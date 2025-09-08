Ft
Marco Rossi magyar válogatott Szoboszlai Dominik

Szoboszlai a Mandinernek: Végre eljött az ideje, hogy gyerekkori példaképem, Ronaldo ellen játsszak (VIDEÓ)

2025. szeptember 08. 13:49

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik nagyon várja már, hogy gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen játszhasson kedd este a Puskás Arénában. Szoboszlai mellett Marco Rossi szövetségi kapitány is beszélt a portugálok elleni világbajnoki selejtezőről.

2025. szeptember 08. 13:49
null
Nagy-Pál Tamás

Az írek elleni drámai, 2–2-es döntetlen után Portugáliát fogadja kedd este a Puskás Arénában a magyar labdarúgó-válogatott. A mérkőzést felvezető hétfői sajtótájékoztatón a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik képviselte a mieinket, és többek között arról is beszélt, hogy mi lesz az elvárás a világbajnoki selejtezőn.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik példaképe Cristiano Ronaldo / Fotó: MTI/Purger Tamás

„A részemről az, hogy mindenki tegye ki szívét-lelkét a pályára, így büszkén jöhessünk le onnan az eredménytől függetlenül. A célom és az álmom természetesen az, hogy kijussunk a vb-re vagy legalább játszhassunk pótselejtezőt. A portugálok ellen harcolni és futni kell, ameddig csak bírunk, mert még előttünk járnak, de a küzdés és az akarás döntő lehet.”

Megkérdezték arról is, játszott-e már korábban akkora játékvezetői ellenszélben, mint szombaton Dublinban.

„Néhányszor már igen, de ez kiemelkedett mind közül. Ezzel egyébként már nem tudunk mit kezdeni, ha idegeskedünk, akkor sem fog máshogy fújni. Olyan teljesítményt kellett nyújtanunk legközelebb, hogy kettővel kevesebben is fel tudjunk venni a versenyt.”

És hogy mit szólna, ha a második meccsük is döntetlenre végződne?

Azonnal aláírnám az ikszet! Persze, hogy kiegyeznék vele a portugálok ellen, de szerintem mindenki más is…”

Miután a Liverpool legutóbbi két bajnokiján jobbhátvédet játszott, nem is akárhogyan, szóba került, hol érzi a legjobban magát a pályán.

„A középpályán. De abban a pozícióban lépek pályára, ahová Liverpoolban raknak, és ha a válogatott főnöke is úgy dönt, hogy valami más pozíciót szeretne nekem kitalálni, akkor leülünk és megbeszéljük. Komfortosan viszont inkább a középpályán érzem magam.”

Szoboszlai és a régmúlt

A közösségi médiában elterjedt egy fotó, miszerint Szoboszlai napra pontosan 16 évvel ezelőtt, 8 esztendős korában játékoskísérő volt még a régi Puskás-stadionban a portugálok elleni mérkőzésen.

„Pont ma láttam én is az interneten a képet. Megvan még a fejemben, ahogy ott állok mellettük, most meg velük szemben leszek, biztosan más lesz.”

A Mandiner arról kérdezte Szoboszlait: ott van-e a fejében, hogy pályafutása során először fog pályára lépni példaképe, Cristiano Ronaldo ellen.

Játszottam már nagyon nagy játékosok ellen, de Ronaldo ellen még soha. Gyerekkorom óta a példaképen, végre ennek is eljött az ideje! Reméljük, pozitívan fog elsülni.”

Ezután Marco Rossi szövetségi kapitány következett, aki azzal kezdte, az írek elleni bírói döntések a portugálok ellen is éreztetni fogják hatásukat, hiszen

  • Sallai Roland a piros lapja miatt lesz eltiltva,
  • Szoboszlai Dominikot, Varga Barnabást, Szalai Attilát, Dibusz Dénest és Tóth Barnát pedig eltiltás fenyegeti, ha kapnak egy sárgát kedden.

A játékvezetőknek meg kellene érteniük azt, hogy mi forog kockán egy ilyen mérkőzésen, mérlegelniük kellene az adott pillanatokban a döntéseiket, mert a jövőbeli meccseket is befolyásolhatják.

Nekünk az a feladatunk, hogy koncentráltak maradjunk, és csak magunkkal foglalkozzunk a hatalmas közönség előtt, ami tele lesz családokkal, gyerekekkel. A lehető legjobb formációt fogjuk pályára küldeni a világ egyik legerősebb csapata ellen.”

A Szoboszlaira vonatkozó kérdésre ezt felelte:

„Dominik természetesen a legnagyobb kvalitású játékosunk, remek mentalitással rendelkezik, tudja kezelni a nyomást. Magyarországon nagyon sokat várnak mindig tőle a válogatottban, de ne feledjük el, hogy ő is ember, lehet rossz napja. Kulcsfontosságú lesz a szerepe, szeretnénk sokat belevonni a játékba – de ehhez nem kell zseninek lennem, minden edző ezt tenné.”

A portugálok elleni célokról úgy fogalmazott: szeretne nyerni vagy minimum döntetlent kiharcolni.

„A legfontosabb azonban az, hogy mindenki kihajtsa magát. 

Világklasszisok ellen fogunk játszani, lesz köztük egy legenda is Ronaldo személyében – akit ez nem motivál, az rossz hivatást választott.

Emelt fővel kell lejönnünk a pályáról abban a tudatban, hogy megnehezítettük a portugálok dolgát. Ha ügyesek leszünk és lesz szerencsénk is, ami nagyon fontos, akkor pozitív eredménnyel is zárhatunk.”

Felidézte azt is, hogyan élte meg első mérkőzését szövetségi kapitányként – napra pontosan 7 évvel ezelőtt.

„Pontosan emlékszem, hogy 2018. szeptember nyolcadikán játszottunk Finnországban és 1–0-ra kikaptunk. 

Azt hiszem, ezt mondhatom magyarul is: szar nap volt.”

A magyar válogatott kedden 20.45-től fogadja Portugáliát a Puskás Arénában.

Nyitókép: MLSZ

madre79
2025. szeptember 08. 15:10
Dominik holnap a te napod lesz! Nagyon drukkolunk!
you-brought-2-too-many
2025. szeptember 08. 14:56
Csak egy pontosítás: aki ellen jàtszani fogsz az cr7, az igazi Ronaldo nem ő. Amúgy meg Szobi: mutasd meg neki (most már tudod, h cr7nek) hogyan kell szabit lőni🙂
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 08. 14:55
DOMINIK ON THE PLINKO - TE RAGYA
Dr Bubo
2025. szeptember 08. 14:44
Intő jel a török-spanyol! Nagyon oda kell figyelnünk a labdatartásra és a védekezésre. Ideges lennék, ha CR gólt szerezne ellenünk!
