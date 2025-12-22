Ft
12. 22.
hétfő
lengyelország donald tusk marcin romanowski európai unió bíró

Vége a játéknak: óriási pofont kevert le Donald Tusknak saját kedvenc bírája

2025. december 22. 13:08

Magyarország oldalára állt egy kulcsfontosságú ügyben.

2025. december 22. 13:08
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

A Mandiner olvasói emlékezhetnek: tavaly év végén politikai menedékjogot kapott Magyarországon Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyiminiszter-helyettes, aki hazájában Donald Tusk lengyel miniszterelnök politikai tisztogatásainak egyik legfontosabb áldozata volt. Tuskék ügyészsége ezután lengyelországi és európai elfogatóparancsot adott ki Romanowski ellen. Ezt az európai elfogatóparancsot december 19-én a varsói kerületi bíróság törölte.

 

Utóbbi döntés részletes bírói indokolása most a Mandiner birtokába jutott, s mint kiderült: telis-teli van pikáns politikai részletekkel.

Az ügyben eljáró bíró nem volt más, mint az a Dariusz Łubowski, aki októberben megtagadta az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Zsuravljov kiadását Németországnak. Akkor úgy érvelt: „Ha Ukrajna és különleges erői katonai missziót szerveztek az ellenség csővezetékei ellen – amely ügyben a bíróság nem dönt –, akkor ezek a cselekedetek nem voltak törvénytelenek. Ellenkezőleg: indokoltak, racionálisak és igazságosak voltak.” 

Tusk, aki már a bírósági döntés előtt jelezte, hogy szerinte Zsuravljov kiadása nem szolgálja Lengyelország érdekét, azonnal dicsérni kezdte Łubowski bíró döntését.

„A lengyel bíróság megtagadta egy, az Északi Áramlat 2 felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgár kiadását Németországnak, és kiengedte az őrizetből. És jól tette. Ügy lezárva” – fogalmazott az X-en Tusk.

Most azonban a lengyel miniszterelnök minden valószínűség szerint nem boldog, hiszen ugyanez a bíró – aki 1995 óta dolgozik a lengyel igazságszolgáltatásban, és egyáltalán nem vádolható azzal, hogy a Jog és Igazságosság (PiS) vitatott igazságügyi reformja során kinevezett, az Európai Bizottság és Tuskék által megkérdőjelezett legitimitású „újbíra” lenne – most földbe döngölte Tusk jogállamiatlan keresztes hadjáratát politikai ellenfelei ellen.

Łubowski bíró indokolásában leszögezi: „semmiféle kétség nem férhet ahhoz, hogy a magyar hatóságok döntése teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió jogával és a nemzetközi joggal” Romanowski menedékjogának megadása ügyében, s az eljárás kapcsán 

a Magyar Állam eleget tett minden, Marcin Romanowski menekültstátuszának megadásával kapcsolatos formai követelménynek:

külön értesítette erről az Európai Unió Tanácsát, amely az információt tudomásul vette, azt nem vitatta, majd erről a tényről értesítette a lengyel felet és az Európai Unió valamennyi további tagállamát.”

A bíró világossá teszi azt is, hogy az a mód, ahogy a lengyel kormány Romanowskival bánt, „aljas, valamint a demokratikus jogállam elemi normáival össze nem egyeztethető”, hiszen a lengyel kormányszervek „közvetlenül beavatkoznak a bírói függetlenség körébe, a jelen ügyben is”. Sőt: Łubowski szerint ezek a körülmények „megsemmisítik a lengyel állam, így a lengyel igazságszolgáltatás hitelességét is”, és

„aggodalmak merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a jelenleg Lengyelországban fennálló helyzet kriptodiktatúrának minősíthető”.

A bíró sajnálatoát fejezte ki afelett is, hogy „ezek az emberi jogi és alkotmányos rendet sértő jogsértések az Európai Unió valamennyi szervének teljes hallgatása mellett zajlanak.”

A magyar eljárás helyes, az európai elfogatóparancs alaptalan, a kriptodiktatúrává süllyedt Lengyelországban pedig nem várható, hogy a független igazságszolgáltatás jogállami módon elbírálja Romanowski ügyét – ezt kapta tehát Donald Tusk karácsonyra kedvenc bírájától.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

Langyos hurkazsír
2025. december 22. 13:27
Eltérített adás-A lengyel jogállam felszámolása. Mediaklikk.
Pandaka pygmaea
2025. december 22. 13:27
"... aggodalmak merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a jelenleg Lengyelországban fennálló helyzet kriptodiktatúrának minősíthető”. Na azért ez kemény öklös volt a Tusk képébe.
nnjohn
2025. december 22. 13:22
KriptoDiktatúra. Na most már tudjuk, mi az és ki is az... A liberálfasiszta TUSKÓ bagázsa.
nuevoreynuevaley
2025. december 22. 13:20
Ha Tusk jogallama is ugy banna a birosagi iteletekkel, mint Szarban jogallama, akkor tovabbra is siman tomlocbe vaghatnak a politikust.... Erre is hagynek idot
