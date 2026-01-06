Elhunyt Tarr Béla

Tarr Béla, a nemzetközi hírű magyar filmrendező, aki a magyar filmművészet meghatározó alakjává vált, életének 70. évében hunyt el – írja az Index.

Tarr Béla amatőrként kezdett filmezéssel foglalkozni. 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981–1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött.