Szoboszlai nem kertelt: „A piros lapba nem szeretnék belemenni, nem lehet így reagálni, de Salát meg kell védenem”

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt értékelt.

„Ha azt mondja valaki, hogy 2–2-vel kezdünk, mindenki előre aláírja, de így még jobban fáj. Büszke vagyok a csapatra, hogy így kezdtünk a meccsen, arra is, hogy 2–2 lett, és arra is, ahogy 10 emberrel küzdeni tudtunk.

Az első félidő álomkezdés volt, ha tartjuk, az egész meccs az lett volna. Lesznek olyan meccsek, ahol ez aranyat érhet.

A piros lapba nem szeretnék belemenni, remélem, mindenki tanult belőle, nem lehet így reagálni, de Salát meg kell védenem, szándékosan soha nem ártana senkinek. Ha ez piros, akkor viszont vissza kellene nézni az első góljukat is. Végre megmutattuk, hogy tudunk küzdeni, a meccs elején aláírtam volna az egy pontot, de most nem tudok örülni neki” – fogalmazott Szoboszlai Dominik.