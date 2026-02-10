Liu Shaoang magyart vert, nagyot fordult a világ Pekinghez képest

Liu Shaoang posztja lavinát indított Kínában
Inspirálónak és szívmelengetőnek nevezik a gesztusát.
Végi Diána Laura kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres selejtezőjében a milánói téli olimpián, ugyanígy járt a vegyes váltónk mellett Nógrádi Bence is a férfi 1000 méteren, csak a dél-koreai születésű Moon Wonjun ünnepelhetett továbbjutást a magyar csapatból. Nógrádit ráadásul korábbi honfitársa, az immár kínai Liu Shaoang győzte le.
Végi Diána Laura kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres selejtezőjében a milánói téli olimpia keddi napján. A verseny a férfi 1000 méter selejtezőjével folytatódott, melyben Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun volt érdekelt a magyar csapatból. Nógrádi a harmadik futamban a győztes Liu Shaoang mögött a negyedik lett és nem jutott tovább, míg Wonjun az ötödikben harmadik lett, de idejével kvalifikálta magát a csütörtöki negyeddöntőbe – számolt be róla a Nemzeti Sport.
A sportnapilap tudósítása szerint a honosított versenyzőnk remekül ment, akinek a futamában ott volt a világ talán jelenlegi legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázója, a kanadai William Dandjinou is, akit sokáig követett, majd az utolsó körben a dél-koreai Sin Dong Min ugyan megelőzte, ám gyors volt ez az ezer méter, így
a magyar színeket képviselő Moon Wonjun az időeredményének köszönhetően továbbment a csütörtöki negyeddöntőbe.
A külső, legelőnytelenebb négyes rajthelyén Végi ugyanakkor nem tudott változtatni a startnál, negyedikként fordult az első kanyarba. Másfél kör után kissé le is szakadt riválisaitól, így 44.164 másodperces idejével negyedikként haladt át a célvonalon. Az első Poutsma és a második Brunelle mellett időeredményével még Fan is a negyeddöntőbe jutott.
Az ötkarikás játékokon másodszor szereplő és ezúttal magyar zászlóvivő Nógrádi is igencsak nehéz feladat előtt állt a közel telt házas Forum di Milánóban, ugyanis a négy éve ezen a távon magyarként bronzérmes, de már a kínai színeket képviselő Liu Shaoanggal és az idén Eb-bronzérmes olasz Thomas Nadalinivel is meg kellett küzdenie, ráadásul a harmadik ellenfél, a japán Mijata Sogo is erősnek ígérkezett.
Az FTC sportolója a kvartett végére sorolt be, eleinte japán, kínai, olasz, magyar sorrendben „vonatoztak”.
A hajrához közeledve előbb Liu Shaoang, majd Nadalini is megelőzte Mijatát, így a papírformának megfelelő sorrend alakult ki a futamban.
Nógrádi egy pillanatra sem szakadt le, de előzési lehetősége igazán egyszer sem volt
– teszi hozzá a Magyar Távirati Iroda (MTI).
Ami pedig a mieink keddi szereplését illeti, Pónya Sára 79. lett a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjében. 26 éves honfitársunk 4:24.13 perc alatt teljesítette az 1,6 kilométeres távot, ezzel tíz riválisát tudta megelőzni. A férfiaknál a 30 esztendős Büki Ádám a 90. helyen végzett 4:02.02 perces idejével, amellyel öt ellenfelét utasította maga mögé.
Később a negyeddöntőben kiesett a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállítású magyar vegyes váltó rövidpályás gyorskorcsolyában a milánói téli olimpián.
A mieink négy éve ugyan bronzérmet nyertek ebben a számban, csakhogy azóta nagyot fordult a világ, az akkori csapatból
Ennek fényében az új csapattól már az is szép teljesítmény lett volna, ha a negyeddöntőből továbbjut. Erre viszonylag kevés esély volt egy olyan futamból, melyben az aranyesélyes holland és olasz négyes mellett a lengyel kvartett is szerepelt.
Végi rögtön az első futása során lemaradt a másik három csapatról, később az olaszok és a hollandok a lengyeleket is leszakították, s bár a magyarok a 2000 méteres táv végén közelítettek a harmadik helyhez, előzési pozícióba végül már nem kerültek, így negyedikként kiestek.
Szombaton elrajtol a milánói–cortinai téli olimpia. A tizenöt fős magyar küldöttség gerincét a rövid pályás gyorskorcsolyázók adják, a szakág alapvető változásokon ment át a pekingi játékokhoz képest. Bánhidi Ákos szövetségi kapitánnyal szóba került a Liu fivérek távozása is.
