Marco Rossi magyar válogatott dublin Magyarország világbajnoki selejtező Írország

Írország–Magyarország: Marco Rossi meglepett mindenkit – már kettővel vezetünk Dublinban, 0–2

2025. szeptember 06. 19:34

Ilyen kezdésről álmodni sem mertünk: Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival már 2–0-ra vezetünk az írek elleni első világbajnoki selejtezőn. Cikkünk frissül.

2025. szeptember 06. 19:34
null

Nagy Péter
Dublin

Sokan biztosra vették, hogy a Ferencvárosban eddig remek idényt futó Ötvös Bence helyettesíti a sérült Schäfer Andrást a szombaton kezdődő világbajnoki selejtezősorozat első felvonásán, Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya azonban az Angliában légióskodó Styles Callumnak szavazott végül bizalmat Dublinban. 

Kimaradt a védelemből Dárdai Márton és a középpályáról Nagy Zsolt is, míg a kapuban Dibusz Dénes kezdett, nem pedig Tóth Balázs, ahogy azt néhányan megjósolták. Szalai Attila is ott volt a pályán a kezdő sípszótól, a török élvonalbeli Kasimpasa védőjével legutóbb egy éve, a 2024-es nyári Európa-bajnokságon, Svájc ellen történt ilyen.

A mieink 4–2–3–1-es felállásban vágtak neki a sokak szerint sorsdöntő összecsapásnak az 51 700 férőhelyes Aviva Stadionban. A mérkőzésre minden jegyet eladtak. 

Gyakorlatilag még el sem kezdődött a meccs, máris megszereztük a vezetést: a 3. percben Varga Barnabás Styles kiugratását követően, 8-9 méterről a léc alá bombázott, 0–1. 

Olyan gyorsan történt minden, hogy az ír szurkolók csak kapkodták a fejüket, és abban reménykedtek, hogy Varga lesen tartózkodott – mindhiába.

Egészen a 10. percig kellett várni, hogy a hazaiak eljussanak a kapunkig, igaz, akkor Jake O'Brien ígéretes beadásából nagyobb veszély is lehetett volna, de Finn Azaz eltörte a labdát a tizenhatoson belül. 

Megfagyott az írek ereiben a vér, amikor Varga kecsegtető helyzetben mellébólintott, de az igazi sokk csak ezután érte a több mint 50 ezres, túlnyomórészt zöldbe öltözött publikumot: 

a kifütyült Szoboszlai Dominik szögletéből Sallai Roland fejelt a hosszúba negyedóra játékot követően, 0–2.

A folytatásban némileg – és érthető módon – visszavettünk a tempóból, ám a következő ziccer is a miénk volt: Styles Callum 20 méterről lőtt fölé. Az angol másodosztályban (Championship) szereplő West Bromwich Albion 25 éves ballábas játékosa meghálálta a bizalmat: folyamatosan futott, zakatolt, ütközött, megnyerte a párbajokat, és ha kellett, a testi épségét sem féltette.

Mindent elmond a teljesítményünkről, hogy a 30. perc után több ír drukker felállt a helyéről és elindult kifelé – valószínűleg csak a büfébe mentek, de így is furcsa látvány volt, ahogy csoportosan elhagyták a tribünt. 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–2 – élőben a Mandineren
Dublin, Aviva Stadion. Vezeti: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty, D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight, Cullen, Azaz – Szmodics, E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
A kispadon: Bazunu, Travers (kapusok), Dunne, Idah, Johnston, Kenny, Lawal, McAteer, Ogbene, K. Phillips, Scales, J. Taylor
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Szappanos, Tóth Balázs (kapusok), Dárdai M., Gruber, Lukács D., Mocsi, Nagy Zs., Osváth, Ötvös, Szalai G., Tóth Barna, Vitális

Gól: Varga B. (3.), Sallai (15.)

Cikkünk frissül.

 

Fotó: Paul Faith / AFP

