is ajánljuk a témában

Liu Shaoang, Nógrádi Bence
Liu Shaoang (piros feketében) egykori honfitársát, Nógrádi Bencét legyőzve jutott negyeddöntőbe 1000 méteren

Az FTC sportolója a kvartett végére sorolt be, eleinte japán, kínai, olasz, magyar sorrendben „vonatoztak”. 

A hajrához közeledve előbb Liu Shaoang, majd Nadalini is megelőzte Mijatát, így a papírformának megfelelő sorrend alakult ki a futamban. 

Nógrádi egy pillanatra sem szakadt le, de előzési lehetősége igazán egyszer sem volt

– teszi hozzá a Magyar Távirati Iroda (MTI). 

 

Ami pedig a mieink keddi szereplését illeti, Pónya Sára 79. lett a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjében. 26 éves honfitársunk 4:24.13 perc alatt teljesítette az 1,6 kilométeres távot, ezzel tíz riválisát tudta megelőzni. A férfiaknál a 30 esztendős Büki Ádám a 90. helyen végzett 4:02.02 perces idejével, amellyel öt ellenfelét utasította maga mögé.

Később a negyeddöntőben kiesett a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállítású magyar vegyes váltó rövidpályás gyorskorcsolyában a milánói téli olimpián.

A mieink négy éve ugyan bronzérmet nyertek ebben a számban, csakhogy azóta nagyot fordult a világ, az akkori csapatból 

  • az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang már kínai színekben versenyez, 
  • az Eb-győztes Jászapáti Petra térdszalagszakadása miatt lemaradt a mostani ötkarikás játékokról, 
  • Kónya Zsófia pedig nem jutott ki. 

Ennek fényében az új csapattól már az is szép teljesítmény lett volna, ha a negyeddöntőből továbbjut. Erre viszonylag kevés esély volt egy olyan futamból, melyben az aranyesélyes holland és olasz négyes mellett a lengyel kvartett is szerepelt. 

Liu Shaoang, Nógrádi Bence, Moon Wonjun
Moon Wonjun (középen, elöl) továbbjutást ünnepelhetett

Végi rögtön az első futása során lemaradt a másik három csapatról, később az olaszok és a hollandok a lengyeleket is leszakították, s bár a magyarok a 2000 méteres táv végén közelítettek a harmadik helyhez, előzési pozícióba végül már nem kerültek, így negyedikként kiestek.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotók: MTI/Illyés Tibor

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Öreg Palóc
2026. február 10. 14:51
Ne legyetek már ennyire pitiáner firkászok az indexnél. Ilyen címmel, hogy "magyart vert" (!!!) csak mégjobban lejáratjátok magatokat.
Válasz erre
3
1
csalodtamafideszben
2026. február 10. 14:19
LOL
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!