Meg kell érteni, hogy Magyarország nem Kína vagy Kanada, ahol tízezrek űzik ezt a sportágat – Bánhidi Ákos a Mandinernek

A 2026-OS MAGYAR TÉLI OLIMPIAI CSAPAT Alpesi sí: Tóth Zita (Vasas), Úry Bálint (Fullsport) Műkorcsolya: Pavlova Marija (Ferencváros), Szvjatcsenko Alekszej (Ferencváros) Gyorskorcsolya: Kim Min Szok (Ferencváros) Rövid pályás gyorskorcsolya: Mun Von Dzsun (Ferencváros), Major Dominik (Ferencváros), Nógrádi Bence (Ferencváros), Somodi Maja (Szeged), Tiborcz Dániel (Ferencváros), Végi Diána Laura (Ferencváros) Sífutás: Büki Ádám (Miskolci Honvéd), Kónya Ádám (Veszprém), Laczkó Lara Vanda (Fullsport), Pónya Sára (Honvéd Zalka)

Az idei játékokra utazó gyorskorcsolyacsapatunk merőben más, mint a négy évvel ezelőtti. Kell-e hangsúlyt fektetni arra, hogy felkészítsék őket a speciális környezetre, hangulatra?

Fiatal csapattal utazunk, igyekszünk nem túlmisztifikálni ezt a részét. A jó eredménynek, a meglepetésnek az az alapfeltétele, hogy a srácok nem csinálják össze magukat attól, hogy a palánkra most az lesz odaírva: olimpiai játékok. Nyilván más lenne a történet, ha még mindig velünk lennének a Liu fivérek – akik egyéniben is éremesélyesek –, akkor jobban rámennénk a pszichológiai részre, bármennyire profik is. Így a fiataloknak megvan az a könnyebbségük, hogy úgy foghatják fel, ez is csupán egy verseny, csak épp négyévente rendezik.