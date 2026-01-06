Térképen Európa legnagyobb környezeti botránya: irigykedve néznek nyugaton Magyarországra

Amit ezen a térképen látsz, az Európa egyik legnagyobb, legcsendesebb környezeti botránya, az úgynevezett „örök vegyszerek”, vagyis a PFAS-ok eloszlása – így indította legújabb bejegyzését Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Sebestyén Géza rávilágított, hogy a PFAS (ún: per- és polifluorozott alkil anyagok) különösen veszélyesek, mert a szén–fluor kötés az egyik legerősebb a kémiában.