Kiszivárgott: most már biztosan nem tartják meg a várva várt választásokat a háborúban álló országban

Az elnök felvázolta, hogy kormánya segíthet az amerikai olajvállalatoknak a venezuelai energia-infrastruktúra újjáépítésében, ami szerinte alig másfél évbe telhet. Trump hozzátette: mindez rengeteg pénzbe fog kerülni, de szerinte akár rövidebb idő is elegendő lesz a megvalósításra, és a kormány támogatni fogja az olajcégeket ebben.

Az elnök leszögezte, hogy az Egyesült Államok nem Venezuelával áll háborúban, hanem a kábítószer-kereskedőkkel.

Hétfőn Maduro, akit New Yorkban kábítószer-terrorizmussal és kokainimporttal kapcsolatos összeesküvésben való részvétellel vádoltak meg, tagadta bűnösségét a bíróság előtt, és kijelentette, hogy továbbra is ő vezeti az országot, annak ellenére, hogy Delcy Rodríguez alelnök hétfőn ügyvivő elnökként tett esküt.

Trump szerint Rodríguez együttműködik az amerikai hatóságokkal. Az elnök vasárnap este már bejelentette, hogy Amerika „irányítja” Venezuelát, és egyelőre szüksége van Rodríguezre, hogy „teljes hozzáférést” biztosítson az Egyesült Államoknak, különösen a Venezuela olajkészleteihez való hozzáférésben.

Rodriguez két napja nyilvános megszólalásaiban Maduro és felesége, Cilia Flores „azonnali szabadon bocsátását” követelte, és Madurót továbbra is „Venezuela egyetlen elnökének” nevezte, az Egyesült Államok beavatkozását pedig „barbár támadásnak” bélyegezte.