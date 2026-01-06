Ft
deák dániel horn gábor fidesz publicus választás

„Nehezebb helyzetben van-e a Fidesz, mint 2022 elején?” – helyretette az elemző a tiszásokat tüzelő reménykufárokat (VIDEÓ)

2026. január 06. 10:17

Deák Dániel szerint árulkodó, hogy már a Publicusnál is nemrég azt mérték: a választók többsége a Fidesz győzelmére számít.

2026. január 06. 10:17
null

Nehezebb helyzetben van-e a Fidesz, mint 2022 elején? – erre a kérdésre keresték a választ az ÖT podcastjébe meghívott szakértők, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Deák Dániel a vitában úgy vélekedett, most fog csak indulni az igazi kampány, a következő időszakban pedig azt lesz érdemes figyelni, milyen tendenciát mutatnak a közvélemény-kutatások eredményei. Az elemző szerint az például árulkodó lesz, ha az ellenzéki kutatók szerint a Tisza előnye elkezd apadni a kormánypártokéhoz képest.

Deák Dániel rámutatott, 

ez a tendencia egyébként már több ellenzéki kutatónál el is indult. A Publicusnál például nemrég azt mérték, hogy a választók többsége a Fidesz győzelmére számít.

Az elemző hangsúlyozta a kormány jóléti intézkedéseinek fontosságát is. Hangsúlyozta, hogy most fogják kiutalni a megemelt nyugdíjakat és a tizenharmadik havi nyugdíjat, idén még több anya lesz szja-mentes, amelynek köszönhetően szintén több százezres összegek jelennek meg a családi számlákon pluszban.

Deák Dániel szerint ezek az összegek a 2022-es jóléti intézkedésekéhez hasonló mértékűek és fontos hatásuk lesz a választás szempontjából. A szakértő szerint ez már most meglátszik, hiszen 

a konjunktúra érzet a GKI és a Századvég szerint is javuló tendenciát mutat.

Az elemző azt is elmesélte, hogy amikor a brüsszeli EU-csúcson arról kérdezte a kormánypártok kampáncsapatában dolgozókat, mennyire aggódnak, azt a választ kapta, hogy semennyire.

Az egyéni körzetben készült felmérések és a Fidesz belső mérései is Fidesz-előnyről árulkodnak. Most az a céljuk, hogy ez az előny egy meggyőző előny legyen, tehát ne egy szoros küzdelemről legyen szó, illetve hogy a mozgósítás sikeres legyen” 

– fogalmazott Deák Dániel.

A teljes vitát itt tudja megnézni:

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

