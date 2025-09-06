„Amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, gyorsan jöhet egy ilyen rossz reakció” – Varga Barnabás a dublini piros lapról

Mint arról beszámoltunk, álomszerű kezdés után végül 2–2-es döntetlennel kezdte Írországban a világbajnoki selejtezősorozatot a magyar labdarúgó-válogatott. Varga Barnabás és Sallai Roland góljával negyedóra után már 2–0-ra vezettünk az írek ellen, a második félidő elején aztán Evan Ferguson szépített, Sallait pedig kiállították, majd a hajrában a második találatot is bepréselték a hazaiak.

Az első gól szerzője, Varga Barnabás a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt értékelt.

„Ez volt a terv, hogy így menjünk bele a meccsbe. Az első félidőben mi játszottunk jobban, még a kétgólos előnyünk is megérdemelt volt. A szünetben megbeszéltük, hogy ugyanezt kell folytatnunk.

A fordulás után ugyan gyorsan kaptuk a gólt, de azt gondolom, szabálytalan volt, majd a piros sem jött jókor. Nem kellett volna. Butaság volt.

Ez fordulópont volt, de amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, gyorsan jöhet egy ilyen rossz reakció volt. Nagyon jól harcolt a csapat, végigküzdöttük a találkozót. Ezért ez a legrosszabb, hogy a hajrában végül gólt kaptunk, de legalább egy pontot elviszünk” – fogalmazott a támadó.