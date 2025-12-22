Vége a játéknak: óriási pofont kevert le Donald Tusknak saját kedvenc bírája

Most azonban a lengyel miniszterelnök minden valószínűség szerint nem boldog, hiszen ugyanez a bíró – aki 1995 óta dolgozik a lengyel igazságszolgáltatásban, és egyáltalán nem vádolható azzal, hogy a Jog és Igazságosság (PiS) vitatott igazságügyi reformja során kinevezett, az Európai Bizottság és Tuskék által megkérdőjelezett legitimitású „újbíra” lenne – most földbe döngölte Tusk jogállamiatlan keresztes hadjáratát politikai ellenfelei ellen.

Łubowski bíró indokolásában leszögezi: „semmiféle kétség nem férhet ahhoz, hogy a magyar hatóságok döntése teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió jogával és a nemzetközi joggal” Romanowski menedékjogának megadása ügyében, s az eljárás kapcsán

a Magyar Állam eleget tett minden, Marcin Romanowski menekültstátuszának megadásával kapcsolatos formai követelménynek:

külön értesítette erről az Európai Unió Tanácsát, amely az információt tudomásul vette, azt nem vitatta, majd erről a tényről értesítette a lengyel felet és az Európai Unió valamennyi további tagállamát.”

A bíró világossá teszi azt is, hogy az a mód, ahogy a lengyel kormány Romanowskival bánt, „aljas, valamint a demokratikus jogállam elemi normáival össze nem egyeztethető”, hiszen a lengyel kormányszervek „közvetlenül beavatkoznak a bírói függetlenség körébe, a jelen ügyben is”. Sőt: Łubowski szerint ezek a körülmények „megsemmisítik a lengyel állam, így a lengyel igazságszolgáltatás hitelességét is”, és