Két ember, nulla név: ezért forrong a lengyel média a magyar döntés miatt

Sőt, Łubowski szerint ezek a körülmények „megsemmisítik a lengyel állam, így a lengyel igazságszolgáltatás hitelességét is”, és „aggodalmak merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a jelenleg Lengyelországban fennálló helyzet kriptodiktatúrának minősíthető”.
A bíró külön sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy mindez „az Európai Unió valamennyi szervének teljes hallgatása mellett zajlik”.
Mindez azért is figyelemre méltó, mert ugyanaz a bíró hozta meg a döntést, aki korábban megtagadta az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Zsuravljov kiadatását Németországnak. Akkor a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk, nyilvánosan méltatta a döntést.
Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP