Térképen Európa legnagyobb környezeti botránya: irigykedve néznek nyugaton Magyarországra

2026. január 06. 10:44

Sebestyén Géza rávilágított, hogy ezek az anyagok gyakorlatilag nem bomlanak le sem a természetben, sem az emberi szervezetben.

2026. január 06. 10:44
null

Amit ezen a térképen látsz, az Európa egyik legnagyobb, legcsendesebb környezeti botránya, az úgynevezett „örök vegyszerek”, vagyis a PFAS-ok eloszlása – így indította legújabb bejegyzését Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Sebestyén Géza rávilágított, hogy a PFAS (ún: per- és polifluorozott alkil anyagok) különösen veszélyesek, mert a szén–fluor kötés az egyik legerősebb a kémiában. 

Ezek az anyagok gyakorlatilag nem bomlanak le sem a természetben, sem az emberi szervezetben”

 – emelte ki az MCC műhelyvezetője, majd hozzátette: „Ha egyszer kijutnak a környezetbe, ott is maradnak, vízben, talajban, élővilágban, emberben. Innen a »forever chemical« név.”

Sebestyén Géza hangsúlyozta, hogy a mellékelt térképen látható sötét foltok nem véletlenek, ugyanis jól látszik, hogy Nyugat-Európa ipari zónái, vegyipari központok, repterek, katonai és tűzoltó bázisok környéke a legszennyezettebb.

Kép forrása: Facebook/Sebestyén Géza

Magyarország ezen a térképen világos. Nem azért, mert szerencsések vagyunk, hanem mert kevésbé vagyunk PFAS-termelők. A hazai kibocsátás alacsony”

 – mutatott rá a műhelyvezető, majd elmondta, hogy a PFAS-ok jelentős része nem nálunk keletkezik, hanem érkezik. „Főként a Dunán keresztül, felülről lefelé, iparosodott országokból „importáljuk” ezeket az örök vegyszereket” – tette hozzá Sebestyén Géza.

A műhelyvezető azt is kiemelte, hogy ezek az anyagok előfordulnak tapadásmentes edényekben, vízlepergető ruhákban, tűzoltó habokban, zsírálló élelmiszer-csomagolásban, kozmetikumokban és ipari termékekben. „A tudomány pedig egyre több kockázatra figyelmeztet. Daganatos betegségek, immunrendszeri gyengülés, hormonális zavarok, termékenységi és fejlődési problémák már nagyon alacsony koncentrációknál is” – sorolta végül Sebestyén Géza.

Nyitókép forrása: Ferenc ISZA / AFP 

Összesen 24 komment

salátás
2026. január 06. 13:04
nuevoreynuevaleycint04 2026. január 06. 11:23 15 ev 2/3 utan ez hogyismondjamcsak EDESKEVES ------- ezt nem egy ezernevű kommentszar fogja eldönteni, hanem áprilisban a választók :))))
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 06. 11:37 Szerkesztve
cint04 2026. január 06. 11:19 Amikor be akarja tiltani a junk foodot a hozzád hasonló tiszás gyilkosok"" "Ember" téged honnan a bánatos faszból kukázott össze a fidesz? 🤦‍♂️🤣Nálatok alapfeltétel ,hogy degeneráltak legyetek?Betiltja a tisza a sültkrumlidat?😁😁😁A FAJTÁD TELJESEN ELMEBAJOS.🤦‍♂️😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Válasz erre
1
2
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 06. 11:28 Szerkesztve
cint04 2026. január 06. 11:19 nuevoreynuevaley - Egy kerdes: Miert Mo-n a legalacsonyabb a varhato elettartam, vezetunk minden civilizacios betegsegben az EUban, rakban, diabeteszben, akarmiben, ha """" A rossz egészségügyi helyzet azért - te utolsó fideszes nyomorult, mert a mocskos orbán kormány gyilkolja az embereket, az elmút 15 évben."" 2020 eleje óta több mint 770 esetben függesztettek fel vagy zártak be ideiglenesen vagy véglegesen kórházi osztályokat, elsősorban orvos- és szakdolgozóhiány miatt. Csak 2021 és 2025 között több mint 700 osztály szűnt meg vagy szünetelt. Ágyszámok csökkenése: Az elmúlt 15 évben közel 10 000-rel csökkent a használható kórházi ágyak száma az országban. "👏👏👏 Látod szemét libsi a tisza miatt 😁😁😁😁😁🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Hóha kispacsirta, de indulatos lettél ,de van igazságtartalma a mondandódnak.👏👏👏👏
Válasz erre
2
1
cint04
2026. január 06. 11:19
nuevoreynuevaley - Egy kerdes: Miert Mo-n a legalacsonyabb a varhato elettartam, vezetunk minden civilizacios betegsegben az EUban, rakban, diabeteszben, akarmiben, ha """" A rossz egészségügyi helyzet azért - te utolsó tiszás nyomorult, mert a mocskos kommunista haverjaid gyilkolták az embereket. A bajuszos tetü a vörös pufajkás horn alatt fizetőssé tette a az fogászati kezeléseket. Ezért a fogorvos lobby leszopta őket, de a kovetkezményei jó láthatóak, te demagóg agyhalott. Leépítettétek az egészségügyet tömegével zártátok be a korházakat. Amikor a fidesz kormány a drogok ellen lép fel ti óbégattok és obstruáltok Amikor a mindennapi testnevelést akarja akkor fasizmust emleget a fajtád Amikor be akarja tiltani a junk foodot a hozzád hasonló tiszás gyilkosok a rohadt jogaikat meg a szabad kereskedelmet emlegetik Elmész a nénikédbe te nyomorult.
Válasz erre
6
3
