Puskás Aréna Cristiano Ronaldo Portugália Szoboszlai Dominik

„Legyen újra miénk a Grund!” – üzenték miközben zengett a Nélküled (VIDEÓ)

2025. szeptember 09. 21:15

Kitettek magukért a magyar válogatott szurkolói. Világszínvonalú koreográfiával biztatták a csapatot.

2025. szeptember 09. 21:15
null

Ahogy minden hazai pályán játszott válogatott meccs előtt, most is közösen énekelték a Puskás Arénát megtöltő szurkolók az Ismerős arcok Nélküled című dalát. 

Az éneklést ezúttal egy – a kapu mögött helyet foglaló szurkolók felett – magasra emelt molinó is színesítette.

A koreográfia ezúttal a Pál utcai fiúkat ábrázolta. A nagy képet egy felirat is kísérte: „Legyen újra a miénk a Grund!”.

A szurkolók molinója.

A ma esti mérkőzésen a szurkolók segítségére is nagy szükség lesz; ezzel a megmozdulással nagyon erős biztatást küldtek a pályára lépő magyar válogatottnak. Az ellenfél, Portugália csapata, nagy nevekkel teszi magát a világ egyik legerősebb válogatottjává — köztük a legenda, Cristiano Ronaldo is, akiről Szoboszlai Dominik elmondta, hogy élete egyik nagy álma válik valóra azzal, hogy példaképe ellen léphet pályára.

Nyitókép: képernyőkép / MTV

***

 

