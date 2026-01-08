Igazságtalanságról beszéltek a drámai magyar–ír kapcsán

– mondta az 53-szoros válogatott védő a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

Hozzátette, könnyebb lenne elfogadni a történteket, ha az ellenfél lett volna az erősebb, „de mi futballoztunk jobban, és mégis az írek szereztek több gólt. A kiesés mindenkinek óriási fájdalom és csalódás, de végére kell érnünk a gyászmunkának, hogy a veszteségélmény pluszmotivációt jelentsen a jövőben”.

A védő a nyár óta a Hoffenheim kölcsönjátékosaként visszatért a török élvonalba, amelyben 2021 januárjától két és fél éven keresztül a Fenerbahcét erősítette, jelenleg viszont a Kasimpasa futballistája.

„A Hoffenheimnél nem úgy számolnak velem, mint szerettem volna, márpedig mindenáron játszani akartam. Megkeresett a Kasimpasa, és kézenfekvő volt a visszatérésem Törökországba” – utalt arra, hogy beszéli a nyelvet, ismeri a Süper Liget, a játékosokat, az ellenfeleket és Isztambult is, „már amennyire külföldiként egy tizenhatmilliós metropoliszt lehetséges kiismerni”.

Szalai a kölcsönszerződése ellenére már csapatkapitány, miután a bosnyák válogatott Haris Hajradinovic keresztszalag-szakadást szenvedett.