Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia Amerika Venezuela egyesült államok donald trump választás

Kiszivárgott: most már biztosan nem tartják meg a várva várt választásokat a háborúban álló országban

2026. január 06. 10:02

Most döbbent rá Trump a szomorú igazságra.

2026. január 06. 10:02
null

A következő 30 napban nem tartanak választásokat Venezuelában – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök.

Először rendbe kell tennünk az országot. Nem lehet választásokat tartani.

Az embereknek módjuk sincs szavazni” – mondta Trump az NBC Newsnak adott interjúban két nappal az után, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, és New Yorkba szállították őket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Trump az interjúban az amerikaiak venezuelai beavatkozását felügyelő csapat néhány fontos tagját, köztük Marco Rubio külügyminisztert, Pete Hegseth hadügyminisztert, Stephen Miller elnöki politikai tanácsadót és JD Vance alelnököt is megnevezte.

Az elnök felvázolta, hogy kormánya segíthet az amerikai olajvállalatoknak a venezuelai energia-infrastruktúra újjáépítésében, ami szerinte alig másfél évbe telhet. Trump hozzátette: mindez rengeteg pénzbe fog kerülni, de szerinte akár rövidebb idő is elegendő lesz a megvalósításra, és a kormány támogatni fogja az olajcégeket ebben.

Az elnök leszögezte, hogy az Egyesült Államok nem Venezuelával áll háborúban, hanem a kábítószer-kereskedőkkel.

Hétfőn Maduro, akit New Yorkban kábítószer-terrorizmussal és kokainimporttal kapcsolatos összeesküvésben való részvétellel vádoltak meg, tagadta bűnösségét a bíróság előtt, és kijelentette, hogy továbbra is ő vezeti az országot, annak ellenére, hogy Delcy Rodríguez alelnök hétfőn ügyvivő elnökként tett esküt.

Trump szerint Rodríguez együttműködik az amerikai hatóságokkal. Az elnök vasárnap este már bejelentette, hogy Amerika „irányítja” Venezuelát, és egyelőre szüksége van Rodríguezre, hogy „teljes hozzáférést” biztosítson az Egyesült Államoknak, különösen a Venezuela olajkészleteihez való hozzáférésben.

Rodriguez két napja nyilvános megszólalásaiban Maduro és felesége, Cilia Flores „azonnali szabadon bocsátását” követelte, és Madurót továbbra is „Venezuela egyetlen elnökének” nevezte, az Egyesült Államok beavatkozását pedig „barbár támadásnak” bélyegezte.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!