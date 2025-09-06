„Amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, gyorsan jöhet egy ilyen rossz reakció” – Varga Barnabás a dublini piros lapról

Írország–Magyarország: álomszerű kezdés, rémálomszerű folytatás az írek ellen – kétgólos előnyből ikszeltünk Dublinban
Az elején sokkoltuk az íreket, a második félidőben pedig ők minket.
A magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Dibusz Dénes egyértelművé tette a döntetlen után: „nagyon csalódottak vagyunk”.
Mint arról beszámoltunk, álomszerű kezdés után végül 2–2-es döntetlennel kezdte Írországban a világbajnoki selejtezősorozatot a magyar labdarúgó-válogatott. Varga Barnabás és Sallai Roland góljával negyedóra után már 2–0-ra vezettünk az írek ellen, a második félidő elején aztán Evan Ferguson szépített, Sallait pedig kiállították, majd a hajrában a második találatot is bepréselték a hazaiak.
Az első gól szerzője, Varga Barnabás a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt értékelt.
„Ez volt a terv, hogy így menjünk bele a meccsbe. Az első félidőben mi játszottunk jobban, még a kétgólos előnyünk is megérdemelt volt. A szünetben megbeszéltük, hogy ugyanezt kell folytatnunk.
A fordulás után ugyan gyorsan kaptuk a gólt, de azt gondolom, szabálytalan volt, majd a piros sem jött jókor. Nem kellett volna. Butaság volt.
Ez fordulópont volt, de amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, gyorsan jöhet egy ilyen rossz reakció volt. Nagyon jól harcolt a csapat, végigküzdöttük a találkozót. Ezért ez a legrosszabb, hogy a hajrában végül gólt kaptunk, de legalább egy pontot elviszünk” – fogalmazott a támadó.
Nagyszerű védésekkel jelentkezett Dibusz Dénes, a válogatott kapusa óriási bravúrokkal tartotta meccsben a mieinket, a végén mégis csalódottan értékelt.
„Az elején szerencsére kontroll alatt tudtuk tartani a meccset. Fontos, hogy az első helyzetünket kihasználtuk, mert ezzel korábban voltak problémáink, de most sikerült megszereznünk a vezetést. Ez önbizalmat adott és ezt követően tudtunk zártan védekezni, mindenki fegyelmezett volt. Nem is igazán volt lehetőségük a hazaiaknak. A második félidőt viszont nem kezdtük jól, végig a kapunk elé szorultunk, és nem tudtuk megtartani az előnyt. Nagy volt a nyomás, bár néha ki tudtunk jönni alóla. Az utolsó negyedóra arról szólt, hogy az írek minél több embert megpróbáltak feltolni a tizenhatosunkra. Egymás után harcolták ki a pontrúgásokat, hősiesen védekeztünk, de sajnos egyszer szerencsésebbek voltak. Lehet még jelentősége ennek a pontnak.
A legfontosabb az volt, hogy ne kerüljünk lépéshátrányba, de azok után, hogy kétgólos előnyben voltunk, nagyon csalódottak vagyunk”
– jelentette ki a rutinos kapus.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka