Írország–Magyarország: Marco Rossi meglepett mindenkit – már kettővel vezetünk Dublinban, 0–2

A mieink 4–2–3–1-es felállásban vágtak neki a sokak szerint sorsdöntő összecsapásnak az 51 700 férőhelyes Aviva Stadionban. A mérkőzésre minden jegyet eladtak.

Gyakorlatilag még el sem kezdődött a meccs, máris megszereztük a vezetést: a 3. percben Varga Barnabás Styles kiugratását követően, 8-9 méterről a léc alá bombázott, 0–1.

Olyan gyorsan történt minden, hogy az ír szurkolók csak kapkodták a fejüket, és abban reménykedtek, hogy Varga lesen tartózkodott – mindhiába.

Egészen a 10. percig kellett várni, hogy a hazaiak eljussanak a kapunkig, igaz, akkor Jake O'Brien ígéretes beadásából nagyobb veszély is lehetett volna, de Finn Azaz eltörte a labdát a tizenhatoson belül.

Megfagyott az írek ereiben a vér, amikor Varga kecsegtető helyzetben mellébólintott, de az igazi sokk csak ezután érte a több mint 50 ezres, túlnyomórészt zöldbe öltözött publikumot:

a kifütyült Szoboszlai Dominik szögletéből Sallai Roland fejelt a hosszúba negyedóra játékot követően, 0–2.

A folytatásban némileg – és érthető módon – visszavettünk a tempóból, ám a következő ziccer is a miénk volt: Styles Callum 20 méterről lőtt fölé. Az angol másodosztályban (Championship) szereplő West Bromwich Albion 25 éves ballábas játékosa meghálálta a bizalmat: folyamatosan futott, zakatolt, ütközött, megnyerte a párbajokat, és ha kellett, a testi épségét sem féltette.

Mindent elmond a teljesítményünkről, hogy a 30. perc után több ír drukker felállt a helyéről és elindult kifelé – valószínűleg csak a büfébe mentek, de így is furcsa látvány volt, ahogy csoportosan elhagyták a tribünt.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–2 – élőben a Mandineren

Dublin, Aviva Stadion. Vezeti: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek

ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty, D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight, Cullen, Azaz – Szmodics, E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

A kispadon: Bazunu, Travers (kapusok), Dunne, Idah, Johnston, Kenny, Lawal, McAteer, Ogbene, K. Phillips, Scales, J. Taylor

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Szappanos, Tóth Balázs (kapusok), Dárdai M., Gruber, Lukács D., Mocsi, Nagy Zs., Osváth, Ötvös, Szalai G., Tóth Barna, Vitális

Gól: Varga B. (3.), Sallai (15.)

Cikkünk frissül.