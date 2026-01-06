Nekiestek Orbán Viktor sajtótájékoztatója utána kormányellenes redditezők az ellenzéki médiának
Nem értik, miért nem tudnak visszakérdezni.
Gyerekek, egy kis munkát, kreativitást, energiát tegyetek már bele a melóba, mert ez már nekem kellemtelen.
„Orbán az a fickó, aki már 2012-ben is el volt fáradva.
Köszi!”
Nyitókép forrása: Facebook/Apáti Bence