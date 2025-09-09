„Legyen újra miénk a Grund!” – üzenték miközben zengett a Nélküled (VIDEÓ)

Szoboszlai a Mandinernek: Végre eljött az ideje, hogy gyerekkori példaképem, Ronaldo ellen játsszak (VIDEÓ)
Ez lesz a futballtörténelem első Szoboszlai–Ronaldo csatája.
Kitettek magukért a magyar válogatott szurkolói. Világszínvonalú koreográfiával biztatták a csapatot.
Ahogy minden hazai pályán játszott válogatott meccs előtt, most is közösen énekelték a Puskás Arénát megtöltő szurkolók az Ismerős arcok Nélküled című dalát.
Az éneklést ezúttal egy – a kapu mögött helyet foglaló szurkolók felett – magasra emelt molinó is színesítette.
A koreográfia ezúttal a Pál utcai fiúkat ábrázolta. A nagy képet egy felirat is kísérte: „Legyen újra a miénk a Grund!”.
A ma esti mérkőzésen a szurkolók segítségére is nagy szükség lesz; ezzel a megmozdulással nagyon erős biztatást küldtek a pályára lépő magyar válogatottnak. Az ellenfél, Portugália csapata, nagy nevekkel teszi magát a világ egyik legerősebb válogatottjává — köztük a legenda, Cristiano Ronaldo is, akiről Szoboszlai Dominik elmondta, hogy élete egyik nagy álma válik valóra azzal, hogy példaképe ellen léphet pályára.
