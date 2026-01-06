Térképen Európa legnagyobb környezeti botránya: irigykedve néznek nyugaton Magyarországra

Az Eurostat diagramja tisztázta: Magyarország kenterbe veri Romániát az egyik legfontosabb mutatóban
Sebestyén Géza rávilágított, hogy ezek az anyagok gyakorlatilag nem bomlanak le sem a természetben, sem az emberi szervezetben.
Amit ezen a térképen látsz, az Európa egyik legnagyobb, legcsendesebb környezeti botránya, az úgynevezett „örök vegyszerek”, vagyis a PFAS-ok eloszlása – így indította legújabb bejegyzését Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Sebestyén Géza rávilágított, hogy a PFAS (ún: per- és polifluorozott alkil anyagok) különösen veszélyesek, mert a szén–fluor kötés az egyik legerősebb a kémiában.
Ezek az anyagok gyakorlatilag nem bomlanak le sem a természetben, sem az emberi szervezetben”
– emelte ki az MCC műhelyvezetője, majd hozzátette: „Ha egyszer kijutnak a környezetbe, ott is maradnak, vízben, talajban, élővilágban, emberben. Innen a »forever chemical« név.”
Sebestyén Géza hangsúlyozta, hogy a mellékelt térképen látható sötét foltok nem véletlenek, ugyanis jól látszik, hogy Nyugat-Európa ipari zónái, vegyipari központok, repterek, katonai és tűzoltó bázisok környéke a legszennyezettebb.
Magyarország ezen a térképen világos. Nem azért, mert szerencsések vagyunk, hanem mert kevésbé vagyunk PFAS-termelők. A hazai kibocsátás alacsony”
– mutatott rá a műhelyvezető, majd elmondta, hogy a PFAS-ok jelentős része nem nálunk keletkezik, hanem érkezik. „Főként a Dunán keresztül, felülről lefelé, iparosodott országokból „importáljuk” ezeket az örök vegyszereket” – tette hozzá Sebestyén Géza.
A műhelyvezető azt is kiemelte, hogy ezek az anyagok előfordulnak tapadásmentes edényekben, vízlepergető ruhákban, tűzoltó habokban, zsírálló élelmiszer-csomagolásban, kozmetikumokban és ipari termékekben. „A tudomány pedig egyre több kockázatra figyelmeztet. Daganatos betegségek, immunrendszeri gyengülés, hormonális zavarok, termékenységi és fejlődési problémák már nagyon alacsony koncentrációknál is” – sorolta végül Sebestyén Géza.
