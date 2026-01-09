Ft
Marcin Romanowski Lengyelország Magyarország jogállam Zbigniew Ziobro menedékjog

Két ember, nulla név: ezért forrong a lengyel média a magyar döntés miatt

2026. január 09. 19:42

Egyre több találgatás lát napvilágot a lengyel sajtóban két, Magyarországon menedékjogot kapott lengyel állampolgár kilétéről. Lengyelország közéletében egyre nagyobb figyelmet kap az ügy, amelynek részleteiről hivatalos megerősítés továbbra sem érkezett.

2026. január 09. 19:42
null

A lengyel tvn24 beszámolója szerint Magyarország még decemberben hivatalos levélben értesítette az Európai Unió Tanácsát arról, hogy két lengyel állampolgár számára menedékjogot biztosított. A dokumentum ugyanakkor nem tartalmazta az érintettek nevét, ami azonnal találgatásokat indított el Lengyelországban. A lengyel külügyminisztérium megerősítette, hogy hivatalosan megkereste a magyar felet az érintettek személyazonosságának tisztázása érdekében, ám válasz egyelőre nem érkezett.

A tvn24 ügyészségi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a lengyel hatóságok sem zárják ki: a menedékjog a volt igazságügyi minisztert, Zbigniew Ziobro is érintheti. A csatorna információi szerint a kérdés különösen fontossá vált a január közepére tervezett ülés előtt, amelyen a hatóságok Ziobro esetleges letartóztatásáról döntenének.

Fontos hangsúlyozni: hivatalos megerősítés erről továbbra sincs, a lengyel sajtó is csak feltételezésekről ír. Ugyanakkor több körülmény miatt sem lenne példa nélküli egy ilyen döntés. 

Az elmúlt időszakban Lengyelországban több olyan eljárás is indult korábbi kormánypárti politikusokkal szemben, amelyek kapcsán komolyan felmerült a politikai indíttatás gyanúja. Zbigniew Ziobro esetében a lengyel hatóságok fellépése sok tekintetben illeszkedik abba a mintázatba, amelyet már Marcin Romanowski ügyében is láthattunk: 

Lengyelországban Donald Tusk kormánya 2023 decembere óta látványos tempóban bontotta le azokat a jogállami garanciákat, amelyek útban voltak a politikai leszámolásoknál. Ennek részeként több, korábbi kormánypárti politikust érintő eljárás indult vagy gyorsult fel.

Nem először fordulna elő, hogy Magyarország politikai menedékjogot biztosít egy lengyel ellenzéki politikusnak. Lengyelországban tavaly év végén komoly visszhangot váltott ki, amikor Marcin Romanowski kapott menekültstátuszt Magyarországon.

Romanowski ügyében a lengyel ügyészség ezt követően lengyelországi és európai elfogatóparancsot is kiadott, ám az európai elfogatóparancsot december 19-én a varsói kerületi bíróság törölte. A döntés részletes indokolása – amely később a Mandiner birtokába jutott – messze túlmutatott az adott ügy keretein.

Lengyelországban forrong a sajtó, miután kiderült, hogy két lengyel állampolgár menedékjogot kapott Magyarországon. A találgatások középpontjában Zbigniew Ziobro áll.
Lengyelországban forrong a sajtó, miután kiderült, hogy két lengyel állampolgár menedékjogot kapott Magyarországon / Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

Lengyelország és a politikai befolyás gyanúja

Az elfogatóparancs törléséről szóló határozatot Dariusz Łubowski hozta meg, aki indokolásában súlyos megállapításokat tett a lengyel igazságszolgáltatás aktuális állapotáról. A bíró egyértelművé tette, hogy Romanowski menedékjogának megadása kapcsán 

semmiféle kétség nem férhet ahhoz, hogy a magyar hatóságok döntése teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió jogával és a nemzetközi joggal.

Łubowski hangsúlyozta: a magyar állam minden formai követelménynek eleget tett, amikor Romanowski számára menekültstátuszt biztosított, és erről megfelelő módon értesítette az Európai Unió Tanácsát, amely az információt tudomásul vette, nem vitatta, majd továbbította a lengyel fél és az uniós tagállamok felé. A bíró indokolásában ennél is tovább ment. Úgy fogalmazott, az a bánásmód, amelyben a lengyel kormány Romanowskit részesítette, 

„aljas, valamint a demokratikus jogállam elemi normáival össze nem egyeztethető”, mivel a kormányszervek „közvetlenül beavatkoznak a bírói függetlenség körébe”.

Sőt, Łubowski szerint ezek a körülmények „megsemmisítik a lengyel állam, így a lengyel igazságszolgáltatás hitelességét is”, és „aggodalmak merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a jelenleg Lengyelországban fennálló helyzet kriptodiktatúrának minősíthető”

A bíró külön sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy mindez „az Európai Unió valamennyi szervének teljes hallgatása mellett zajlik”.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert ugyanaz a bíró hozta meg a döntést, aki korábban megtagadta az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Zsuravljov kiadatását Németországnak. Akkor a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk, nyilvánosan méltatta a döntést.

Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

