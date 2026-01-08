Igazságtalanságról beszéltek a drámai magyar–ír kapcsán

Tévedett, aki azt gondolta, Varga Barnabás az egyetlen magyar az AEK Athénnál!
Szalai Attila összegezte a mögötte álló időszakot. A magyar–ír vb-selejtezőről is beszélt.
Csaknem két hónap telt el a magyar–ír (2–3) világbajnoki selejtező óta, amelynek következtében a magyar labdarúgó-válogatott lemaradt a pótselejtezőről, de a török élvonalban szereplő Kasimpasa légiósa, Szalai Attila még mindig igazságtalannak érzi a vereséget – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
„Huszonnyolc éve nem jártunk vb-pótselejtezőn, amitől karnyújtásnyira kerültünk – vagy talán még közelebb –, a saját kezünkben volt a sorsunk.
Írország ellen mindent megtettünk, szívünket-lelkünket kitettük a pályára, de ez sem volt elég. Szerintem ezért érezzük igazságtalannak a vereséget”
– mondta az 53-szoros válogatott védő a Nemzeti Sportnak adott interjúban.
Hozzátette, könnyebb lenne elfogadni a történteket, ha az ellenfél lett volna az erősebb, „de mi futballoztunk jobban, és mégis az írek szereztek több gólt. A kiesés mindenkinek óriási fájdalom és csalódás, de végére kell érnünk a gyászmunkának, hogy a veszteségélmény pluszmotivációt jelentsen a jövőben”.
A védő a nyár óta a Hoffenheim kölcsönjátékosaként visszatért a török élvonalba, amelyben 2021 januárjától két és fél éven keresztül a Fenerbahcét erősítette, jelenleg viszont a Kasimpasa futballistája.
„A Hoffenheimnél nem úgy számolnak velem, mint szerettem volna, márpedig mindenáron játszani akartam. Megkeresett a Kasimpasa, és kézenfekvő volt a visszatérésem Törökországba” – utalt arra, hogy beszéli a nyelvet, ismeri a Süper Liget, a játékosokat, az ellenfeleket és Isztambult is, „már amennyire külföldiként egy tizenhatmilliós metropoliszt lehetséges kiismerni”.
Szalai a kölcsönszerződése ellenére már csapatkapitány, miután a bosnyák válogatott Haris Hajradinovic keresztszalag-szakadást szenvedett.
A török bajnokság jövő hét végén folytatódik, a Kasimpasa az Antalyasport fogadja. Mindkét csapat egyaránt tizenöt pontot szerzett eddig, Szalai csapata a 14. helyen áll a 18 csapatos mezőnyben, ellenfele egy pozícióval lemaradva követi.
