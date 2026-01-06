„Nehezebb helyzetben van-e a Fidesz, mint 2022 elején?” – helyretette az elemző a tiszásokat tüzelő reménykufárokat (VIDEÓ)

Az elemző hangsúlyozta a kormány jóléti intézkedéseinek fontosságát is. Hangsúlyozta, hogy most fogják kiutalni a megemelt nyugdíjakat és a tizenharmadik havi nyugdíjat, idén még több anya lesz szja-mentes, amelynek köszönhetően szintén több százezres összegek jelennek meg a családi számlákon pluszban.

Deák Dániel szerint ezek az összegek a 2022-es jóléti intézkedésekéhez hasonló mértékűek és fontos hatásuk lesz a választás szempontjából. A szakértő szerint ez már most meglátszik, hiszen

a konjunktúra érzet a GKI és a Századvég szerint is javuló tendenciát mutat.

Az elemző azt is elmesélte, hogy amikor a brüsszeli EU-csúcson arról kérdezte a kormánypártok kampáncsapatában dolgozókat, mennyire aggódnak, azt a választ kapta, hogy semennyire.