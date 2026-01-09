Két ember, nulla név: ezért forrong a lengyel média a magyar döntés miatt

A lengyel tvn24 beszámolója szerint Magyarország még decemberben hivatalos levélben értesítette az Európai Unió Tanácsát arról, hogy két lengyel állampolgár számára menedékjogot biztosított. A dokumentum ugyanakkor nem tartalmazta az érintettek nevét, ami azonnal találgatásokat indított el Lengyelországban. A lengyel külügyminisztérium megerősítette, hogy hivatalosan megkereste a magyar felet az érintettek személyazonosságának tisztázása érdekében, ám válasz egyelőre nem érkezett.

A tvn24 ügyészségi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a lengyel hatóságok sem zárják ki: a menedékjog a volt igazságügyi minisztert, Zbigniew Ziobro is érintheti. A csatorna információi szerint a kérdés különösen fontossá vált a január közepére tervezett ülés előtt, amelyen a hatóságok Ziobro esetleges letartóztatásáról döntenének.