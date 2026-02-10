Liu Shaoang magyart vert, nagyot fordult a világ Pekinghez képest

Végi Diána Laura kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres selejtezőjében a milánói téli olimpia keddi napján. A verseny a férfi 1000 méter selejtezőjével folytatódott, melyben Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun volt érdekelt a magyar csapatból. Nógrádi a harmadik futamban a győztes Liu Shaoang mögött a negyedik lett és nem jutott tovább, míg Wonjun az ötödikben harmadik lett, de idejével kvalifikálta magát a csütörtöki negyeddöntőbe – számolt be róla a Nemzeti Sport.

Liu Shaoang már Kína sikeréért hajt

A sportnapilap tudósítása szerint a honosított versenyzőnk remekül ment, akinek a futamában ott volt a világ talán jelenlegi legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázója, a kanadai William Dandjinou is, akit sokáig követett, majd az utolsó körben a dél-koreai Sin Dong Min ugyan megelőzte, ám gyors volt ez az ezer méter, így