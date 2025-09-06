Ft
magyar válogatott Varga Barnabás Dibusz Dénes Írország

„Amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, gyorsan jöhet egy ilyen rossz reakció” – Varga Barnabás a dublini piros lapról

2025. szeptember 06. 23:11

A magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Dibusz Dénes egyértelművé tette a döntetlen után: „nagyon csalódottak vagyunk”.

2025. szeptember 06. 23:11
null

Mint arról beszámoltunk, álomszerű kezdés után végül 2–2-es döntetlennel kezdte Írországban a világbajnoki selejtezősorozatot a magyar labdarúgó-válogatott. Varga Barnabás és Sallai Roland góljával negyedóra után már 2–0-ra vezettünk az írek ellen, a második félidő elején aztán Evan Ferguson szépített, Sallait pedig kiállították, majd a hajrában a második találatot is bepréselték a hazaiak.

Az első gól szerzője, Varga Barnabás a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt értékelt.

„Ez volt a terv, hogy így menjünk bele a meccsbe. Az első félidőben mi játszottunk jobban, még a kétgólos előnyünk is megérdemelt volt. A szünetben megbeszéltük, hogy ugyanezt kell folytatnunk.

A fordulás után ugyan gyorsan kaptuk a gólt, de azt gondolom, szabálytalan volt, majd a piros sem jött jókor. Nem kellett volna. Butaság volt.

Ez fordulópont volt, de amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, gyorsan jöhet egy ilyen rossz reakció volt. Nagyon jól harcolt a csapat, végigküzdöttük a találkozót. Ezért ez a legrosszabb, hogy a hajrában végül gólt kaptunk, de legalább egy pontot elviszünk” – fogalmazott a támadó.

Nagyszerű védésekkel jelentkezett Dibusz Dénes, a válogatott kapusa óriási bravúrokkal tartotta meccsben a mieinket, a végén mégis csalódottan értékelt.

„Az elején szerencsére kontroll alatt tudtuk tartani a meccset. Fontos, hogy az első helyzetünket kihasználtuk, mert ezzel korábban voltak problémáink, de most sikerült megszereznünk a vezetést. Ez önbizalmat adott és ezt követően tudtunk zártan védekezni, mindenki fegyelmezett volt. Nem is igazán volt lehetőségük a hazaiaknak. A második félidőt viszont nem kezdtük jól, végig a kapunk elé szorultunk, és nem tudtuk megtartani az előnyt. Nagy volt a nyomás, bár néha ki tudtunk jönni alóla. Az utolsó negyedóra arról szólt, hogy az írek minél több embert megpróbáltak feltolni a tizenhatosunkra. Egymás után harcolták ki a pontrúgásokat, hősiesen védekeztünk, de sajnos egyszer szerencsésebbek voltak. Lehet még jelentősége ennek a pontnak.

A legfontosabb az volt, hogy ne kerüljünk lépéshátrányba, de azok után, hogy kétgólos előnyben voltunk, nagyon csalódottak vagyunk”

– jelentette ki a rutinos kapus.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

kiborg-2
2025. szeptember 07. 00:38
Magyar válogatott: Írország-Magyarország 2-2. A bíróval együtt is senkik vagytok, "kedves" írek! https:// youtu.be/es23G-9_le8
frankie-bunn
•••
2025. szeptember 06. 23:29 Szerkesztve
A "rutinos kapus" minden meccsen úgy izgul, mint egy pattanásos gimnazista, mikor rámosolyog egy lány.. tessék megnézni a testbeszédét !! Meg is lett az eredménye.. ez első gólnál a kiütött labda NBIII-ban is ciki, a másodiknál meg a rövid kapufához rohant ..... MINEK ?? Egy "rutinos kapusnak" a nyugalom szobrának kellene lennie, kisugározni a csapattársdira..... ehhhh namindegy a bíró egy fasz volt a Sallai is..., na iszok még valamit, mint Mucsi az okatófilmben ....
kiborg-2
2025. szeptember 06. 23:28
A 2. félidőt a bíró nyerte meg: lehetett látni a meccs végén, hogy az ír edző megveregette a bíró vállát :-(
gullwing
2025. szeptember 06. 23:21
Majd idehaza törlesztünk!
