Orbán az a fickó, aki már 2012-ben is el volt fáradva

2026. január 06. 11:05

Gyerekek, egy kis munkát, kreativitást, energiát tegyetek már bele a melóba, mert ez már nekem kellemtelen.

Apáti Bence
Apáti Bence
Orbán az a fickó, aki már 2012-ben is el volt fáradva.

Köszi!”

Nyitókép forrása: Facebook/Apáti Bence 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
balbako_
2026. január 06. 13:21
A petyhüdt, lottyadt európai politikai elit irigyen nézi Orbán elképesztő energiáit. Amúgy egyetlen napi programjától az összes ballib újságíró szanatóriumba kerülne hetekig.
Hangillat
2026. január 06. 13:21 Szerkesztve
Azon fáradozik, hogy fáradság legyen, ne fáradtság.. M.Agyar, a folyami ember, holtágfáradtság állapotában leledzik (?)
lemez
2026. január 06. 12:19
Ha fáradt lenne azon sem csodálkoznék2010-ben mikor átvette ezt az eladósodott kifosztott országot 2 millio munkanélkülivel bizony eröt érzett magában.De rögtön jöttek a komcsi ellenségek nemhogy az ország rendbetételéért segitettek volna,elkezdödtek a brüsszeli feljelentgetések.Megmondta gyurcsány ,amiért biróság elé vitte a komcsi rablókat az ö szlogenjük Orbán lop.Ezt annyiszor elmondták mimdenütt hogy belerögzült az emberekbe és máig tart.Hiába mondjuk az adósságok visszafizetését amit ök csinàltak 1 millio munkahely béremelések felújitások.Orbán lop.Én m!r nem csinálnám belefáradtam volna.De neki kitartást kivánok.Érdekúnkben.
Giszdúr
2026. január 06. 11:54
Az is vicces, hogy most, amikor Orbán két nemzetközi tárgyalás között a "farkasalvásról" beszélt, a HVG hosszú cikket szentelt annak, hogy milyen veszélyes a kevés alvás. Azon viszont nem akadnak fenn, hogy Magyar Péter elmondása szerint (és az éjszakai kommentjei alapján) folyamatosan alig alszik, pedig ő a munkahelyére se jár be.
